פרק ט"ז: בסלנג החרדי, המונח 'טהרת הקודש' מתקשר בעיקר עם מוסדות חינוך שלא מתוקצבות על ידי המדינה, כ'פלג הירושלמי' וקבוצות קנאיות מקוריות, כ'העדה החרדית' על שלל זרמיה.

קשה להסביר את עצמת האירוניה, כשגיליתי לראשונה שבית הכנסת המשכילי בוילנה נקרא גם הוא - בית הכנסת 'טהרת הקודש'.

הסיפור המרתק הוא כך:

עשרות שנים לאחר פטירת הגאון מוילנה, (שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-19), התפתחה בעיר קהילת משכילים מתונה שכונתה "ברלינאים".

למשכילי וילנה הליטאית היה אופי משלהם, מתון בהרבה ממשכילי גליציה, וכמובן מברלין. ראשי התנועה היו ברי אוריין, ובראשיתה - הקפידו על כבוד תלמידי חכמים ועל שמירת הדת וההלכה המסורתית.

משכילי וילנה העריצו את משה מנדלסון מדסאו והושפעו מריב"ל - יצחק בר לווינזון, ובה בעת האמינו שהם ממשיכי הגר"א ור' מנשה מאיליא. ביניהם ניתן למנות את ר' צבי הירש קצנלבוגן, ניסן רוזנטל ור' מתתיהו שטראשון, רש"י פין ואחרים.

על המשכיל רש"י פין כתב הגאון רבי שלמה הכהן מווילנה בעל "חשק שלמה" על הש"ס בהקדמתו לספרו "בניין שלמה" וכך דבריו: "ידידינו הרב הגדול החכם המפואר והנכבד, נזר החכמה והמדעים, והמבקר הגדול בספרי התלמודים, דורש טוב לעמו ישראל בכלל ובפרט פאר קהילתינו שכ"ת מו"ה שמואל יוסף פיין נ"י גבאי צדק דצ"ג דפ"ק וילנה".

