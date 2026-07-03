המארגנים עומדים בתנאים: הצו בוטל - ההילולה תתקיים כמתוכנן

הכשרת הכביש החדש בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

בהתפתחות דרמטית, מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד ביטל הבוקר (ו') את הצו המנהלי שאסר על קיום הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל במושב עג'ור. ההחלטה התקבלה לאחר שהמארגנים עמדו בכלל התנאים הבטיחותיים שהוצבו להם בימים האחרונים על ידי משטרת ישראל והמומחים המקצועיים שפעלו מטעמם.

כזכור, בימים האחרונים חתם מפקד המחוז על צו האוסר את קיום האירוע, וזאת בשל פערים בטיחותיים שסיכנו באופן ממשי את שלומם של עשרות אלפי המבקשים להגיע להילולה. המשטרה הבהירה לאורך החודשים האחרונים עוד בשלב עבודת המטה, כי לא תאפשר פשרות בנושא בטיחות וחיי אדם. סיור שטח מקיף הוביל לביטול הצו הבוקר נערך סיור שטח מקיף ומקצועי במושב עג'ור בו השתתפו קצין אגף המבצעים של מחוז ירושלים, ניצב משנה אלי לוי, מפקד תחנת מטה יהודה, סגן ניצב ראובן נאוי, פיקוד מרחב מג"ב ירושלים, מארגני האירוע ובעלי מקצוע מטעמם. במהלך הסיור הציגו המארגנים ואנשי המקצוע את השינויים, ההתאמות והפתרונות בהיבטי הבטיחות שבוצעו בשטח בימים האחרונים, בהתאם לתנאים שהוצבו. נעצר בירושלים: צעיר חרדי ביצע משימות ריגול עבור איראן תמורת מטבעות דיגיטליים כיכר השבת | 12:12 "רציתי לעשות טוב לילד": אב נתפס כשהוא מאפשר לבנו בן ה-9 לנהוג דוד הכהן | 10:38 הפתרונות שיושמו נותנים מענה לדרישות הבטיחות, התנועה, הגידור והתאורה שהוגדרו, במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם של כלל המשתתפים. לאור תיקון הליקויים וההישמעות המלאה להנחיות, הודיע מפקד המחוז על ביטול הצו. ההילולה צפויה להתקיים כמתוכנן בימים ראשון ושני (5-6.7.26).

ישיבת העירכות בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

כביש חדש ושטח מוצל להמונים

בשבועות האחרונים הובילו העסקנים יוזמה מבורכת בפריצת דרך לוגיסטית. השנה נסלל ציר מהדרין חדש לחלוטין - כביש ייעודי העוקף את כל היישוב ומגיע ישירות אל הציון הקדוש, מה שימנע עומסים, יקל על הגעת המתפללים וימנע הפרעה לחייהם של תושבי המקום. כמו כן, מחוץ לאוהל הקודש הוכשר השנה שטח ענק לתפילות אשר יהיה מוצל וממוזג למען רווחת הקהל.

במהלך ימי ההילולא יעמדו במקום סדרנים רבים שיכוונו את הציבור הלוך ושוב, כדי לאפשר לכל אחד לשפוך שיח בנחת וברוגע. בישיבת ההיערכות המיוחדת ובסיור המקצועי בשטח השתתפו רבנים ואישי ציבור בכירים, ביניהם: ראש ישיבת 'היכל שמעון' הגר"א גברא; רב ק"ק מחניים בירושלים הגר"ע צדוק; חה"כ יונתן משריקי ועוד.

צילום אווירי - ההכנות בעג'ור - צילום: משה פישמן צילום אווירי - ההכנות בעג'ור | צילום: צילום: משה פישמן 10 10 0:00 / 4:37

היערכות משטרתית נרחבת

מחוז ירושלים ולוחמי מרחב מג"ב ירושלים, יפעלו לאורך כל ימי ההילולה במושב ובסביבתו, על מנת לאבטח את המשתתפים, לשמור על הסדר הציבורי והסדרת התנועה. הציבור מתבקש לגלות סבלנות ולהישמע להנחיות השוטרים והסדרנים שיוצבו בצירי הגישה.

יצוין כי בשנה שעברה נאסרה הגעת ההמונים לציון הקדוש בעג'ור, וההילולה התקיימה במעמד מצומצם בלבד. השנה, לאחר מאמצים רבים של העסקנים והמארגנים, ובעקבות ההישמעות המלאה לדרישות הבטיחות, צפויים עשרות אלפי מתפללים להגיע לציון הקדוש ולזכות בברכה וישועה.