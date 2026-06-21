אירוע אנטישמי חמור ומזעזע התרחש במהלך השבת האחרונה ברובע שרלוטנבורג שבברלין, כאשר ר' אביעזר קנטור, דמות מוכרת מקהילת חב"ד המקומית המשמש כמשגיח בבית חב"ד בעיר, הותקף באכזריות ברחוב לעיני ילדיו הקטנים.

התקרית הקשה התרחשה בשעות הצהריים, בסביבות השעה 15:15, בעת שהחסיד צעד לתומו כשהוא חובש כיפה, יחד עם שני ילדיו, בדרכם חזרה לביתם מתפילת השבת בבית הכנסת.

לפתע, ברחוב אולנד, נתקלו השלושה בגבר בן 31, שלפי הדיווחים הינו ממוצא ערבי, אשר החל להטיח בהם עלבונות קשים ולאיים עליהם ללא כל סיבה נראית לעין, מלבד היותם בעלי חזות יהודית בולטת.

ההתנכלות המילולית הקשה מצד החשוד הסלימה במהירות רבה והפכה לעימות פיזי אלים, במסגרתו תקף החשוד את האב היהודי. במהלך התקיפה המבישה, התוקף לא חס גם על הילדים הקטנים שעמדו בצד מבוהלים, והוא ירק בפניו של האב וכן לעבר שני ילדיו שעמדו בסמוך אליו.

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האירוע, שיכול היה להסתיים באסון כבד, קיבל תפנית חדה בזכות תושייתו של אזרח יהודי מישראל שנקלע למקום. הישראלי, שהיה עד ראייה לתקיפה האנטישמית המתרחשת לנגד עיניו, לא היסס, הסתער באומץ לב על התוקף הערבי, השתלט עליו והחזיק אותו בכוח במשך דקות ארוכות, תוך שעוברי אורח אחרים מזעיקים את כוחות החירום המקומיים.

ניידות משטרה של משטרת ברלין זרמו אל הזירה בעקבות הדיווחים הרבים, וכוחות הביטחון עצרו את החשוד האלים שנלכד על ידי האזרח הישראלי.

מהמשטרה המקומית נמסר כי החשוד נלקח מיד למעצר עד לתום חקירת נסיבות האירוע, וכי הרשויות בגרמניה פתחו בבדיקה רשמית כדי לקבוע באופן סופי האם מדובר באירוע על רקע אנטישמי מובהק.

התקיפה הזו עוררה הדים רבים בקרב הקהילה היהודית בברלין, המתמודדת בשנים האחרונות עם תחושת חוסר ביטחון הולכת וגוברת במרחב הציבורי, בפרט עבור אלו הצועדים עם סממנים יהודיים גלויים ברחובות העיר.

המקרה המזעזע הזה אינו מתרחש בחלל ריק, והוא מגיע על רקע נתונים רשמיים ומדאיגים במיוחד שמתפרסמים בימים אלו בגרמניה. על פי דוח מקיף וחדש המתעד את ממדי האנטישמיות במדינה, במהלך שנת 2025 החולפת נרשמו בגרמניה לא פחות מ-8,700 תקריות אנטישמיות שונות.

הנתונים הללו, המצביעים על עלייה דרסטית בהתנכלויות ליהודים, כוללים מגוון רחב של אירועים החל מהסתה וגרפיטי ברחובות, דרך איומים ישירים ברשתות החברתיות ובמרחב הציבורי, ועד לתקיפות פיזיות אלימות ומסכנות חיים, בדיוק כפי שחוו השבת על בשרם משפחת קנטור בברלין.