זעזוע ברוסיה

מתקפת שנאה: אלמונים ניסו להצית בית כנסת באובנינסק

בית הכנסת באובנינסק הותקף באמצעות בקבוקי תבערה. הקהילה היהודית המקומית מביעה דאגה מהאירוע שמצטרף למקרה דומה מהשנה שעברה | המשטרה פתחה בחקירה (חרדים)

בית הכנסת באובנינסק לאחר ההצתה (צילום: באדיבות המצלם)

זעזוע בקהילה היהודית בעיר אובנינסק שבמחוז קלוגה, רוסיה, הממוקמת כ-100 קילומטרים דרומית-מערבית ל, לאחר שאלמונים ניסו להצית את בית הכנסת המקומי.

לפי דיווחים ראשוניים, האלמונים השליכו בקבוקי תבערה לעבר המבנה, וגרמו נזק לכניסה הראשית. בחסדי שמים, לא היו נפגעים בנפש.

האירוע מצטרף לניסיון הצתה נוסף שהתרחש לפני כשנה, אז נשרף לוח החשמל של בית הכנסת. באותו מקרה, המשטרה עצרה שני קטינים בחשד למעורבות באירוע.

הקהילה היהודית המקומית, המונה כ-800 איש, הביעה דאגה עמוקה מהאירועים החוזרים ונשנים.

המשטרה המקומית פתחה בחקירה, והקהילה היהודית מקווה למעצרם של האחראים ולהבטחת ביטחונם של המתפללים.

בית הכנסת באובנינסק לאחר ההצתה (צילום: באדיבות המצלם)
בית הכנסת באובנינסק לאחר ההצתה (צילום: באדיבות המצלם)

