מגלשה בפארק ילדים פופולרי בלב שכונת בורו פארק החרדית בברוקלין סומנה בשורה של צלבי קרס גדולים. בנוסף רוססו צלבים בצבע אדום גם על מדרכת הפארק. נראה כי המרססים ניצלו את השלג שירד ואת העובדה שהמקום היה מרוקן מבני אדם כדי לבצע את מעשה האנטישמיות שלהם.

אנשי השומרים בבורו פארק לצד ארגונים יהודים נוספים הגיעו לזירה ועירבו את המשטרה, שחוקרת את האירוע. הוועד הקהילתי מספר 12 של ברוקלין כתב בעקבות התקרית: "האנשים החולים האלה צריכים לגלות שלמעשים יש הלשכות, מקווים שהצדק ייצא לאור במהירות".

ארגון הליגה נגד השמצה התייחס לתקרית החמורה: "הורים לעולם לא צריכים לחשוש שילדיהם יתקלו בשנאה נתעבת במגרש משחקים. אנו נגעלים לראות את תצוגת האנטישמיות הזו בבורו פארק, ביתם של עשרות אלפי יהודים ניו יורקים ואלפי ניצולי שואה. יצרנו קשר עם אשויות אכיפת החוק ועם 'השומרים' ומבינים שהמשטרה חוקרת".

יעקב ברמן, עסקן חסיד חב"ד משכונת קראון הייטס בברוקלין, צייץ הלילה: "נכחתי הערב באירוע בניו יורק, בהזמנת יוסי דגן. מקום האירוע נשמר בסוד עד שעות ספורות לפני תחילתו בשל סיכונים ביטחוניים.

"במקום הוצג מחזה מרגש ועוצמתי מאוד של ז'בוטינסקי. מה שהותיר עליי את הרושם העמוק ביותר היה דמותו של ז’בוטינסקי כפי שהוצגה בו – מביע חרטה על כך שניתן היה לעשות יותר כדי להציל את יהדות אירופה; שהסכנה לא זוהתה בזמן, ושהפילוגים הפנימיים עיוורו אותנו למה שעמד לבוא.

"כאשר חזרתי הביתה הערב, ראיתי את התמונות הללו שצולמו היום בפארק גרייבסנד, פארק פופולרי בלב שכונת בורו פארק. מצאתי את עצמי שואל: האם אנחנו באמת חיים בתקופה שבה יש צורך לשמור בסוד את מיקומם של אירועי תרבות יהודיים כדי להגן על המשתתפים בהם? צלבי קרס בפארקים? האם אנחנו מתעלמים מהסימנים?"