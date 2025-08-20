חרדה בעיירת הנופש בצרפת: ונדליזם אנטישמי במתקפת שנאה בשאטל

גל אנטישמיות בצרפת: עשרות משפחות יהודיות הנופשות בעיירת שאטל שבצרפת נחרדו לגלות הבוקר (רביעי) כי רכביהם רוססו בכתובות נאצה פרו-פלסטיניות.
המשטרה המקומית הוזעקה למקום והחלה באיסוף ממצאים, כולל בדיקת מצלמות אבטחה באזור, בניסיון לאתר את האחראים למעשה.
האירוע עורר דאגה רבה בקרב הנופשים, שחוששים כי מדובר בתחילתו של גל אנטישמי נוסף באזור. הם הביעו חשש מהתפתחויות נוספות והביעו תקווה שהרשויות יפעלו במהירות ובנחישות למיגור התופעה.
האירוע בשאטל מצטרף לשורת תקריות אנטישמיות חמורות שאירעו בצרפת בתקופה האחרונה. בין היתר, דווח על פיצוץ מחוץ לבית כנסת בעיירה לה גרנד-מוט, כאשר החשוד עטה דגל פלסטין.
בנוסף, נרשמה עלייה מדאיגה של 73% באירועי האנטישמיות בצרפת בשנת 2024 לעומת השנה שקדמה לה.
הקהילה היהודית בצרפת קוראת לרשויות לפעול בנחישות למיגור התופעה ולהבטחת ביטחונם של היהודים במדינה. הם מדגישים כי יש להפעיל את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של היהודים בצרפת.
