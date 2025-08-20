חרדה בעיירת הנופש בצרפת: ונדליזם אנטישמי במתקפת שנאה בשאטל

הרכבים שהושחתו בצרפת ( צילום: באדיבות המצלם )

גל אנטישמיות בצרפת: עשרות משפחות יהודיות הנופשות בעיירת שאטל שבצרפת נחרדו לגלות הבוקר (רביעי) כי רכביהם רוססו בכתובות נאצה פרו-פלסטיניות.

המשטרה המקומית הוזעקה למקום והחלה באיסוף ממצאים, כולל בדיקת מצלמות אבטחה באזור, בניסיון לאתר את האחראים למעשה.

הרכבים שהושחתו בצרפת ( צילום: באדיבות המצלם )

האירוע עורר דאגה רבה בקרב הנופשים, שחוששים כי מדובר בתחילתו של גל אנטישמי נוסף באזור. הם הביעו חשש מהתפתחויות נוספות והביעו תקווה שהרשויות יפעלו במהירות ובנחישות למיגור התופעה. אחרי הפגישה בבית הלבן: ארה"ב במהלך חסר תקדים מתחילת המלחמה באוקראינה יוסי נכטיגל | 11:55 האירוע בשאטל מצטרף לשורת תקריות אנטישמיות חמורות שאירעו בצרפת בתקופה האחרונה. בין היתר, דווח על פיצוץ מחוץ לבית כנסת בעיירה לה גרנד-מוט, כאשר החשוד עטה דגל פלסטין.

הרכבים שהושחתו בצרפת ( צילום: באדיבות המצלם )

הרכבים שהושחתו בצרפת ( צילום: באדיבות המצלם )

בנוסף, נרשמה עלייה מדאיגה של 73% באירועי האנטישמיות בצרפת בשנת 2024 לעומת השנה שקדמה לה.

הקהילה היהודית בצרפת קוראת לרשויות לפעול בנחישות למיגור התופעה ולהבטחת ביטחונם של היהודים במדינה. הם מדגישים כי יש להפעיל את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של היהודים בצרפת.