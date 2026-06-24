כיכר השבת
ניסו לחסום

קטטת ענק חריגה בערד: עימותים חריפים ודחיפות בין חסידים לחילונים

אירוע אלימות חריג בערד, כאשר קטטה המונית ועימותים פיזיים קשים פרצו ברחובות העיר בין חסידי גור לבין תושבים חילונים | כוחות גדולים של משטרת המחוז הדרומי ולוחמי מג"ב הוזנקו למקום כדי להפריד בין הניצים, להשליט סדר ציבורי ולמנוע את המשך שפיכות הדמים, ברקע המתיחות רבת השנים בעיר (בארץ)

מהקטטה האלימה (צילום: לפי סעיף 27א)

עימותים אלימים וקטטה המונית פרצו היום (רביעי) בעיר ערד בשעות אחר הצהריים, במקביל לשיירות הרכבים בכל הארץ - בין קבוצת תושבים חילונים לבין חסידי גור המתגוררים במקום.

האירוע, שהתרחש בסמוך למתחם מגורים בעיר, הצריך התערבות מיידית של כוחות ביטחון רבים. לפי דיווח של העיתונאי אלמוג בוקר, הרקע לעימותים הוא ניסיון של תושבים חילוניים בעיר לחסום את רכבי החסידים שהתכוונו להצטרף לשיירה לכיוון כלא 10.

בתיעודים מהזירה, נראים עשרות משתתפים כשהם מתעמתים בצורה חריפה בלב השכונה ומחוצה לה. התיעודים מציגים חילופי דברים קשים, צעקות, ריצות ברחובות, וכן עימותים פיזיים ישירים הכוללים דחיפות הדדיות והשלכת חפצים.

הקטטה האלימה

המהומה התפשטה במהירות בין המבנים ובשטחים הציבוריים הסמוכים, כאשר עוברי אורח ותושבים מבוהלים, בהם נשים וילדים, נקלעו לתוך זירת העימות הסוערת.

המשטרה מסרה כי עם קבלת הדיווחים הראשוניים על המהומה, הוזנקו לזירה כוחות משטרה מוגברים של המחוז הדרומי, יחד עם לוחמי משמר הגבול, אשר החלו לפעול באופן אקטיבי להשלטת הסדר הציבורי, פיזור ההתקהלויות ומניעת הידרדרות נוספת של אירועי האלימות במקום.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
ערדעימותיםמחאת הרכבים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר