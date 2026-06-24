מהקטטה האלימה ( צילום: לפי סעיף 27א )

עימותים אלימים וקטטה המונית פרצו היום (רביעי) בעיר ערד בשעות אחר הצהריים, במקביל לשיירות הרכבים בכל הארץ - בין קבוצת תושבים חילונים לבין חסידי גור המתגוררים במקום.

האירוע, שהתרחש בסמוך למתחם מגורים בעיר, הצריך התערבות מיידית של כוחות ביטחון רבים. לפי דיווח של העיתונאי אלמוג בוקר, הרקע לעימותים הוא ניסיון של תושבים חילוניים בעיר לחסום את רכבי החסידים שהתכוונו להצטרף לשיירה לכיוון כלא 10. בתיעודים מהזירה, נראים עשרות משתתפים כשהם מתעמתים בצורה חריפה בלב השכונה ומחוצה לה. התיעודים מציגים חילופי דברים קשים, צעקות, ריצות ברחובות, וכן עימותים פיזיים ישירים הכוללים דחיפות הדדיות והשלכת חפצים.

הקטטה האלימה

המהומה התפשטה במהירות בין המבנים ובשטחים הציבוריים הסמוכים, כאשר עוברי אורח ותושבים מבוהלים, בהם נשים וילדים, נקלעו לתוך זירת העימות הסוערת.

המשטרה מסרה כי עם קבלת הדיווחים הראשוניים על המהומה, הוזנקו לזירה כוחות משטרה מוגברים של המחוז הדרומי, יחד עם לוחמי משמר הגבול, אשר החלו לפעול באופן אקטיבי להשלטת הסדר הציבורי, פיזור ההתקהלויות ומניעת הידרדרות נוספת של אירועי האלימות במקום.

( צילום: דוברות המשטרה )