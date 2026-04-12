החל משעות הבוקר (ראשון) התקיימה הפגנה בלתי חוקית סמוך ללשכת גיוס בתל השומר - שם מתקיים היום יום גיוס לציבור החרדי, במהלכה נעצרו 15 מפירי סדר שניסו לחסום את התנועה ופנו בקריאות נאצה לכוחות המשטרה. זאת לצד דיון שמתקיים הבוקר בבג"ץ בנוגע לגיוס חרדים.

כוחות משטרה מתוגברים פעלו במקום לשמירה על הסדר הציבורי ולהכוונת התנועה, כאשר מפירי הסדר ניסו לחסום כלי רכב תוך שכיבה על הכביש. השוטרים פעלו לחילוץ הרכבים ולהסרת המפגינים מהכביש.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, המפגינים פנו לשוטרים בקריאות נאצה, כשהם מכנים אותם "נאצים". בעקבות הפרות הסדר והניסיונות לחסום את התנועה, נעצרו 15 מפירי סדר שהועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

השוטרים המשיכו בפעילות במקום על מנת לשמור על הסדר הציבורי ולאבטח את הגעתם של הבאים ללשכת הגיוס. כלל הצירים נותרו פתוחים לתנועה, ולא נרשמו הפרעות משמעותיות לתנועת כלי הרכב באזור.

יצוין כי בימים האחרונים מתקיימות הפגנות דומות מול לשכות גיוס ברחבי הארץ, במסגרת המחאה נגד גיוס בני ישיבות.

ממשטרת ישראל נמסר כי "המשטרה רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

בבג״צ מתקיים הבוקר דיון בעתירה שהוגשה נגד אי אכיפה מספקת בנוגע לבני ישיבות והשופטים בוחנים מספר סנקציות שיחולו על פי החלטת בג"ץ.

בין הסנקציות שנבחנות, הן ביטול ההנחה בארנונה ובתחבורה הציבורית, ביטול מחיר למשתכן ועוד.