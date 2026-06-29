"לא אתן יד לחילול שבת": אבי מעוז מאיים להפיל את חוק קרעי

אבי מעוז בדיון על חוק התקשורת - צילום: ערוץ כנסת אבי מעוז בדיון על חוק התקשורת | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 5:19

משבר פוליטי חריף מתפתח בימים אלו סביב חוק התקשורת של השר שלמה קרעי, לאחר שח"כ אבי מעוז (נעם), שותף נאמן לרוב הצעות הממשלה, הודיע על פרישתו מדיוני ועדת התקשורת והציב קו אדום בוהק: הוא מתנגד בתוקף לחוק ומאיים להצביע נגדו במליאה.

במילים חריפות במיוחד, מעוז מאשים את המערכת הפוליטית כולה – מהקואליציה ועד האופוזיציה – בשיתוף פעולה מסוכן שמטרתו, לדבריו, "להכשיר ולהרחיב את חילול השבת בפרהסיה". "הגעתי למסקנה שאיני יכול לעמוד מנגד", מסר מעוז בתסכול. "לא אאפשר לידיי להיות חלק מפגיעה חזיתית בשבת קודש".

השר שלמה קרעי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חודשי עבודה מאחורי הקלעים – ללא הועיל פינדרוס: "לירות ברגלי לזימי" | הוגשה תלונה במשטרה יוני גבאי ודניאל הרץ | 14:57 בחודשים האחרונים השקיע מעוז שעות אינסופיות של עבודה סיזיפית בניסיון לשנות את נוסח החוק מאחורי הקלעים. הוא האמין כי ניתן יהיה להגיע למתווה שלא יפגע בצביונה היהודי של המדינה, אך הבוקר הוא נאלץ להרים דגל לבן – או ליתר דיוק, דגל מאבק. כידוע, משרד התקשורת מבקש לבטל את מערך "עידן פלוס" המיושן ובמקומו להקים אפליקציית סטרימינג ממשלתית מתקדמת וחינמית לחלוטין. המשמעות היא שהמדינה הופכת ליזמית ומפיקה של יישומון, אשר ירכז את כל ערוצי הטלוויזיה המסחריים והציבוריים בישראל וינגיש אותם בלחיצת כפתור אחת קלה, דרך רשת האינטרנט, לכל מכשיר סמארטפון, טאבלט או טלוויזיה חכמה. אלא שבעיני מעוז ורבנים רבים, הרפורמה הזו טומנת בחובה סכנה רוחנית חמורה. ועדת הרבנים למען השבת כבר יצאה במכתב חריף נגד החוק, בו היא מזהירה מפני "חילול שבת שאין כדוגמתו" ומפני "פרצה נוראה" שתיפתח בציבור החרדי.

המכתב של ועדת הרבנים למען השבת נגד חוק התקשורת

"ברית לא קדושה" בין אגפי הכנסת

הטענה של מעוז חמורה במיוחד: הוא מזהה "ברית לא קדושה" בין אגפי הכנסת, שמתאחדים כדי לקדם חקיקה שלטעמו פוגעת בסטטוס-קוו ובקדושת השבת. בעיניו, מדובר ב"יהרג ובל יעבור" – עיקרון שאין להתפשר עליו בשום מחיר פוליטי.

החלטתו של מעוז מטילה צל כבד על יכולת הממשלה להעביר את הרפורמות בתחום התקשורת. מעוז, שנתפס בדרך כלל כמי שדוגל במשמעת קואליציונית בכל הקשור לערכי הליבה, מבהיר כי הפעם מדובר בקו אדום שאינו ניתן למיקוח.

בסביבת ועדת התקשורת כבר מבינים שהסיפור רחוק מלהסתיים. האיום של מעוז להצביע נגד החוק, במידה ויובא למליאה במתכונתו הנוכחית, עלול ליצור משבר פוליטי משמעותי בתוך גוש הימין.

המפלגות החרדיות מציבות תנאים

במקביל להתנגדות העקרונית של מעוז, גם המפלגות החרדיות הציבו תנאים קשים להעברת החוק. בכירים בש"ס ו'דגל התורה' הבהירו לקואליציה כי לא יאפשרו לחוק התקשורת לעבור כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעונות לא יאושרו במליאת הכנסת.

"לא ייתכן שראש הממשלה סוגר קדנציה ולא מצליח במשך שלוש וחצי שנים להעביר אף חוק חשוב ליהדות החרדית, איזו שותפות זו?", התבטא בכיר בסיעות החרדיות. ראשי הסיעות החרדיות, אריה דרעי ומשה גפני, מתוסכלים בשבוע האחרון מהתנהלות הקואליציה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי לא הצליח להשיג רוב לחוק המעונות.

אריה דרעי ומשה גפני במליאת הכנסת ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

מסר חד לממשלה

בצעד זה, מעוז מעביר מסר חד לממשלה: הצביון היהודי אינו מונח על השולחן למיקוח פוליטי, וגם אם יישאר בודד במערכה – הוא לא ייתן את ידו לחוק שיוביל לדבריו לכרסום נוסף בזהותה היהודית של המדינה.

יצוין כי גם רבנים בכירים במועצת חכמי התורה של ש"ס הביעו התנגדות חריפה לחוק. הרב ראובן אלבז אמר בהקלטה שנחשפה כי "לפתוח ערוץ שיתחילו לראות סרטים בשבת, לראות משחקים בשבת - זה אפס מאופס. מי שעשה דבר כזה, אני פוחד שלא ייתן את הדין".

כעת, כשהחוק צפוי לעלות שוב להצבעה במליאה, השאלה היא האם הממשלה תצליח למצוא פשרה שתספק את מעוז ואת המפלגות החרדיות, או שהחוק ייתקל בחומה בצורה שתוביל לנפילתו. עדכונים נוספים בהמשך.