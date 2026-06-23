בעולם החסידי, ובפרט בקרב קהילות חב"ד ויוצאי ברית המועצות, קיבלו בצער רב היום (שלישי) את הבשורה על פטירתו של החזן ובעל התפילה, הרב החסיד בערל (בער'לה) זלצמן ע"ה, אשר הלך לעולמו בליל שלישי, ערב ח' בתמוז ה'תשפ"ו, כשהוא בשנות ה-92 לחייו, שבועות ספורים בלבד קודם יום הולדתו.

המנוח ז"ל נודע כאחד מסמלי מסירות הנפש ההירואיים של יהדות רוסיה בתקופת האופל, כאשר לצד קריירה מוזיקלית ציבורית מצליחה שניהל ברדיו הממלכתי של ברית המועצות, פעל בחשאי ובסיכון חיים יומיומי לשימור גחלת התורה והחסידות והצלת צעירים יהודים מרדת שחת. קולו הייחודי, שריגש והרעיד לבבות של אלפים, הפך לכלי שרת רב עוצמה בהפצת היהדות ובקירוב המונים לאביהם שבשמיים הן מעבר למסך הברזל והן בשנים שלאחר מכן בארץ הקודש ובארצות הברית.

באתר COLive הרב בערל זלצמן נולד בשנת ה'תרצ"ד בברית המועצות, למשפחה חסידית מפוארת בעלת שורשים עמוקים בעולם החזנות והנגינה היהודית. כבר משנות ילדותו המוקדמות ניכרו בו הכישרונות המוזיקליים הנדירים שבהם חונן, וכאשר התפלל בבית הכנסת המחתרתי שניהלה משפחתו בסתר תחת דיכוי המשטר הקומוניסטי הנוקשה, חזו לו זקני החסידים עתיד מזהיר כבעל תפילה שיעורר לבבות. עם בגרותו, הפך לדמות פופולרית מאוד בציבוריות הסובייטית כזמר קלאסי מבוקש ברשתות הרדיו הממשלתיות, אולם את עיקר מרצו, נפשו וכוחו השקיע הרחק מעין השלטונות, בתוך תנועת המחתרת החב"דית שפעלה להחזקת היהדות במדינה.

במשך שנים ארוכות העז הרב זלצמן לעשות את הבלתי ייאמן ואירח בתוך ביתו הפרטי ישיבה מחתרתית חשאית, בה למדו תורה עשרות בחורים יהודים תחת אפם של אנשי הק.ג.ב ובסכנת מאסר מיידית בסיביר. במקביל לכך, שימש במשך ארבע עשרה שנים רצופות כחזן וכבעל תפילה בבתי כנסת מחתרתיים, תוך שהוא מנצל את מעמדו הציבורי ואת קולו העוצמתי כדי לקרב ולחזק צעירים יהודים שנותקו כליל משורשיהם עקב הפחד מהמשטר. בשנותיו האחרונות ברוסיה, מונה לחזן הראשי של בית הכנסת הגדול באחת הערים המרכזיות, ואף קיבל הצעה רשמית ומפתה לכהן כחזן הראשי של בית הכנסת הגדול במוסקבה, אך הוא סירב להצעה באומץ רב, מחשש שקבלת משרה רשמית כה רגישה תסכל את מאמציו החשאיים לעזוב את המדינה.

לאחר מאבק ממושך ועיקש שנמשך חמש שנים מורטות עצבים מול רשויות ההגירה הסובייטיות, קיבל בשנת ה'תשל"א את אישור היציאה המיוחל, ועלה לארץ הקודש יחד עם רעייתו וששת ילדיהם, כשהוא מגשים את חלומו הישן לחיות כיהודי שומר תורה ומצוות בגלוי. באותה שנה, לקראת חגי תשרי, נסע לראשונה אל הרבי מליובאוויטש בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, שם זכה להזדמנות נדירה כאשר הרבי ביקש ממנו לגשת לעמוד ולשמש כבעל התפילה בתפילת מוסף של ראש השנה בבית חיינו-770. זקני החסידים שנכחו באותו מעמד היסטורי מספרים עד היום בערגה על התפילה המרטיטה והסוערת שבקעה מגרונו של החזן שזה עתה יצא מרוסיה, תפילה שזעזעה את כותלי בית המדרש והותירה רושם עז על אלפי המתפללים.

בעקבות אותה תפילה, זכה הרב זלצמן לשם עולמי וערך מסעות הופעות ותפילות ברחבי ארצות הברית וקנדה, שבעקבותיהם קיבל הצעות קוסמות לשמש כחזן קבוע בקהילות עשירות וגדולות. למרות הפיתוי הכלכלי, בחר להישמע להוראתו האישית של הרבי שביקש ממנו להישאר בארץ הקודש, והוא קבע את מושבו בשכונת נחלת הר חב"ד שבקריית מלאכי, שם התגורר במשך מספר שנים. רק בשנת ה'תש"מ, שוב תחת הכוונתו המפורשת של הרבי שראה צורך דחוף בהקמת תשתית רוחנית לעשרות אלפי העולים מרוסיה שהגיעו לארה"ב, העתיק את מגוריו ללוס אנג'לס שבקליפורניה, שם פעל בקרב יוצאי ברית המועצות והפך לדמות אהובה ונערצת על הכל.

בשנותיו האחרונות עבר יחד עם רעייתו לעיר פייר לון שבניו ג'רזי, שם נמנה על מקימי קהילת "ברית אברהם" המפוארת המשרתת את ציבור העולים מרוסיה, והמשיך להרביץ תורה, חסידות ומתיקות חסידית עד לימיו האחרונים, כשהוא מותיר אחריו דור ישרים מבורך, ומורשת כבירה של אמונה יוקדת שלא כבתה גם בימים האפלים ביותר של המאה הקודמת. הלווייתו של החזן המנוח תצא היום, יום שלישי, בשעה 14:15 בצהריים (שעון ניו יורק) מחזית בית מדרשו של הרבי מליובאוויטש ב-770, בדרכה לעבר בית החיים המרכזי "מונטיפיורי" ברובע קווינס, שם ייטמן למנוחת עולמים. ברוך דיין האמת.