מחזה כזה לא נראה מזמן בקומה העליונה של בניין העירייה ברחוב ירושלים. בעיצומה של ישיבת המועצה אמש (שני), נכנסה לקומה קבוצה של שלוחי רבנים, מחנכים ונציגי תושבים, כשעל פניהם ניכרת דאגה עמוקה. הם באו לזעוק את זעקתם של מאות משפחות: "עצרו את מכונות האוכל שמחריבות את הנוער".

במרכז הסערה עמדה הצעה לסדר שהעלה חבר הנהלת העיר זאב ליפשיץ. ליפשיץ חשף את מה שהוא מכנה "הפרצה המדאיגה": חנויות המבוססות על מכונות אוטומטיות ברחובות עזרא והרב שך (צומת איצקוביץ'), הפועלות ללא הפסקה ומהוות "מגנט" להתקהלויות של נוער בשעות הקטנות של הלילה.

במהלך הדיון, העניק ראש העיר חנוך זייברט את רשות הדיבור לנציגי התושבים והמחנכים. בין הדוברים היו הרב ישראל רוט, מראשי ישיבת 'באר ישראל', והרב אליעזר זילברצוויג, מראשי ישיבת 'דרכי שלמה', לצד נציג התושבים גואל תורג'מן.

"הורסים לנו את החיים, מקלקלים לנו את הילדים!", זעק אחד הדוברים בכאב. המחנכים הציגו נתונים קשים על בחורים טובים שנשאבו להווי המפוקפק שנוצר סביב המכונות ב-2 בלילה. התושבים תיארו מסכת סבל: "קשישים ואלמנות מפחדים לרדת לרחוב. הבניינים הפכו למזבלה אחת גדולה, רעש בלתי פוסק, טינופת ואפילו חמץ שנותר במקום".

התגובה במועצה הייתה מהירה: חברי המועצה הצביעו פה אחד (למעט מתנגד אחד) על הגברת האכיפה וסגירת כל המכונות בשעה 23:00 בלילה. ראש העיר זייברט סיכם בנחרצות: "מקומות שלא ייסגרו ב-11 בלילה – לא יפעלו בכלל".

מנגד, חבר המועצה מהאופוזציה יעקב וידר תקף את ההחלטה: "בעיר שאינה צפון קוריאה, תפקיד העירייה הוא לשרת את הציבור, לא לחנך אותו", מסר וידר. "עסקנים מנותקים שנוהגים בג'יפים יקרים שוללים מאברך או מאישה דלת אמצעים את הזכות הפשוטה להתפנק בחטיף או פחית? מי שמכם?".

הקרב על צביון הרחוב בבני ברק עולה שלב: האם האכיפה אכן תמגר את התופעה, או שמא מדובר בגזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה? ימים יגידו - או בעצם, לילות יגידו!