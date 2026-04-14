כיכר השבת
הבניינים הפכו למזבלה

סוף עידן הקיוסקים האוטומטיים; מכונות האוכל הליליות בבני ברק ייסגרו  

מחזה חריג בבני ברק, מחנכים ושלוחי רבנים התפרצו לישיבת המועצה בזעקה נגד "מכונות הלילה ברחובות עזרא והרב שך • העדויות הקשות על בחורים שנשאבו, הלכלוך והסבל של השכנים • ראש העיר הכריע: "מ-23:00 – הכל ייסגר" • חבר האופוזציה התנגד בהצהירו "עסקנים מנותקים" • ומה אתם אומרים? (חרדים)

7תגובות
מכונת אוכל ושתיה (צילום: ארכיון)

מחזה כזה לא נראה מזמן בקומה העליונה של בניין העירייה ברחוב ירושלים. בעיצומה של ישיבת המועצה אמש (שני), נכנסה לקומה קבוצה של שלוחי רבנים, מחנכים ונציגי תושבים, כשעל פניהם ניכרת דאגה עמוקה. הם באו לזעוק את זעקתם של מאות משפחות: "עצרו את מכונות האוכל שמחריבות את הנוער".

במרכז הסערה עמדה הצעה לסדר שהעלה חבר הנהלת העיר זאב ליפשיץ. ליפשיץ חשף את מה שהוא מכנה "הפרצה המדאיגה": חנויות המבוססות על מכונות אוטומטיות ברחובות עזרא והרב שך (צומת איצקוביץ'), הפועלות ללא הפסקה ומהוות "מגנט" להתקהלויות של נוער בשעות הקטנות של הלילה.

במהלך הדיון, העניק ראש העיר חנוך זייברט את רשות הדיבור לנציגי התושבים והמחנכים. בין הדוברים היו הרב ישראל רוט, מראשי ישיבת 'באר ישראל', והרב אליעזר זילברצוויג, מראשי ישיבת 'דרכי שלמה', לצד נציג התושבים גואל תורג'מן.

"הורסים לנו את החיים, מקלקלים לנו את הילדים!", זעק אחד הדוברים בכאב. המחנכים הציגו נתונים קשים על בחורים טובים שנשאבו להווי המפוקפק שנוצר סביב המכונות ב-2 בלילה. התושבים תיארו מסכת סבל: "קשישים ואלמנות מפחדים לרדת לרחוב. הבניינים הפכו למזבלה אחת גדולה, רעש בלתי פוסק, טינופת ואפילו חמץ שנותר במקום".

התגובה במועצה הייתה מהירה: חברי המועצה הצביעו פה אחד (למעט מתנגד אחד) על הגברת האכיפה וסגירת כל המכונות בשעה 23:00 בלילה. ראש העיר זייברט סיכם בנחרצות: "מקומות שלא ייסגרו ב-11 בלילה – לא יפעלו בכלל".

מנגד, חבר המועצה מהאופוזציה יעקב וידר תקף את ההחלטה: "בעיר שאינה צפון קוריאה, תפקיד העירייה הוא לשרת את הציבור, לא לחנך אותו", מסר וידר. "עסקנים מנותקים שנוהגים בג'יפים יקרים שוללים מאברך או מאישה דלת אמצעים את הזכות הפשוטה להתפנק בחטיף או פחית? מי שמכם?".

הקרב על צביון הרחוב ב עולה שלב: האם האכיפה אכן תמגר את התופעה, או שמא מדובר בגזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה? ימים יגידו - או בעצם, לילות יגידו!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
שיסגרו גם איצקוביץ ב23:00
דוד
5
מהההה???!!!! באמת???!!! ב''ה יותר לא יהיה נוער נושר בבני ברק! איזו שמחה אמיתית!!
אבי
4
וידר. חבל שאתה משכנע אותי שאתה לא באמת בעד התושבים, אלא כאופוזיציה עיוורת שצריך לצעוק נגד על כל דבר, ולשרת את הפרחחים. במקרה הזה אין ספק שמדובר במפגע חמור שצריך להפסיק.
תושב
3
מר וידר. אולי תגיד גם על רופא שנותן הוראות או על מורה לזהירות בדרכים - התפקיד שלך לשרת ולא לחנך. סיסמא דמגוגית.
יוסי
2
ידוע לי על אנשים שקיבלו מכות מבחורים כי ביקשו מהם להפסיק להרעיש ולנקות אחריהם. כשחלילה יקרה משהו יבואו בתלונות לאחרים, לא ליעקב וידר, מה איכפת לו לשבת בעיריה ולצעוק. נראה איך הוא היה מגיב אם היה יוצא בבוקר אחרי חצי לילה בלי שינה, ומוצא את המדרגות שהפכו לפך אשפה אחד גדול.
צבי
פח אשפה כותבים פח אשפה, ולא פך אשפה
יוסף דניאלי
1
מה עם אולמי שמחה ושטיבלעך שרועשים ומלכלכים עד השעות המאוחרות???.
אולמי שמחה?

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר