כיכר השבת
פינוי דיירים

דרמה בבני ברק: דיירי בניין ברחוב בר אילן פונו מבתיהם בחשש ליציבות

כוחות החירום הגיעו לבניין ברחוב בר אילן הבוקר • מהנדס העיר הורה על פינוי מיידי של כלל הדיירים | הציבור מתבקש להימנע מהתקרבות למקום (חדשות חרדים)

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המבנים שהוצא להם צו פינוי (צילום: כבאות והצלה)

דיירי בניין ברחוב בר אילן ב פונו הבוקר (ראשון) מבתיהם, לאחר שהתגלה חשש ליציבות המבנה. האירוע החריג, שהתרחש בשעות הבוקר המוקדמות, הוביל לגיוס כוחות חירום רבים למקום ולפינוי מלא של הדיירים.

סמוך לשעה 09:00 התקבל דיווח במוקד 102 של כבאות והצלה על חשש למבנה מסוכן ברחוב בר אילן. צוותי כיבוי מתחנת בני ברק הוזעקו במהירות למקום, ביצעו הערכת מצב ראשונית והזעיקו את ואת מהנדס העיר לבדיקה מקיפה.

המבנים שהוצא להם צו פינוי (צילום: כבאות והצלה)
המבנים שהוצא להם צו פינוי (צילום: כבאות והצלה)

לאחר בדיקת המבנה על ידי מהנדס העיר, התקבלה החלטה חד משמעית: פינוי מיידי של כלל הדיירים. ההחלטה התקבלה מתוך חשש ממשי ליציבות המבנה, והדיירים נאלצו לעזוב את בתיהם עד להשלמת הטיפול ובחינה מעמיקה של מצב המבנה.

כוחות כבאות והצלה שפעלו במקום ליוו את תהליך הפינוי והקפידו על ביצועו בצורה מסודרת ובטוחה. הדיירים פונו למקומות חלופיים, בעוד שהבניין עצמו הוכרז כאזור סגור עד לסיום הבדיקות.

קריאה לציבור להימנע מהתקרבות

בכבאות והצלה הוציאו קריאה ברורה לציבור: להישמע להנחיות כוחות החירום ולהימנע מהתקרבות למבנה עד לסיום הטיפול באירוע. הקריאה מודגשת במיוחד לאור החשש הממשי מקריסת המבנה או נזקים נוספים.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמו מספר אירועים דומים בערים החרדיות, בהם התגלו בעיות יציבות במבנים ישנים. רק לפני מספר חודשים התמודדה עיריית בני ברק עם משבר שונה, כאשר נפרץ בניין העירייה עצמו במהלך השבת.

בשלב זה טרם ברור מהו לוח הזמנים המשוער לסיום הבדיקות ולאפשרות חזרת הדיירים לבתיהם. מהנדס העיר צפוי לבצע בדיקות מקיפות במהלך היום ולהחליט על המשך ההליכים. עדכונים נוספים בהמשך.

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בגלל העבודות של הרכבת?! בר אילן לא מצוין איפה בדיוק, אבל מאודדד סביר!
מהנדס מדופלם!
חכמים מחוכמים
בר אילן בבני ברק, לא בירושלים

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