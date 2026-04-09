הלם: המשפחה החרדית יצאה מהממ"ד וגילתה פורץ בתוך המטבח

בן 26 הואשם בפריצה לדירת מגורים בעיר החרדית בני ברק תוך ניצול אזעקת טילים | המשפחה החרדית גילתה אותו במטבח לאחר שיצאה מהממ"ד. מתנדב שעבר בחוץ ושמע את הצעקות עיכב את החשוד עד הגעת השוטרים (חדשות, חרדים)

כניסה למקלט | אילוסטרציה (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

כתב אישום הוגש נגד בן 26, בגין פריצה לדירת מגורים ברחוב יעל בעיר החרדית , תוך ניצול מועד האזעקה שנשמעה בעיר במוצאי השבת האחרונה. כך מסרה היום (חמישי) משטרת ישראל.

מדובר במקרה של התפרצות בנסיבות מחמירות, כאשר החשוד ניצל את פינוי הרחובות וכניסת התושבים למרחבים המוגנים בעקבות ירי טילים, כדי לחדור לנכס פרטי במטרה לבצע גניבה.

על פי עובדות כתב האישום, עם הישמע האזעקה ברחבי בני ברק, מיהרו בעלי הדירה ובני משפחתם להיכנס לממ"ד הביתי. בעל הדירה טרק את דלת הכניסה, אולם החשוד שהגיע למקום זמן קצר לאחר מכן, פתח את הדלת ונכנס פנימה.

במהלך הזמן שבו שהו בני המשפחה במרחב המוגן, סרק החשוד את הבית והגיע עד לאזור המטבח. עם סיום האזעקה ויציאת בני המשפחה מהממ"ד, הם נתקלו בחשוד פנים מול פנים בתוך המטבח, וזה נמלט מן המקום מיד.

מתנדב משטרה שפעל באותה עת באזור שמע את זעקותיהם של בני המשפחה שיצאו בעקבות החשוד. המתנדב זיהה את האיש, ביצע מרדף קצר ועיכב אותו עד להגעת ניידת של שוטרי תחנת בני ברק–רמת גן.

החשוד הועבר לחקירה פלילית בתחנה, שם נאספו הראיות נגדו. מעצרו הוארך בבית המשפט מעת לעת לצורך השלמת פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית על ידי חוקרי המחוז.

עם סיום פעולות החקירה, הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום לבית המשפט המייחס לנאשם עבירה של התפרצות למקום מגורים לביצוע גניבה. במקביל להגשת כתב האישום, הגישה המשטרה בקשה רשמית למעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, תוך התייחסות למסוכנות הנובעת מניצול מצב החירום הביטחוני והפרת שלום הציבור בתוך ביתו בשעה של איום טילים.

3
כשנכנסים לממד חשוב לוודא שכל הדלתות בבית נעולות
נושנוש
לפי ההנחיה של פיקוד העורף עדיף להשאיר דלת פתוחה כדי שבמידה וטיל יפול לא יצטרכו לפרוץ את הדלת
משהי
2
אגב לקח למשטרה שעותתתת להגיע בזמן שהגנב שכב על הרצפה כשתושבי השכונה שומרים עליו שלא יזוז ומדי פעם נתן שאגה וניסה לקום ולהתפרע
למה כזה הרבה זמן??? סכנת נפשות
1
הזוי מאד
פחד

