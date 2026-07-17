בני ברק: ילד בן 7 נפגע מרכב ופונה במצב בינוני לבי"ח

ילד הולך רגל בן 7 נפגע היום מרכב ברחוב נחמיה בבני ברק, ופונה במצב בינוני לבית החולים שיבא-תל השומר. הילד סובל מחבלות בראש ובבטן בעקבות התאונה.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א, וכוחות החירום הוזעקו במהירות למקום. חובשים ופראמדיקים של מד"א, יחד עם כונני ארגון הצלה, הגיעו לזירה והחלו להעניק טיפול רפואי לילד הפצוע.

חובשי הצלה דוד אמרון ועמנואל אדלר, שהגיעו לזירת התאונה, תיארו את הטיפול שניתן במקום: "כשהגענו למקום, מצאנו הולך רגל, ילד בן 7 הסובל מחבלות בראש ובבטן לאחר שנפגע מרכב". לדבריהם, הצוותים הרפואיים העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות.

לאחר הטיפול הראשוני במקום, פונה הילד במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר. הצוותים הרפואיים ממשיכים לעקוב אחר מצבו ולהעניק לו את הטיפול הנדרש.