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תאונת דרכים

בני ברק: ילד בן 7 נפגע מרכב ופונה במצב בינוני לבי"ח

ילד הולך רגל נפגע מרכב ברחוב נחמיה בבני ברק • כוחות החירום העניקו טיפול רפואי במקום | הילד פונה במצב בינוני עם חבלות בראש ובבטן לבי"ח שיבא (חרדים)

(צילום: דוברות הצלה)

ילד הולך רגל בן 7 נפגע היום מרכב ברחוב נחמיה ב, ופונה במצב בינוני לבית החולים שיבא-תל השומר. הילד סובל מחבלות בראש ובבטן בעקבות ה.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א, וכוחות החירום הוזעקו במהירות למקום. חובשים ופראמדיקים של מד"א, יחד עם כונני ארגון הצלה, הגיעו לזירה והחלו להעניק טיפול רפואי לילד הפצוע.

חובשי הצלה דוד אמרון ועמנואל אדלר, שהגיעו לזירת התאונה, תיארו את הטיפול שניתן במקום: "כשהגענו למקום, מצאנו הולך רגל, ילד בן 7 הסובל מחבלות בראש ובבטן לאחר שנפגע מרכב". לדבריהם, הצוותים הרפואיים העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות.

לאחר הטיפול הראשוני במקום, פונה הילד במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר. הצוותים הרפואיים ממשיכים לעקוב אחר מצבו ולהעניק לו את הטיפול הנדרש.

בני ברקתאונהתאונת דרכיםבית החולים שיבא תל השומר

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