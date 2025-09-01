מתחם כת לב טהור בגאוטמלה ( צילום: באדיבות המצלם )

התרגשות בעיר התורה והחסידות בני ברק: המונים צפויים להשתתף היום (שני) ולקחת חבל בשמחתו הגדולה של אחד מניצולי הכת הידועה לשמצה 'לב טהור', לאחר שזכה להינצל מציפורניהם, ולעלות לציון ברינה לפני חג הפסח האחרון יחד עם כל בני משפחתו המורחבת.