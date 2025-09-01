התרגשות בעיר התורה והחסידות בני ברק: המונים צפויים להשתתף היום (שני) ולקחת חבל בשמחתו הגדולה של אחד מניצולי הכת הידועה לשמצה 'לב טהור', לאחר שזכה להינצל מציפורניהם, ולעלות לציון ברינה לפני חג הפסח האחרון יחד עם כל בני משפחתו המורחבת.
כעת הגיע עת דודים, והאברך זוכה לחגוג לראשונה שמחה בארץ הקודש, שמחת הולדת בנו למזל טוב, כפי שדיווחנו אתמול, נערכה שמחת ה'שלום זכר' בקול רינה ותודה והמון חוגג בליל שב"ק.
הערב יחגוג אבי הבן את שמחת ה"וואכט נאכט" במעונו של הגה"צ רבי נחמן רוטנר מברעז'ב, ברחוב חגי 15 בבני ברק. מהשעה 21:00 עד השעה 23:00, המונים מכל חצרות הקודש צפויים להשתתף בשמחה, להביע תמיכה ולחזק את המשפחה בדרכה החדשה.
מחר (יום שלישי) תיערך ברית המילה בהיכל בית המדרש של חסידות ביאלה רמת אהרן, בשעה 13:00 בצהריים. האב הזמין בהתרגשות רבה, את הציבור להשתתף בשמחתו וכתב: "לעונג ולשמחה תהא לי השתתפות כל אחד בשמחתי הגדולה".
הציבור הקדוש מוזמן להשתתף, לחזק ולחגוג יחד עם המשפחה.
