כיכר השבת
זה הלו"ז המלא

תושבי בני ברק ינהרו: ניצול כת 'לב טהור' יחגוג לראשונה שמחה בארץ

שמחה היסטורית תיערך הערב בבני ברק: ניצול כת 'לב טהור' יחגוג לראשונה בארץ הקודש את שמחת הולדת בנו | אירועי השמחה, שצפוי להתקיים בהשתתפות המונים, יכללו את ליל הוואכט נאכט, ולמחרת, את שמחת ברית המילה | 'כיכר השבת' מביאה את לוח הזמנים המלא של האירועים המרגשים (חרדים)

מתחם כת לב טהור בגאוטמלה (צילום: באדיבות המצלם)

התרגשות בעיר התורה והחסידות בני ברק: המונים צפויים להשתתף היום (שני) ולקחת חבל בשמחתו הגדולה של אחד מניצולי הכת הידועה לשמצה 'לב טהור', לאחר שזכה להינצל מציפורניהם, ולעלות לציון ברינה לפני חג הפסח האחרון יחד עם כל בני משפחתו המורחבת.

כעת הגיע עת דודים, והאברך זוכה לחגוג לראשונה שמחה בארץ הקודש, שמחת הולדת בנו למזל טוב, כפי שדיווחנו אתמול, נערכה שמחת ה'שלום זכר' בקול רינה ותודה והמון חוגג בליל שב"ק.

הערב יחגוג אבי הבן את שמחת ה"וואכט נאכט" במעונו של הגה"צ רבי נחמן רוטנר מברעז'ב, ברחוב חגי 15 בבני ברק. מהשעה 21:00 עד השעה 23:00, המונים מכל חצרות הקודש צפויים להשתתף בשמחה, להביע תמיכה ולחזק את המשפחה בדרכה החדשה.

מחר (יום שלישי) תיערך ברית המילה בהיכל בית המדרש של חסידות ביאלה רמת אהרן, בשעה 13:00 בצהריים. האב הזמין בהתרגשות רבה, את הציבור להשתתף בשמחתו וכתב: "לעונג ולשמחה תהא לי השתתפות כל אחד בשמחתי הגדולה".

הציבור הקדוש מוזמן להשתתף, לחזק ולחגוג יחד עם המשפחה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר