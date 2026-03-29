אחרי שהתעוררה: החמרה במצב הילדה החרדית שקיבלה דום לב באזעקה

מצבה של הילדה הקטנה, כבת 11, אסתר הדסה בת חיה מושקא, בת למשפחת חסידי חב״ד בצפת שבצפון הארץ, שלקתה בדום לב בשבוע שעבר בעת אזעקה שנשמעה בעיר - מוסיף עדיין להיות קשה.

הלילה (בין שבת לראשון) דווח באתר חב״ד COL כי חלה החמרה מסוימת במצבה, ובני משפחתה מבקשים מהציבור לשוב ולהעתיר בתפילה לרפואתה השלמה והמהירה.

האירוע התרחש ביום חמישי האחרון, כאשר אזעקות נשמעו בצפת בעקבות ירי מלבנון. הילדה מיהרה לצאת ממיטתה ולעבור למרחב מוגן, אך בניסיונה להגיע למקום בטוח התמוטטה ואיבדה את הכרתה.

כוחות הרפואה שהוזעקו למקום פתחו בפעולות החייאה ממושכות, שכללו גם שימוש בדפיברילטור. לאחר מאמצים רבים הצליחו להשיב את הדופק, והיא פונתה להמשך טיפול רפואי, כשמצבה הוגדר קשה אך יציב.

חובשת איחוד הצלה, רבקה אמיתי, שהייתה בין הראשונים בזירה, מספרת כי על פי בני המשפחה, הילדה מעדה כאשר ניסתה לרדת במהירות מהמיטה כדי להגיע למרחב מוגן, ובמהלך האירוע בוצעו פעולות החייאה אינטנסיביות עד להשבת פעילות הלב.

ביום חמישי האחרון דווח כי הילדה התעוררה, אך לא זכרה את הפרטים. ראש עיריית צפת, יוסי קקון, הגיע לבקרה במרכז הרפואי וחיזק את בני המשפחה, תוך שהוא מציין את הנס שבהצלת חייה.

כעת, עם הדיווח על ההחמרה, חוזרים בני המשפחה בבקשה ופונים לציבור הרחב להוסיף בתפילה ובתחנונים לרפואתה של אסתר הדסה בת חיה מושקא בתוך שאר חולי ישראל.