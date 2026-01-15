על פי הודעת מנהלת מערכת המכפלה הבוקר (חמישי) מערת המכפלה תהיה סגורה השבת בפני יהודים.

"לצערנו", נכתב בהודעה: "בשבת הקרובה, פרשת וארא כ"ח בטבת 17.1 תיסגר מערת המכפלה לכניסת יהודים בשל יום חריג מוסלמי".

על פי העדכון: "ביום שישי ובערב שבת מערת המכפלה פתוחה, תפילות ערב שבת יתקיימו במתכונת רגילה. תפילות יום השבת יתקיימו במרחב המדרגה השביעית".

"מערת המכפלה", כתבו במינהלת: "תשוב ותיפתח לציבור היהודי ביום ראשון החל מהשעה 04:00 בבוקר".

כזכור לפני חודשיים דווח, כי חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) הגיש הצעת חוק היסטורית עליה חתמו עשרות חברי כנסת מהקואליציה הקוראת להחיל את הריבונות הישראלית על מתחם מערת המכפלה בחברון. גם חבר הכנסת מאיר פרוש חתום על החוק.

על פי הצעת החוק של ח"כ סוכות, תחול בכלל המתחם (כולל כאמור את אולם יצחק שפתוח למרבה האבסורד ליהודים רק 10 ימים בשנה) מלוא הריבונות של מדינת ישראל, והוא ייכלל בתחום שיפוטה של מועצת קריית ארבע ובניהול המועצה הדתית שלה.

בנוסף, מוצע להקים מינהלת ייעודית שתפעל לשיפוץ המקום, הנגשתו לציבור הרחב ותחזוקתו השוטפת, כאשר תקציבה יועבר ממשרד האוצר למועצה המקומית.

בהסבר להצעת החוק נכתב כי המהלך נועד "להסיר את ההגבלות שהוטלו על יהודים מאז ימי הכיבוש הזר ולהחזיר למקום את מעמדו ההיסטורי והלאומי כמרכז תפילה פתוח, נגיש וחופשי לעם היהודי".

החוק כאמור, מבקש לעגן את האחריות הכוללת של תחזוקת האתר ולהבטיח נגישות חופשית לכל חלקי המתחם תחת סמכות מועצת קריית ארבע כאשר שר הביטחון יהיה הממונה על ביצוע החוק ויהיה רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

על הצעת החוק חתמו: ח"כ צבי סוכות, ח"כ אביחי בוארון, ח"כ שמחה רוטמן, ח"כ מיכל וולדיגר, ח"כ צביקה פוגל, ח"כ אתי עטיה, ח"כ קטי שטרית, ח"כ מאיר פרוש, ח"כ אושר שקלים, ח"כ טלי גוטליב, ח"כ צגה מלקו, ח"כ אבי מעוז, ח"כ עמית הלוי, ח"כ אריאל קלנר, ח"כ אוהד טל, ח"כ אליהו רביבו, ח"כ אלי דלל, ח"כ חנוך מליבצקי, ח"כ משה סולמון, ח"כ עפיף עבד, ח"כ לימור סון הר מלך, ח"כ יצחק קרויזר, ח"כ ניסים ואטורי, ח"כ משה פסל, ח"כ ששי גואטה, ח"כ מישל בוסקילה.