המהלך החרדי לבלימת המועמד הפרו פלסטיני לראשות העיר ניו יורק

קאומו, חבוש כיפה, בכניסתו לציון הרבי מחב"ד לאחרונה ( צילום: מענדי עקיבא )

עסקני חסידות חב"ד בשכונת קראון הייטס בברוקלין, הריכוז הגדול של החסידות בניו יורק עם אלפי משפחות - הודיעו השבוע על תמיכתם באנדרו קאומו לראשות העיר בבחירות שצפויות להתקיים בעוד מעט יותר מחודש.

לדבריהם, ההחלטה לתמוך בקאומו התקבלה אחרי התייעצות עם קהילות יהודיות נוספות, וכן עם רבנים ועסקנים חרדים בניו יורק. כך דווח היום (שלישי) באתר חב"ד COL. "דווקא עכשיו, כשישנה עלייה באנטישמיות ובקיצוניות, והעיר מתמודדת עם משבר חסר תקדים, חשוב יותר מתמיד להשמיע את קולנו ולהצביע", קראו העסקנים לתושבי השכונה, וחזרו על בקשתם מהתושבים שטרם ביצעו זאת - לרשום את עצמם להצבעה. ההחלטה התקבלה ברקע הודעתו של אריק אדמס, ראש העיר הנוכחי של ניו יורק, על פרישתו מהמירוץ. בכך הפך הקרב הגורלי על ראשות העיר ניו יורק לצמוד יותר - והתגברו הסיכויים לנצח את המועמד הפרו פלסטיני ממדאני. איפה התחלואה הגדולה בחצבת בציבור החרדי? הנתונים שנחשפו בוועדה קובי אטינגר | 13:34 אחרי הפגישה עם נתניהו: זה מה שקיבל טראמפ משלוחי חב"ד בחדרו יוסי נכטיגל | 09:35 כיום מתמודדים על ראשות העיר שלושה מועמדים. המועמד המוביל בסקרים הוא עדיין זוהראן ממדאני, מי שהתבטא בהתבטאויות שנויות במחלוקת ואף יהיו שיאמרו אנטישמיות כנגד ישראל. מולו מתמודדים קאומו, שכאמור זוכה לתמיכת העסקנים החרדים, ובעבר כיהן כמושל מדינת ניו יורק, שרץ באופן עצמאי; והמועמד הרפובליקני קארטיס סילביה - שסיכוייו לפי הסקרים הפחותים ביותר. הוא לא צפוי לפרוש מהמירוץ. גורמים בקהילה היהודית אומרים כי אילו היו כל מתנגדי ממדאני, מועמד המפלגה הדמוקרטי תומך הפלסטינים, מתאחדים סביב מועמד אחד מוסכם - היו מנצחים אותו ביתר קלות. כעת החשש המרכזי הוא מפיצול קולות ומהיעדרות מצביעים. עסקני קראון הייטס הודו לאדמס, ראש העיר הנוכחי, אוהב ישראל, על "מנהיגותו בקבלת החלטות קשות לטובת ניו יורק".

( צילום: מענדי עקיבא )

קאומו נושא תפילה בציון הרבי מליובאוויטש, החודש ( צילום: מענדי עקיבא )

אדמס הודיע על פרישתו מהמירוץ ביום ראשון. בהודעת וידאו בת שמונה דקות שפורסמה בחשבון הקמפיין שלו, צולם אדמס כשהוא יושב על מדרגות גרייסי מנשן לצד תמונת אמו המנוחה. הוא אמר כי "על אף כל מה שהשגנו, איני יכול להמשיך במירוץ לכהונה נוספת". לדבריו, סיקור תקשורתי שלילי והחלטת ועדת המימון הציבורי שלא להעניק לו מיליוני דולרים במימון תואם שיתקו את הקמפיין. "ההשערות המתמידות לגבי עתידי והחלטת ה־CFB פגעו קשות ביכולתי לגייס כספים לקמפיין רציני", הוסיף.

אדמס ביקש להזכיר לציבור את הישגיו: "היה לי הכבוד להיות ראש העיר שלכם. אני גאה שהפכנו את הניצחון מלפני ארבע שנים למהלכים אמיתיים – יותר יחידות דיור מכל ממשל אחר בקדנציה אחת, ירידה חסרת תקדים בירי וברציחות, והתאוששות כלכלית מהקורונה". הוא הוסיף כי "אני יודע שעוד לא כל ניו יורקר חש את מלוא ההשפעה של הצעדים הללו, אבל בטחו בי – המדיניות שהתחלנו תמשיך לחלחל לכל שכונה בעיר".

בהודעתו לא נתן אדמס את ברכתו לאף אחד מהמתמודדים הנותרים – המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני, המושל לשעבר אנדרו קואומו המתמודד כעצמאי, והמועמד הרפובליקני קרטיס סליווה – אך קיווה כי "מי שיבוא אחרי ימשיך את העבודה שהתחלנו בה". עם זאת, הוא שלח אזהרה למצביעים: "שינוי מהותי הוא מבורך והכרחי, אך היזהרו ממי שטוען שהדרך לשינוי היא להרוס את המערכת שבנינו יחד במשך דורות. זו לא מהפכה, זו אנרכיה. בחרו מנהיגים לפי מה שהם מספקים, לא לפי מה שהם מבטיחים".

הפרישה מטלטלת את הזירה הפוליטית בעיר ומותירה את המרוץ כעת תלת-ראשי. ממדאני מוביל בסקרים עם רוב ברור, בעוד קואומו מקווה לאסוף אליו את המצביעים המתונים שאדמס חיזר אחריהם. סליווה נותר במרוץ אך נחשב לבעל סיכוי נמוך יותר. כאמור, גם כעת לא ברור אם יהיה די בכך כדי למנוע את נצחונו של ממדאני, המועמד שהתחייב לעצור את נתניהו בהגעתו לניו יורק.