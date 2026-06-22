עולם חסידות חב"ד ומפעל השליחות הבינלאומי של הרבי מליובאוויטש התעטפו באבל כבד, עם קבלת הבשורה המרה על פטירתו של השליח המסור, הרב שמואל (שמולי) אלטיין ז"ל, והוא בן 43 בלבד בפטירתו.

הרב אלטיין, שנודע בזכות מזגו העדין, אמונתו האיתנה ומסירותו יוצאת הדופן לקהילה היהודית, הלך לעולמו ביום חמישי האחרון, בתאריך ג' בתמוז תשפ"ו – יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש, לאחר שבשנים האחרונות נאבק בגבורה במחלה קשה שקיננה בגופו. דבר פטירתו ביום סמלי זה עורר התרגשות וכאב רב בקרב מכריו הרבים, שראו בו דמות של שליח אמיתי שחי ונשם את שליחותו של הרבי עד רגעיו האחרונים.

המנוח ז"ל נולד וגדל בעיר וויניפג שבמחוז מניטובה בקנדה, שם פועלים הוריו, יבדלחט"א הרב אברהם וברכה אלטיין, כשלוחי חב"ד מזה עשרות שנים, והוא ספג מהם את אווירת הנתינה והמחויבות לעם היהודי.

באתר COLive דווח כי כבר בגיל 13 עזב את בית הוריו כדי ללמוד בישיבת חב"ד "מתיבתא" בדטרויט, ומשם המשיך את חוק לימודיו בישיבת "אהלי תורה" בשכונת קראון הייטס שבברוקלין. עם סיום לימודיו, נשלח ךיבשת אוסטרליה לצורך הכשרה מעשית והרחבת השכלתו התורנית; במהלך שהותו שם, לימד בקולג' רבני, ארגן תוכניות קיץ ומחנות לילדים, ואף נדד למחוזות נידחים ומרוחקים ברחבי היבשת כדי לאתר תושבים יהודים ולקרבם למסורת. בשנת תשס"ו חזר לניו יורק וקיבל סמיכה לרבנות מראש ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית ב-770, הגאון רבי זלמן לבקובסקי, ובאותן שנים אף שימש כחבר בהנהלה הרוחנית של קעמפ "גן ישראל" בפארקסוויל.

לאחר נישואיו לרעייתו תבדלחט"א עדינה, בתם של עסקן חב"ד המוכר הרב מנדל ורחל דוכמן מלוס אנג'לס, יצא הזוג הצעיר בשנת תשס"ח לשליחות בעיר הולדתו וויניפג, כדי להצטרף למפעל השליחות של הוריו.

המשימה הראשונה שנטל על עצמו הייתה הקמת סניף של המכון הבינלאומי ללימודי יהדות (JLI) והעברת שיעורי תורה למבוגרים, צעד שזכה להצלחה כבירה בקרב הקהילה המקומית. השיא של פעילותו הציבורית נרשם בשנת 2010, אז חנכו בני הזוג את "המרכז ללימודי יהדות של ליובאוויטש" בחלק הדרומי של וויניפג, באירוע חגיגי שבו השתתפו כ-500 בני אדם; בניית המרכז המפואר, שעלותו נאמדה ב-3.5 מיליון דולרים, היוותה אבן דרך היסטורית בעיר, שכן היה זה המוסד הקהילתי היהודי הראשון שנבנה בוויניפג מאז שנת 1997. הרב אלטיין נהג לומר אז כי המפתח להמשכיות יהודית הוא חינוך תורני איכותי לכל הגילאים, ללא קשר לרקע או למידת האדיקות, וכי חב"ד מחבקת כל יהודי באופן שווה ללא צורך בחברות רשמית.

בשנים האחרונות, בעקבות האבחנה הרפואית הקשה והצורך להתמקד בטיפולים ובבריאותו, עקרה משפחת אלטיין לכפר ווסלי הילס, הסמוך לפומונה שבמחוז רוקלנד, ניו יורק. למרות הייסורים והקשיים הרפואיים הרבים, סירב הרב אלטיין להפסיק את עבודת הקודש והמשיך להקרין מאור פנים ולהשפיע לטובה על סביבתו, כשהוא משמש כרב משני בבית הכנסת "בעל שם טוב" בווסלי הילס, שם נקשרו אליו המתפללים בעבותות אהבה.

הלווייתו התקיימה ביום שישי האחרון, כאשר מסע הלוויה עבר בחזית מרכז חב"ד העולמי – 770 בברוקלין, ומשם המשיך לבית העלמין "מונטיפיורי" הישן בקווינס, שם נטמן. המנוח הותיר אחריו את רעייתו וחמשת ילדיהם: מוסי, ג'יי ג'יי, שרולי, גולדי ויוסי, וכן הורים, אחים, אחיות וסבתא המתגוררת בארץ הקודש, המבכים את הסתלקותו בטרם עת. המשפחה יושבת שבעה בביתה שבסאפרן, ניו יורק, עד ליום חמישי הקרוב.