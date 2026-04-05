כיכר השבת
"פיקוח נפש"

הראשל"צ: התפילות בכותל המערבי יתקיימו לפי הנחיות פיקוד העורף, לא לפי בג"צ

הראשל"צ הגר"ד יוסף תקף את בג"ץ בטקס במניין מצומצם והכריז כי התפילות בכותל יתקיימו רק לפי החלטות פיקוד העורף: "בג"ץ מבין בהפקרות ובחופש הפגנה, פיקוד העורף מבין בפיקוח נפש" | צפו בדברים (חרדים)

16תגובות
צפו בדברים (צילום: דוברות הכותל המערבי)

והרב הראשי הגאון רבי דוד יוסף התייחס הבוקר (ראשון) במניין מצומצם בכותל המערבי לדרישה לפתוח את הכותל לתפילות והכריז כי התפילות בכותל יתקיימו רק לפי החלטות פיקוד העורף: "בג"ץ מבין בהפקרות ובחופש הפגנה, פיקוד העורף מבין בפיקוח נפש".

במהלך דבריו התייחס הראשון לציון לעובדה שהמעמד מתקיים במניין מצומצם בלבד: "ידידי רב הכותל הגאון הרב רבינוביץ' פנה לפיקוד העורף בשאלה האם אפשר להתיר ליותר אנשים".

"שימו לב", הבהיר הגר"ד יוסף: "הרב רבינוביץ' פנה לפיקוד העורף, כי הם מבינים בענייני ביטחון, הוא לא פנה לבג"צ כי בג"צ מבינים בהפקרות, בחופש ההפגנה, על חופש ההפגנה הם קוראים לזה 'פיקוח נפש', אנחנו פונים לאנשי המקצוע שמבינים בפיקוח נפש".

"בג"צ לא מבין בפיקוח נפש, פיקוד העורף מבין", הבהיר הרב הראשי.

הראשון לציון הכריז: "אנחנו פה מודיעים, רב הכותל והרבנים הראשיים, שאנחנו נעשה מה שפיקוד העורף יורה, כי אנחנו יודעים מה זה פיקוח נפש של כל יהודי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
מנהיג
אלי
9
ישר כוח אמן ואמן
יוסף חיים נעים
8
האם פיקוד העורף יבוא להציל אם יפול טיל על בג"צ??
חחח
7
בהשפעת הראשל"צ שליט"א החרדים סוף סוף ייזמו רפורמה משפטית ולא יעבירו מסרים שהרפורמה המשפטית לא קשורה אליהם כמו שטעו בתחילת הרפורמה
חרדי
בגצ התערב בגלל עתירה וכל עוד אין עתירה אז ״אין הוראות בגצ . לגופו של עניין בגצ התיר יותר מפקער אז אין כאן כלום. סתם אוויר חם
הוא מחרטט
מעניין מי מחרטט כדאי שתקרא שוב את הכתבה ותלמד את הנושא, אתה פשוט מדבר שטויות
משה
6
למה אתה לא קורא לתושבי בני ברק להישמע להוראות העורף? לך ותראה את ההפקרות בנושא. אפילו ההזעקות לא מונעות הליכה רבתי ברחובות
שחר
ומי אמר לך שלא התריאו אמון פעמים
יוסף חיים נעים
איך אתה מתחצף נגד מי שלוחם עם בג"ץ בכל מרצו. וגם אתה יודע כמו כולנו שבבני ברק הרב הראשי אין לו השפעה שם.
רפאל
5
לא מבין מה הבעיה . בגצ מתיר יותר אנשים מפקער אז מה המשמעות של הדברים. חוץ מזה אף אחד לא עתר לבגצ. בקיצור סתם יח״צ
אבל בגצ מתיר יותר
4
כל הכבוד לא תכירו מפני איש לא מפחד מבג״ץ
משה
חביבי, בבקשה תלמד קצת "לא תגורו מפני איש"(דברים א:יז)
אני
3
יכול לתת הוראות אחרי שהוא כבר היה....
רוצים להגיע ברגל לכותל
הרב הראשי משתתף בברכת כהנים מתוקף תפקידו כאחד מהעשרות שהורשו להכנס לכותל ע"י פיקוד העורף
משה
2
בשביל להתיר (או לאסור? כנראה להתיר) תפילה בכותל הצבא מומחה לענייני פיקוח נפש, אבל אם דנים בגיוס חרדים לתפקידי לוחמה, מיד טוענים בין השאר שהמפקדים מזלזלים בענייני פיקוח נפש, אז אסור להתגייס...
אורח לרגע
1
רב אמיתי- יישר כוח! וכל הרבנים האחרים משתפנים- ילאה לומר ת'אמת ולהפיל את שלטון ה"צדק"
נו

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר