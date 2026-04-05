הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי דוד יוסף התייחס הבוקר (ראשון) במניין מצומצם בכותל המערבי לדרישה לפתוח את הכותל לתפילות והכריז כי התפילות בכותל יתקיימו רק לפי החלטות פיקוד העורף: "בג"ץ מבין בהפקרות ובחופש הפגנה, פיקוד העורף מבין בפיקוח נפש".

במהלך דבריו התייחס הראשון לציון לעובדה שהמעמד מתקיים במניין מצומצם בלבד: "ידידי רב הכותל הגאון הרב רבינוביץ' פנה לפיקוד העורף בשאלה האם אפשר להתיר ליותר אנשים".

"שימו לב", הבהיר הגר"ד יוסף: "הרב רבינוביץ' פנה לפיקוד העורף, כי הם מבינים בענייני ביטחון, הוא לא פנה לבג"צ כי בג"צ מבינים בהפקרות, בחופש ההפגנה, על חופש ההפגנה הם קוראים לזה 'פיקוח נפש', אנחנו פונים לאנשי המקצוע שמבינים בפיקוח נפש".

"בג"צ לא מבין בפיקוח נפש, פיקוד העורף מבין", הבהיר הרב הראשי.

הראשון לציון הכריז: "אנחנו פה מודיעים, רב הכותל והרבנים הראשיים, שאנחנו נעשה מה שפיקוד העורף יורה, כי אנחנו יודעים מה זה פיקוח נפש של כל יהודי".