טקס מכירת החמץ ( צילום: חופשי )

במעמד חגיגי שנערך היום (שלישי) בבית הרבנות הראשית בירושלים, מכרו הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והרב הראשי הגאון רבי קלמן מאיר בר, את החמץ של מדינת ישראל, משרדי הממשלה והגופים הממשלתיים, וכן את החמץ של אזרחים שהסמיכו את הרבנים למכור עבורם באמצעות מילוי טופס מקוון באתר הרבנות.

את החמץ רכש חוסיין ג'אבר, תושב אבו גוש, והחמץ יהיה בבעלותו במשך כל ימי חג הפסח. במעמד השתתפו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת יריב לוין, מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן ומנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן.

את מעמד המכירה פתח מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן, שהודה לרבנים הראשיים על פעילותם לחיזוק רוחו של העם, ולשר האוצר ולשר לשירותי דת על העבודה המשותפת לחיזוק מעמדה של הרבנות הראשית. כהן בירך את עם ישראל בברכת חג פסח כשר ושמח. בחלקו הראשון של הטקס, חתם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על כתב הרשאה שהוענק לרבנים הראשיים, המעניק להם את האחריות על החמץ של המדינה ומסמיך אותם למכור את החמץ של מדינת ישראל בהתאם לחוק נכסי המדינה. לאחר מכן, מכרו הרבנים הראשיים בשם המדינה את החמץ לחוסיין ג'אבר. הראשון לציון: "כשיהודים מאוחדים הם מנצחים" הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף התייחס במעמד למצב הביטחוני: "אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה לעם ישראל. מחר בליל הסדר, כשנאמר 'בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם' נקבל לכך משמעות ייחודית. אנחנו רואים זאת בחוש בימים אלו". הראשל"צ הוסיף: "יש לנו צבא מצוין שהקדוש ברוך הוא שומר עליו. התפקיד שלנו זה לעשות את כל ההשתדלות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף". הרב יוסף הזכיר את דוגמת אחאב המלך: "אחאב שלא היה שומר תורה ומצוות ניצח בכל המלחמות בגלל שעם ישראל היו מאוחדים. התפקיד שלנו הוא להתאחד, כאשר יהודים מאוחדים ועוזרים אחד לשני הם מנצחים במלחמות".

הרב הראשי הרב קלמן בר: ״הגעתי כעת ממחנה מטכ״ל, שם שוהים כ־4,500 איש. במהלך הסיור נחשפתי לעוצמות של רוח ואמונה עמוקה. תחושת השליחות וצדקת הדרך היתה ניכרת בקרב הנוכחים, והיא מעוררת השראה ומחזקת מאוד. הגעתי מתוך רצון לחזק ויצאתי מחוזק. בימים אלו רוח האמונה שמפעמת בלבבות, לצד העמידה האיתנה מול האתגרים, מביאה אותנו לראות ניסים גדולים. על כך אנו מודים לבורא עולם".

עוד הוא אמר: "ליל הסדר, הוא זמן מיוחד ומסוגל לתפילה ולבקשה. זהו לילה שבו עם ישראל לדורותיו מתחבר לאמונה ולגאולה, נבקש מהקדוש ברוך הוא שימשיך לשלוח לנו ניסים, ישועות וברכה״.

סגן ראש הממשלה והשר לשרותי דת יריב לוין: "מעמד מכירת החמץ מסמל את העוצמה של עם ישראל, את השורשים העמוקים שלנו, את העובדה שגם בימים האלה, בהם אנחנו נאלצים להיכנס לחג תוך כדי מלחמה, אויבנו לא יוכלו לנו. אין כוח בעולם שיוכל לגבור על נצח ישראל. במעמד הזה אנחנו מבהירים את זה בצורה הטובה ביותר. אני שולח מכאן חיזוק וברכה לחיילי צה״ל וכוחות הביטחון וההצלה, שנלחמים עבורנו בכל הגזרות. אני מחזק את המשפחות השכולות, ומאחל החלמה מהירה לפצועים. חג פסח שמח לכל עם ישראל".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "מכירת החמץ הממלכתית היא ביטוי לקשר ולזהות היהודית של המדינה והכלכלה שיודעות לשלב בין כלכלה מודרנית ומפותחת לבין השמירה על המסורת. בימים האלה אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, שגובה מאיתנו מחירים גבוהים אך היא מלחמה על החירות של עם ישראל. ברוך ה' ביחד עם ההקרבה של חיילנו הגיבורים אנחנו זוכים גם לניסים גדולים, ונצחונות גדולים. אני מאחל לכל עם ישראל חג כשר ושמח!״

בסיום הטקס, בירכו הרבנים הראשיים לישראל, שר האוצר והשר לשירותי דת את עם ישראל ואיחלו לכל עם ישראל חג פסח כשר ושמח.