אסון כבד ובלתי נתפס מכה בשעות האחרונות בקהילה החרדית במונסי שבארצות הברית, עם הבשורה המרה על פטירתה הטראגית של הילדה שיינדל הרצברג ע"ה, בת 8 בלבד, שנפגעה אנושות בתאונת דרכים קשה ומזעזעת שהתרחשה אמש בעיירת פומונה הסמוכה למונסי בניו יורק.

המנוחה ע"ה היא בתם של יבדלו לחיים ארוכים ר' יודי וחומא הרצברג, תושבי המקום, ופטירתה הפתאומית הותירה את בני המשפחה ומכריהם בהלם מוחלט ובאבל כבד.

לפי הדיווח ב׳מונסי סקופ׳, שהובא באתר YWN, האירוע הקשה התרחש הלילה, בשעות הערב של יום שלישי שעון מקומי, כאשר הילדה רכבה על אופניה ברחוב טיפין ליין בפומונה. מסיבה שאינה ברורה דיה בשלב זה, רכב חולף פגע בה בעוצמה רבה והיא נפצעה באורח אנוש.

עוברי אורח שהיו עדים למחזה הקשה הזעיקו מיד את כוחות החירום, ותוך דקות ספורות הגיעו אל זירת התאונה עשרות מתנדבים של ארגון 'הצלה רוקלנד', לצד פאראמדיקים וצוותי רפואה דחופה.

הצוותים הרפואיים שהגיעו למקום מצאו את הילדה כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעה רב-מערכתית קשה ביותר, שהובילה אותה למצב של דום לב טראומטי. המתנדבים והפאראמדיקים החלו לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות וממושכות, תוך שימוש בכל אמצעי מציל חיים שעמד לרשותם, במאמץ עילאי ורצוף לייצב את מצבה הקריטי. לאחר טיפול חירום ראשוני בשטח, היא פונתה במהירות תחת פעולות החייאה לבית החולים 'ניאק' הסמוך.

במשך שעות ארוכות נלחמו הרופאים, הפאראמדיקים וצוותי בית החולים על חייה של הילדה בחדר הטראומה, בזמן שבקהילה החרדית באזור קרעו שערי שמיים בתפילות לרפואתה.

למרות המאמצים הרפואיים העילאיים והבלתי פוסקים, הפגיעה הייתה קשה מדי, ובסופו של דבר נאלצו הרופאים להרים ידיים ולקבוע את מותה הסמוך לחצות הלילה, למגינת לבם של בני המשפחה והקהילה כולה.

מיד לאחר קבלת הבשורה המרה, הגיעו לזירת התאונה ולבית החולים מתנדבי הארגונים 'מתעסקים', 'חסד של אמת' ו'חברים' של מחוז רוקלנד, הפועלים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות כדי להבטיח את שמירת כבוד המת ולטפל בכל הסידורים הנדרשים על פי ההלכה.

הלווייתה של הילדה שיינדל הרצברג ע"ה תתקיים הבוקר (רביעי), שעון ארצות הברית, והיא תובא למנוחת עולמים בבית העלמין 'מונסי בית החיים' שברחוב בריק צ'רץ'.