בני ברק: סיר מרק רותח נשפך על פעוט חרדי בן שנתיים

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו הבוקר (שלישי) סיוע ראשוני לפעוט חרדי בן שנתיים שנפצע בינוני בביתו בבני ברק.

בני המשפחה שהזעיקו את כוחות ההצלה סיפרו כי סיר מרק רותח נשפך על הפעוט, מה שגרם לו לכוויות בגופו.

לאחר טיפול רפואי ראשוני בבית, הפעוט פונה לבית החולים 'שיבא' בתל השומר כשמצבו מוגדר בינוני.

‏יוסי טייטלבוים ושמעון שמעוני חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסרו: "בני משפחתו סיפרו לנו כי נשפך עליו סיר מרק רותח וכתוצאה מכך הוא נכווה בפלג גופו העליון ובגפיו. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר. מצבו בשלב זה מוגדר בינוני".

באיחוד הצלה קוראים לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות ולמנוע ככל האפשר כניסת ילדים או פעוטות בעת הבישולים במטבח, בכדי למנוע כוויות קשות ואסונות מיותרים.