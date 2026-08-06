במעמד מרגש ומרומם התקיים מעמד סיום והכנסת ספר התורה התשיעי של ילדי ישראל, לאחר שלוש שנים של רישום ילדים מכל רחבי הארץ לספר התורה המיוחד. את מיזם הספר, המוקדש כולו לילדים, יזם הרבי מליובאוויטש בשנת תשמ"א, במטרה לאחד את ילדי ישראל, וכהגנה ושמירה על העם היהודי. התאריך בו הוכנס הספר כמיטב המסורת, כ' מנחם אב, הוא יום ההילולא של המקובל האלוקי רבי לוי יצחק שניאורסאהן, אביו של הרבי.

בכתיבת האותיות האחרונות של ספר התורה – שאיחד סביבו 304,805 ילדים מכל רחבי העולם שנרשמו על ידי אלפי שלוחי חב"ד בעולם שניהלו את המבצע בשטח – התכבדו גדולי התורה והחסידות שליט"א; אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות וחסידים - חלקם פעילים בולטים ומסורים ברישום ילדים לספר התורה ושותפים בארגון המעמד הגדול.

עם סיום המעמד אחרי כתיבת המילים האחרונות 'לעיני כל ישראל', בקריאה בתורה בספר התורה החדש, הגבהה וגלילה ועיטור הספר בכתר מרהיב, יצאה התהלוכה הגדולה מבית הכנסת 'צמח צדק' לעבר הכותל המערבי, בשירה ובזמרה, בתופים ובמחולות.

בסביבות השעה שש בערב הגיעה התהלוכה לרחבת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, שם הוכנה במה גדולה, מרהיבה ומקושטת. ספר התורה החדש הובל אחר כבוד למרכז הבמה.

אחרי מקבץ ראשון של שירת 'שישו ושמחו בשמחת תורה' וניגוני שמחה נוספים כשהקהל רוקד בהתלהבות, התקיימה תפילת מנחה חגיגית ברוב עם. עם גדול ורב, כן ירבו, שהגיעו בהמוניהם מכל רחבי הארץ.

רבבות יהודים שהגיעו בהסעות מאורגנות, ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית מצפון ומדרום, מקרוב ומרחוק ורבים רבים מכל העדות והחוגים שראו זכות וחובה להשתתף במעמד הגדול, למרות טורח הדרך ולמרות החום הכבד.

ראשון נשא את ספר התורה התשיעי במעמד הסיום החגיגי, יו"ד הועד לכתיבת ספר התורה לילדי ישראל, האיש שמנהל את המבצע ללא לאות מאז ספר התורה הראשון, השליח הרב שמואל גרייזמאן. ובהמשך הספר עבר מיד ליד בין המכובדים שעל הבימה. את האירוע הנחה הרב שניאור רסקין, שליח חב"ד באלפי מנשה שאף נטל חלק חשוב ומרכזי בארגון והפקת הסיום.

לב המעמד היה, קריאת פסוקי 'אתה הראת' הנאמרים בעת ה'הקפות' בשמחת תורה ועריכת 'הקפות', כנהוג. אלא שבהתאם לייחודו של ספר התורה ולאופיו ומהותו של סיום זה, שולבו בו מוטיבים נוספים. אחד הבולטים והמרשימים שבהם היה אמירת י"ב הפסוקים ומאמרי חז"ל שהרבי בחר והורה שילדי ישראל ישננו בעל פה.

חגיגת סיום והכנסת ספר התורה התשיעי של ילדי ישראל, הייתה עת ריקוד ועת שירה וזמרה, בליוו ר' נמואל הרוש ור' שמחה פרידמן, ולאורך המעמד שנמשך כשלוש שעות, נשמעו רק ארבעה נאומים קצרים על ידי רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ, הרב הראשי לישראל הראשל"צ הרב דוד יוסף, הרב הראשי לישראל לשעבר ורבה של ירושלים הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר וראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה הרב ראובן אלבז.

לאחר פסוקי 'אתה הראת' נערכו ה'הקפות' עצמן. הייתה זו שרשרת רצופה וממושכת של שמחה טהורה, מרוממת ומרגשת עד מאד. בסביבות השעה תשע בערב תם המעמד הרשמי לצלילי שירת ונגינת 'אני מאמין' מרגשת.

ספר התורה החדש הובל אחר כבוד לבית הכנסת צמח צדק, לצד שמונת הספרים שקדמו לו השוכנים שם.