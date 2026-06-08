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״דווקא בימים אלו״

אריה דרעי מציב אולטימטום: אף חוק לא יקודם לפני העברת חוק יסוד לימוד תורה

יו"ר ש"ס מציב אולטימטום לקואליציה • דורש העלאת חוק יסוד לימוד תורה להצבעה כבר ברביעי: ״כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר״ (חדשות חרדים)

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יו"ר ש"ס אריה דרעי (צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

יו"ר ש"ס הציב בצהריים (שני) אולטימטום חריף לקואליציה: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור ברביעי הקרוב - אף חוק אחר לא יקודם. ההכרזה הגיעה בישיבת סיעת ש"ס, על רקע גל המעצרים המתמשך של והמאבק על הסדרת מעמדם של לומדי התורה.

"דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר", הכריז דרעי בפני חברי הסיעה. "זו תהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו".

דרעי בישיבת הסיעה

דרעי פנה גם למפלגות הגוש האמוני בקריאה להתאחד סביב החוק. "אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה, כדי שנוכל להמשיך בקידום החוקים החשובים שעל סדר היום", אמר יו"ר ש"ס.

האולטימטום מגיע לאחר שבוע סוער בו התעוררה מחדש הדרישה החרדית לקידום החוק. כזכור, דרעי הוא שהעלה לראשונה את הדרישה לקידום החוק בשבוע שעבר, לאחר ישיבת הסיעה. רק בעקבות דרישתו החלו גם בסיעות החרדיות האחרות לקדם את החוק, שרשום טכנית על שם דגל התורה.

אריה דרעי בביקור בכלא 10

הדרישה לקידום חוק יסוד לימוד תורה מגיעה על רקע ביקורו של דרעי בכלא 10, שם חיזק את רוחם של תלמידי ישיבות הכלואים. בצאתו מהביקור תקף דרעי בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה המודחת, והאשים אותה בסיכול מכוון של ניסיונות להסדיר את מעמד לומדי התורה.

"בהדרכת מועצת חכמי התורה, עשינו הכל כדי להסדיר את מעמדם של לומדי התורה", מסר דרעי. "היועמש"ית האנרכיסטית המודחת, עשתה הכל כדי לטרפד את החוק. זה השליך גם על היועצים המשפטיים בכנסת, כל סיכום שסיכמנו איתם הופר בגלל הלחץ התקשורתי והלחץ של היועמש"ית האנרכיסטית".

‏ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום: ‏״אחרי שעם ישראל בלם את המקורי, הקואליציה מנסה להעביר חוק השתמטות על סטרואידים, תחת השם הציני והשקרי ״חוק לימוד התורה״. ‏זהו חוק שקובע שמעמד המשתמט זהה למעמד של חייל. ‏זה חילול התורה וחילול כבודם של חיילי צה״ל שנלחמים כעת בלבנון. ‏בממשלה החדשה נפרק את המדינה החרדית שצמחה בתוך מדינת ישראל, נכניס את אחינו החרדים לתעסוקה ולשירות בצה"ל, וכך נציל את המדינה".

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18
הצגה גרועה
חיים
17
ר' אריה עכשיו נזכרת?! דקה לפני הבחירות אחרי שכבכר הכל התפוצץ לנו בפנים???!! 4 שנים ישבתם בממשלת הזדון הזאת. ממשלה רעה ממשלה שהביאה עלינו את אסון 7 באוקטובר. ממשלה שבה נהרגו לנו יותר מכלל ממשלות ישראל. הגיע הזמן להיפרד מהימין. אגב זה לא ממש ימין כמו שהצד השני לא ממש שמאל. אין ימין ואין שמאל. יש כיסאו
דניאל - שסניק שהפעם לא אצביע לכם
16
הנה, אחרי שהולכים לבחירות דרעי מנסה לקנות מצביעים באין סוף ראיונות ופרסומים, התחלנו את מסע הבחירות, אין להאמין לכל דבר שיצא מפי פוליטיקאי בחודשים הקרובים, אמת לא תצא משם, רק המעשים שנעשו עד שלוש השנים האחרונות יעידו
ערבוביא
15
יישר כח גדול ר' אריה העם איתך
יוסי
חתיכת תמים אתה בטוח שהוא סופר אותך? הוא עושה כדי להישאר בכנסת וכדי שנשכח את המחדלים של הממשלה שהא ישב בה אז תפסיק להיתמם
ארי
14
חוק יסוד זה, אמור לכלול גם את אלו שכתובים כלומדים אבל בפועל הם פותחים עסקים וטסים לחול? או שהוא נועד רק לקחת כסף מהמדינה? כלפי מי החוק אמור?
שואלת לא מבינה
13
תפרק את עצמך בבחירות אדון בנט, ראש ממשלה לא תהיה
רבנית
12
כל הכבוד! הגיע הזמן שמישהו בממשלה הזאת ילחם על כבודה הרמוס של תורתנו הקדושה.
אברהם שפע
עוד תמים אחד ההוא נלחם רק שמגיע בחירות אחרי זה תשכח ממנו 4 שנים כמו שהיה ב4 שנים האחרונות
ארי
11
עוד פעם מאשים את היועמשית?! נו, בוא נראה האם תצליח להעביר את החוק, נראה את דעת הביבי החזק שלך ואם שאר הימין באמת מאמינים בבורא ית', על גיוס חמישים אחוז לא היה רוב על זה יהיה?!
זוכמיר
10
לא קונה את האיומים האלה מסיבה פשוטה אין חוקים כמעט שצריך להעביר אם היית מאיים לפני 4 שנים זה היה העובד אבל מה לעשות שאנחנו לא מענינים אותך רק הכיסא ולכן נזכרת עכשו לפני בחירות אל תקנו את זה אריה דרעי עושה הכל בשביל להיבחר לעוד 4 שנים והוא שוב יישכח ממכם
ארי
9
שוב. מעט מידיי מאוחר מידיי😶
מיכל

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