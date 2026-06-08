יו"ר ש"ס אריה דרעי ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

יו"ר ש"ס אריה דרעי הציב בצהריים (שני) אולטימטום חריף לקואליציה: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור ברביעי הקרוב - אף חוק אחר לא יקודם. ההכרזה הגיעה בישיבת סיעת ש"ס, על רקע גל המעצרים המתמשך של תלמידי ישיבות והמאבק על הסדרת מעמדם של לומדי התורה.

"דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר", הכריז דרעי בפני חברי הסיעה. "זו תהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו".

דרעי בישיבת הסיעה

דרעי פנה גם למפלגות הגוש האמוני בקריאה להתאחד סביב החוק. "אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה, כדי שנוכל להמשיך בקידום החוקים החשובים שעל סדר היום", אמר יו"ר ש"ס. חשיפה: ח"כ גולדקנופף ובבצ'יק נפגשו בחשאי עם ראש הממשלה נתניהו ישי כהן | 18:42 האולטימטום מגיע לאחר שבוע סוער בו התעוררה מחדש הדרישה החרדית לקידום החוק. כזכור, דרעי הוא שהעלה לראשונה את הדרישה לקידום החוק בשבוע שעבר, לאחר ישיבת הסיעה. רק בעקבות דרישתו החלו גם בסיעות החרדיות האחרות לקדם את החוק, שרשום טכנית על שם דגל התורה.

אריה דרעי בביקור בכלא 10

הדרישה לקידום חוק יסוד לימוד תורה מגיעה על רקע ביקורו של דרעי בכלא 10, שם חיזק את רוחם של תלמידי ישיבות הכלואים. בצאתו מהביקור תקף דרעי בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה המודחת, והאשים אותה בסיכול מכוון של ניסיונות להסדיר את מעמד לומדי התורה.

"בהדרכת מועצת חכמי התורה, עשינו הכל כדי להסדיר את מעמדם של לומדי התורה", מסר דרעי. "היועמש"ית האנרכיסטית המודחת, עשתה הכל כדי לטרפד את החוק. זה השליך גם על היועצים המשפטיים בכנסת, כל סיכום שסיכמנו איתם הופר בגלל הלחץ התקשורתי והלחץ של היועמש"ית האנרכיסטית".

‏ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום: ‏״אחרי שעם ישראל בלם את חוק ההשתמטות המקורי, הקואליציה מנסה להעביר חוק השתמטות על סטרואידים, תחת השם הציני והשקרי ״חוק לימוד התורה״. ‏זהו חוק שקובע שמעמד המשתמט זהה למעמד של חייל. ‏זה חילול התורה וחילול כבודם של חיילי צה״ל שנלחמים כעת בלבנון. ‏בממשלה החדשה נפרק את המדינה החרדית שצמחה בתוך מדינת ישראל, נכניס את אחינו החרדים לתעסוקה ולשירות בצה"ל, וכך נציל את המדינה".