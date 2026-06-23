שתי חרדיות צעירות נעצרו בשדה תעופה באירופה; זה מה שמצאו אצלן

שתי צעירות חרדיות, בנות 23 ו-24, נעצרו בסוף השבוע האחרון בנמל התעופה בקרקוב שבפולין, לאחר שבתוך המזוודות שלהן התגלה משלוח ענק של כ-50 קילוגרמים של צמח הגת.

השתיים, שהגיעו בטיסה ישירה מישראל, נעצרו לפי הדיווח היום (שלישי) ב-Ynet מיד עם נחיתתן ביום שישי על ידי רשויות האכיפה המקומיות, וכעת הן עומדות בפני הליכים פליליים מורכבים במדינה האירופית, שנחשבת לאחת המדינות המחמירות והנוקשות ביותר ביבשת בכל הנוגע להברחת הצמח, המוגדר שם כסם לכל דבר ועניין.

האירוע הקשה חושף פעם נוספת את התופעה המדאיגה שבה רשתות וגורמים עבריינים בישראל מנצלים צעירים וצעירות, לעיתים קרובות מתוך המגזר החרדי, ומשכנעים אותם לשמש כבלדרים להעברת צמח הגת למדינות אירופה, שם קיים ביקוש רב ורווחי לצמח. המפעילים מפתים את הצעירים באמצעות הבטחות למימון מלא של כרטיס הטיסה לצד תשלום כספי מפתה של כ-5,000 שקלים במזומן.

כדי להפיג את חששם של הבלדרים, הגורמים המפעילים מציגים בפניהם מצג שווא מוחלט ומספרים להם כי גם אם ייתפסו בשדה התעופה, ההשלכות יהיו מינוריות בלבד ויסתכמו לכל היותר בהחרמת המזוודה או בתשלום קנס כספי נמוך, שאותו הרשת מתחייבת לכסות.

אלא שהמציאות בשטח, כפי שגילו הצעירות, שונה לחלוטין ומסוכנת בהרבה. עו"ד מרדכי ציבין, שמייצג ישראלים שנעצרו באירופה על הברחת גת, אמר ל-Ynet כי "הקונספציה של 'מקסימום יחרימו לי את המזוודה וישלחו אותי הביתה' התנפצה לחלוטין בשנים האחרונות". לדבריו, פולין, בדומה למדינות נוספות באירופה, רואה בחומרה רבה הכנסת גת לתחומיה ומפעילה יד קשה במיוחד נגד המבריחים. מיד עם איתור המזוודות, החשודים נעצרים ונשלחים לבתי מעצר מקומיים לתקופות ממושכות של שבועות ואף חודשים ארוכים, עוד לפני שמתחיל ההליך המשפטי הרשמי נגדם.

רשויות החוק בפולין נוקטות בשיטה זו במודע, תוך שימוש במעצר הראשוני הממושך כמעין "מכת הלם" וכאלמנט ענישתי והרתעתי כבד משקל בפני עצמו, במטרה למגר את תופעת הבלדרות מישראל. המשמעות עבור הצעירים שמתפתים לעסקה היא קשה מנשוא: הם מוצאים את עצמם מנותקים ממשפחתם, שוהים במעצר במדינה זרה בתנאים מורכבים, ומול מערכת משפט נוקשה, כשהם מבינים מאוחר מדי כי נפלו למלכודת שהרסה את חייהם בשל בצע כסף קצר מועד.