כיכר השבת
אכיפה מוגברת

נתפסו בעדשת הרחפן: נהגים מסוכנים הורדו מהכבישים במבצע ענק

משטרת התנועה הארצית יצאה לאכיפה מוגברת בחודשי הקיץ • רחפנים ומצלמות טקטיות תיעדו עבירות מסכנות חיים | נהגי משאיות עם שמשות שבורות ושימוש בנייד (משטרה)

2תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות אכיפה מאומצת שמבצעת משטרת התנועה הארצית (ימת"א שרון) בחודשי הקיץ, נתפסו עשרות נהגים בעבירות מסכנות חיים. הפעילות, שכללה שימוש ברחפנים ואמצעי אכיפה דיגיטליים מתקדמים, הובילה להורדת כלי רכב מהכבישים ולפסילת רישיונות נהיגה.

במסגרת המבצע המוגבר, שוטרי משטרת התנועה הארצית יצאו לאכיפה נרחבת בשיתוף עם סיירת האופנועים הארצית ויחידת הרכב הכבד - היחידה המיוחדת מסוגה בישראל. הפעילות מתמקדת בזיהוי ואכיפה נגד עבירות תנועה חמורות המסכנות את חיי משתמשי הדרך.

במהלך הפעילות הופעלו אמצעי אכיפה מתקדמים, ובהם רחפנים לזיהוי עבירות ממעוף הציפור, מצלמות ממל"ז למדידת מהירויות מופרזות, מצלמות טקטיות ומצלמות סטילס. השילוב של אמצעים טכנולוגיים מגוונים מאפשר ל לזהות עבירות שקשה לאתרן בשיטות מסורתיות.

נהגי משאיות במצבים מסוכנים

בין המקרים החמורים שתועדו: נהג משאית סמיטריילר שנתפס בעדשת המצלמה כשהוא משתמש בטלפון נייד תוך כדי חציית צומת באופן מסכן חיים - שלו ושל שאר משתמשי הדרך. במקרה נוסף, נתפס נהג משאית כאשר שמשת המשאית שלו שבורה וסדוקה, מצב המהווה סכנה ממשית בכביש.

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

נהגי רכבים פרטיים נמדדו במהירויות מופרזות - 147 קמ"ש במקום 90 קמ"ש המותרים. רישיונותיהם של הנהגים נפסלו למשך 30 ימים. אחד הנהגים שנתפס הודה בפני השוטרים: "לא אשקר, לא הסתכלתי במד מהירות..."

בנוסף לעבירות אלו, תועדו במהלך הפעילות גם מקרים של עקיפה בניגוד לחוק והיסח דעת בזמן נהיגה. כל העבירות הללו מהוות סיכון ממשי לחיי אדם ומטופלות בחומרה על ידי כוחות האכיפה.

פעילות מתמשכת לאורך הקיץ

משטרת התנועה הארצית הבהירה כי לאורך כל חודש אוגוסט, עונת הקיץ ותקופת החופש הגדול, שוטרי ימת"א שרון ימשיכו לפעול באינטנסיביות למניעת התאונה הבאה. הפעילות המוגברת מתבצעת במסגרת מבצע אכיפה ארצי רחב היקף שמתקיים בכבישי הארץ.

הפעילות מתבצעת בימים אלה במסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים, כחלק ממבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד - מבצע "מחויבים לחיים": תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים. במסגרת המבצע נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל.

ממשטרת התנועה נמסר: "סעו בשלום, מחכים לכם בבית!" - מסר שמדגיש את חשיבות הנהיגה הזהירה והאחראית, במיוחד בתקופת הקיץ המאופיינת בעומסי תנועה כבדים ובנסיעות רבות של משפחות.

משטרהמעצראכיפהמשטרת התנועהעבירות תנועהרחפניםמשטרת ישראל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
המדים הוא שכמות הודחות עולה אבל התאונות לא מתקטנות מה שאומר שאולי צריך לפעול בדרכים אחרות מעבר לגריפצ כסף, המשטרה בדר"כ - ברוב רובם של המקרים - אוספת דוחות במקומות שקל, כגון בסוף ירידה כאשר כמעט כל הנהגים מגיעים למהירות גבוהה מהמותר, או בנהגים שעושים פרסה במקום שיש תמרור האוסר זאת לרות שהפניה שמאלה
בוש של משטרת תנועה עלובי החיים
1
חנהנ
מה דוחות תשוה הזרה

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר