נתפסו בעדשת הרחפן: נהגים מסוכנים הורדו מהכבישים במבצע ענק

( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות אכיפה מאומצת שמבצעת משטרת התנועה הארצית (ימת"א שרון) בחודשי הקיץ, נתפסו עשרות נהגים בעבירות מסכנות חיים. הפעילות, שכללה שימוש ברחפנים ואמצעי אכיפה דיגיטליים מתקדמים, הובילה להורדת כלי רכב מהכבישים ולפסילת רישיונות נהיגה.

במסגרת המבצע המוגבר, שוטרי משטרת התנועה הארצית יצאו לאכיפה נרחבת בשיתוף עם סיירת האופנועים הארצית ויחידת הרכב הכבד - היחידה המיוחדת מסוגה בישראל. הפעילות מתמקדת בזיהוי ואכיפה נגד עבירות תנועה חמורות המסכנות את חיי משתמשי הדרך. במהלך הפעילות הופעלו אמצעי אכיפה מתקדמים, ובהם רחפנים לזיהוי עבירות ממעוף הציפור, מצלמות ממל"ז למדידת מהירויות מופרזות, מצלמות טקטיות ומצלמות סטילס. השילוב של אמצעים טכנולוגיים מגוונים מאפשר לשוטרים לזהות עבירות שקשה לאתרן בשיטות מסורתיות. נהגי משאיות במצבים מסוכנים הסוף הרע המר בפרשת ההיעלמות: אותרה גופתו של הנער אלדר דיין מישאל לוי | 06.08.26 בין המקרים החמורים שתועדו: נהג משאית סמיטריילר שנתפס בעדשת המצלמה כשהוא משתמש בטלפון נייד תוך כדי חציית צומת באופן מסכן חיים - שלו ושל שאר משתמשי הדרך. במקרה נוסף, נתפס נהג משאית כאשר שמשת המשאית שלו שבורה וסדוקה, מצב המהווה סכנה ממשית בכביש.

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 3:48

נהגי רכבים פרטיים נמדדו במהירויות מופרזות - 147 קמ"ש במקום 90 קמ"ש המותרים. רישיונותיהם של הנהגים נפסלו למשך 30 ימים. אחד הנהגים שנתפס הודה בפני השוטרים: "לא אשקר, לא הסתכלתי במד מהירות..."

בנוסף לעבירות אלו, תועדו במהלך הפעילות גם מקרים של עקיפה בניגוד לחוק והיסח דעת בזמן נהיגה. כל העבירות הללו מהוות סיכון ממשי לחיי אדם ומטופלות בחומרה על ידי כוחות האכיפה.

פעילות מתמשכת לאורך הקיץ

משטרת התנועה הארצית הבהירה כי לאורך כל חודש אוגוסט, עונת הקיץ ותקופת החופש הגדול, שוטרי ימת"א שרון ימשיכו לפעול באינטנסיביות למניעת התאונה הבאה. הפעילות המוגברת מתבצעת במסגרת מבצע אכיפה ארצי רחב היקף שמתקיים בכבישי הארץ.

הפעילות מתבצעת בימים אלה במסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים, כחלק ממבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד - מבצע "מחויבים לחיים": תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים. במסגרת המבצע נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל.

ממשטרת התנועה נמסר: "סעו בשלום, מחכים לכם בבית!" - מסר שמדגיש את חשיבות הנהיגה הזהירה והאחראית, במיוחד בתקופת הקיץ המאופיינת בעומסי תנועה כבדים ובנסיעות רבות של משפחות.