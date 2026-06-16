בן 9 החליק מהאופניים במתחם הסופרים בעיר החרדית, מצבו קשה

תאונה קשה התרחשה הערב (שלישי) ברחוב לח"י, באזור מתחם הסופרים בעיר החרדית בני ברק, כאשר ילד כבן תשע נפצע באורח קשה מאוד כתוצאה מנפילה והחלקה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים.

כוחות הרפואה וההצלה הגדולים שהוזעקו לזירה הפיקו במהירות טיפול רפואי דחוף ומציל חיים לילד, אשר סבל מפגיעת ראש קשה ביותר וכן מחבלות קשות בגפיו.

מעדויות ראשוניות מהשטח עולה כי על האופניים החשמליים רכבו באותה העת שני רוכבים, כאשר מסיבה שטרם התבררה במלואה איבד הרוכב את השליטה על כלי הרכב הדו-גלגלי, והשניים החליקו בעוצמה על הכביש. אחד מהם כאמור נפצע קשה.

הדיווחים הראשוניים על התאונה הקשה החלו לזרום למוקדי החירום בשעה 20:42. לוחמי הרפואה של ארגוני ההצלה השונים, הפועלים בעיר בני ברק בשגרה, חשו למקום בתוך דקות ספורות והחלו להעניק לילד סיוע ראשוני קריטי בשטח, תוך שהם נלחמים על חייו ומייצבים את מצבו ככל הניתן לפני הפינוי הרפואי.

עוברי אורח ותושבים שהיו עדים למחזה הקשה התגודדו סביב הזירה בדאגה עמוקה, בשעה שהחובשים והפראמדיקים ביצעו את פעולות ההחייאה והייצוב הראשוניות תחת תנאי לחץ מורכבים.

חובשי איחוד הצלה, יעקב קרמלובסקי, הראל ראש ועדיאל פנחס, תיארו את הרגעים הראשונים והדרמטיים: "מדובר בילד שנפל מאופניים חשמליות שרכב עליהם ובעקבות כך נחבל בראשו ובגפיו. בסיוע חובשים נוספים הענקנו לו סיוע רפואי בזירה. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים איכילוב כשבשלב זה מצבו מוגדר קשה".

הצוותים הרפואיים נאלצו להתמודד עם פציעות מורכבות, כאשר הדגש המרכזי היה על חבלת הראש החמורה שספג הילד בעקבות המפגש הקשה עם האספלט.

חובש בכיר במד"א, יוסף פסח, שלקח חלק פעיל בטיפול הרפואי ובפינוי הדחוף, שחזר אף הוא את המראות הקשים שנגלו לעיניו עם הגעת ניידת הטיפול הנמרץ למקום: "קיבלנו דיווח על אופניים חשמליים שהחליקו. כשהגענו ראינו ילד כבן 9 כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב".

הפינוי בוצע במהירות המרבית, תוך המשך מתן טיפול רפואי מתקדם במהלך הנסיעה, אל עבר חדר הטראומה של בית החולים איכילוב בתל אביב, שם המתינו לו הצוותים הרפואיים הבכירים להמשך טיפול חירום.

האירוע הקשה הזה מציף פעם נוספת, ובצורה כואבת במיוחד, את הסכנות הרבות והטמונות ברכיבה של ילדים ובני נוער על אופניים חשמליים, תופעה שהפכה לנפוצה מאוד ברחובות הערים החרדיות בשנים האחרונות. גורמי מקצוע בתחום הבטיחות בדרכים שבים ומזהירים כי אופניים חשמליים הם כלי רכב חזק ומהיר לכל דבר ועניין, והשימוש בהם מתחת לגיל החוקי, ללא קסדה וללא היכרות עם חוקי התנועה, מוביל פעם אחר פעם לאסונות קשים ומיותרים.

הציבור נקרא לקרוא פרקי תהילים לרפואתו השלמה והמהירה של הילד הפצוע, המאושפז כעת במצב קשה בבית החולים.