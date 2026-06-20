זירת השריפה ( צילום: כבאות והצלה )

משפחה במודיעין עילית ניצלה בנס משריפה שפרצה בדירתה במהלך שבת האחרונה, זאת לאחר שאחת מבנות המשפחה התעוררה בעקבות העשן הכבד והעירה את שאר בני הבית. השריפה פרצה בשעות הבוקר המוקדמות ברחוב מסילת יוסף בעיר, כאשר נרות שהודלקו על גבי מקרר גרמו לפרוץ האש. לוחמי אש ממרחב בנימין שהוזעקו למקום זיהו שריפה בדירה ופעלו במהירות לכיבוי האש, סריקות אחר לכודים ושחרור חום ועשן מהמבנה. מחקירה ראשונית עלה כי השריפה פרצה כתוצאה מנרות שהודלקו על המקרר, כאשר אחת מבנות המשפחה התעוררה כתוצאה מהשריפה והעירה את שאר בני הבית, ויחד נמלטו מהאש.

המקרר עליו הדליקו את הנרות ( צילום: כבאות והצלה )

במקביל, שריפה נוספת פרצה במהלך השבת בבניין ברחוב חפץ חיים בעיר, שם פעלו לוחמי האש לכיבוי ארון חשמל שעלה באש, כאשר העשן הרב עלה לחלל הבניין. הצוותים פעלו לשחרור העשן וסרקו אחר לכודים במקום.

רשף מוני בן ציון שפיקד על האירועים הדגיש את חומרת המקרה: "אסון כמעט שאירע בשריפה ברחוב מסילת יוסף בעיר, אלמלא אחת מבנות המשפחה לא הייתה מתעוררת בעקבות השריפה, היינו באירוע אחר לחלוטין. מדובר בשריפה שהעשן הכבד מילא את כל חלל הבית, והטמפרטורה הגבוהה שררה במקום". בן ציון הזכיר כי "גלאי עשן מציל חיים! גלאי העשן מתריע על פרוץ השריפה ומאפשר לנו להמלט ולמלט את היקרים לנו".