בן גביר בהר הבית

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, יצא אמש (חמישי) במתקפה חריפה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בראיון שהעניק לאבי מימרן במסגרת ועידת "קול חי". גפני התייחס לסקרים המצביעים על התחזקות בן גביר, והזהיר את הציבור החרדי מפני ההשלכות של תמיכה בו.

"בן גביר עושה הרבה רעש פוליטי, ואנשים, לצערנו גם אצלנו, נמשכים לרעש הזה", התבטא גפני. "אני רוצה לומר פה דברים ברורים לכל מי שחושב על הכיוון הזה: מי בציבור החרדי שרוצה להצביע לו - שידע שזה אומר שהוא עולה איתו יחד להר הבית. אי אפשר להפריד בין הדברים. אתה מצביע לו - אתה נותן כוח לעלייה להר הבית". "איסור תורה חמור וחיוב כרת" גפני הבהיר כי מדובר בסוגיה הלכתית ממדרגה ראשונה, ולא בעניין פוליטי גרידא. "צריך להבין, זה לא 'עניין פוליטי'. זה איסור תורה חמור וחיוב כרת. גדולי התורה מכל הדורות אסרו את זה פה אחד", הדגיש. סירב לוותר; ראש הישיבה טיפס 3 קומות כדי לנחם את המשפחה השכולה חיים רוזנבוים | 09:29 לדבריו, מעבר לחומרת האיסור ההלכתי, קיים גם היבט מדיני חמור. "מעבר לזה, וזה לא פחות חשוב בתקופה הזו, זה גורם לנזק מדיני בלתי רגיל לעם ישראל בעולם. זה מתסיס את כל האזור, זה נותן לשונאים שלנו תירוצים, וזה פשוט חוסר אחריות משווע", הוסיף. "בחרתי במודע להוריד פרופיל" גפני נשאל מדוע הוא "נעלם" והוריד פרופיל תקשורתי בזמן שבן גביר נמצא בכל כותרת. גפני הסביר את בחירתו: "בן גביר מחפש את הכותרות, הוא חי מהרעש הזה. אני בחרתי במודע להוריד פרופיל. למה? כי אני יודע שבזמן מלחמה, כשהאווירה ברחוב כל כך טעונה, כל מילה שאני אגיד תהפוך לכלי ניגוח נגד הציבור החרדי". לדבריו, בן גביר הוא זה שמחולל את המשברים, והציבור החרדי הוא זה שמשלם את המחיר. "הוא עושה את הפרובוקציות שלו, ואנחנו אלו שחוטפים את האש. הלחץ התקשורתי היום נועד לדחוף אותנו החוצה מגוש הימין. כשאני שותק, אני לא נותן ל'רשעות' הזאת אוכל. אני עובד בשקט על מה שחשוב - על התקציבים, על עולם התורה, על חוק הגיוס. בזמן שהוא עושה רעש, אני מנסה למנוע את הנזקים שהרעש הזה גורם לנו".

ביקורת גם על סמוטריץ'

גפני לא חסך ביקורת גם מיו"ר "הציונות הדתית", השר בצלאל סמוטריץ'. "יש כאלו בקואליציה שעסוקים כל היום בלבדוק כמה הם קיבלו ואיך הם נראים בסקרים. אני רואה מה שקורה עם סמוטריץ' והאנשים שלו, הם לא עקביים בנושא הגיוס, והם דואגים קודם כל לעצמם", אמר.

"בן גביר רוכב על הגל הזה של חוסר שביעות הרצון, אבל הציבור שלנו חייב להבין שאין לנו שם שום דבר. הדרך שלנו היא הדרך של גדולי התורה, לא של הצהרות בתקשורת ועלייה להר הבית", הוסיף גפני.

"לא שולל ישיבה עם ליברמן"

באותו ראיון הבהיר גפני כי אינו פוסל ישיבה בממשלה הבאה עם יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן. "כבר לא כל כך שומעים אותו היום. הוא כבר לא ממש תוקף", אמר גפני. "הוא היה איתנו בבחירות המוניציפליות, הוא היה שואל אותי דברים. זה מצב שונה. זה לא יאיר לפיד".

בהתייחסו לחוק הגיוס המתגבש, אמר גפני: "לחוק עצמו יש בעיות שהוא מאוד קשה ליישום, הוא צריך לעבור אצל גדולי התורה, והם יקבעו".

על היחסים עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, אמר גפני בהומור: "יש חלוקת עבודה ביני לבין דרעי, הוא מקבל את הג'ובים ואני מתעסק בדברים העקרוניים".