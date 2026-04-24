כיכר השבת
חצי שנה לבחירות

גפני במתקפה חריפה על בן גביר: "חרדי שמצביע לו - עולה איתו להר הבית; פשוט חוסר אחריות משווע"

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הזהיר את הציבור החרדי מפני השר לביטחון לאומי: "איסור תורה חמור וחוסר אחריות משווע" | על דרעי: "מקבל את הג׳ובים ואני מתעסק בדברים העקרוניים | על סמוטריץ': "הם לא עקביים בנושא הגיוס, והם דואגים קודם כל לעצמם" | והאם יסכים לשבת עם ליברמן באותה ממשלה? (חרדים)

23תגובות
בן גביר בהר הבית

, ח"כ משה גפני, יצא אמש (חמישי) במתקפה חריפה נגד השר לביטחון לאומי , בראיון שהעניק לאבי מימרן במסגרת ועידת "קול חי". גפני התייחס לסקרים המצביעים על התחזקות בן גביר, והזהיר את הציבור החרדי מפני ההשלכות של תמיכה בו.

"בן גביר עושה הרבה רעש פוליטי, ואנשים, לצערנו גם אצלנו, נמשכים לרעש הזה", התבטא גפני. "אני רוצה לומר פה דברים ברורים לכל מי שחושב על הכיוון הזה: מי בציבור החרדי שרוצה להצביע לו - שידע שזה אומר שהוא עולה איתו יחד להר הבית. אי אפשר להפריד בין הדברים. אתה מצביע לו - אתה נותן כוח לעלייה להר הבית".

"איסור תורה חמור וחיוב כרת"

גפני הבהיר כי מדובר בסוגיה הלכתית ממדרגה ראשונה, ולא בעניין פוליטי גרידא. "צריך להבין, זה לא 'עניין פוליטי'. זה איסור תורה חמור וחיוב כרת. גדולי התורה מכל הדורות אסרו את זה פה אחד", הדגיש.

לדבריו, מעבר לחומרת האיסור ההלכתי, קיים גם היבט מדיני חמור. "מעבר לזה, וזה לא פחות חשוב בתקופה הזו, זה גורם לנזק מדיני בלתי רגיל לעם ישראל בעולם. זה מתסיס את כל האזור, זה נותן לשונאים שלנו תירוצים, וזה פשוט חוסר אחריות משווע", הוסיף.

"בחרתי במודע להוריד פרופיל"

גפני נשאל מדוע הוא "נעלם" והוריד פרופיל תקשורתי בזמן שבן גביר נמצא בכל כותרת. גפני הסביר את בחירתו: "בן גביר מחפש את הכותרות, הוא חי מהרעש הזה. אני בחרתי במודע להוריד פרופיל. למה? כי אני יודע שבזמן מלחמה, כשהאווירה ברחוב כל כך טעונה, כל מילה שאני אגיד תהפוך לכלי ניגוח נגד הציבור החרדי".

לדבריו, בן גביר הוא זה שמחולל את המשברים, והציבור החרדי הוא זה שמשלם את המחיר. "הוא עושה את הפרובוקציות שלו, ואנחנו אלו שחוטפים את האש. הלחץ התקשורתי היום נועד לדחוף אותנו החוצה מגוש הימין. כשאני שותק, אני לא נותן ל'רשעות' הזאת אוכל. אני עובד בשקט על מה שחשוב - על התקציבים, על עולם התורה, על חוק הגיוס. בזמן שהוא עושה רעש, אני מנסה למנוע את הנזקים שהרעש הזה גורם לנו".

ח"כ מקלב והשר סמוטריץ', בכנסת

ביקורת גם על סמוטריץ'

גפני לא חסך ביקורת גם מיו"ר "הציונות הדתית", השר בצלאל סמוטריץ'. "יש כאלו בקואליציה שעסוקים כל היום בלבדוק כמה הם קיבלו ואיך הם נראים בסקרים. אני רואה מה שקורה עם סמוטריץ' והאנשים שלו, הם לא עקביים בנושא הגיוס, והם דואגים קודם כל לעצמם", אמר.

"בן גביר רוכב על הגל הזה של חוסר שביעות הרצון, אבל הציבור שלנו חייב להבין שאין לנו שם שום דבר. הדרך שלנו היא הדרך של גדולי התורה, לא של הצהרות בתקשורת ועלייה להר הבית", הוסיף גפני.

"לא שולל ישיבה עם ליברמן"

באותו ראיון הבהיר גפני כי אינו פוסל ישיבה בממשלה הבאה עם יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן. "כבר לא כל כך שומעים אותו היום. הוא כבר לא ממש תוקף", אמר גפני. "הוא היה איתנו בבחירות המוניציפליות, הוא היה שואל אותי דברים. זה מצב שונה. זה לא יאיר לפיד".

בהתייחסו לחוק הגיוס המתגבש, אמר גפני: "לחוק עצמו יש בעיות שהוא מאוד קשה ליישום, הוא צריך לעבור אצל גדולי התורה, והם יקבעו".

על היחסים עם יו"ר ש"ס ח"כ , אמר גפני בהומור: "יש חלוקת עבודה ביני לבין דרעי, הוא מקבל את הג'ובים ואני מתעסק בדברים העקרוניים".

הר הביתועדת הכספיםאריה דרעימשה גפניאיתמר בן גבירמבצע שאגת הארי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (51%)

לא (49%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

20
נכון, ברור. חצי שנה לפני הבחירות, גפנח הכי חכם, וכל מעשיו נמדדים במשורה... וכמובן שהאלטרנטיבה שהחרדים מחפשים, הןא איש רשע. ומה עם הסרית שלך עם ביבי? הוא צדיק??
חרדי שנמאס לו
19
מי הוא בכלל שיטיף . בן גביר עדיף ממנו פי כמה
יוסי
18
נראה שגפני אוהב יותר את ליברמן מאשר את בן גביר.
יוסי
17
לא שולל ישיבה עם ליברמן אבל בן גביר זה איסור חמור, נו באמת. או סמוטריץ'או בן גביר, אתם פישלתם בכל דבר אפשרי.
מנטש
16
גפני תפסיק להסית נגד בן גביר יש לו את הרבנים שלו והוא סר למשמעותם די כבר לדבר נגד תצא נגד התושבים בבני ברק שתקפו חיילות ועוד מרעין בישין ם
מני
15
בן ביר המלך.......
עוזי
צודק
ינקלה
14
דגל התורה חלק מלא של הממשלה ומקמיה גם שותף לזה שבן גביר עולה להר הבית - ולשאר העבירות של הממשלה
חרדי
13
עדיף לעלות עם בן גביר להר הבית מאשר להצביע לגפני שנותן יד לממשלת נתניהו שמחרבנת לכאורה את הציבור החרדי. ביבי גפני דרעי הביתה כולכם.
איציק
תגיד אתה שומע אותך הרי בן גביר גם הולך אם ביבי אז מה עשיתה בזה
יוסף חיים נעים
12
יאלהההה גפני נמאסת 30 שנה לא סידרתם חוק גיוס מתעסקים כל היום ורבים על תפקידי רבני ערים מאיזה מפלגה ואיזה מועמד אבל בתחבורה הציבורית למשל שנהגים לא עוצרים בתחנות, ושאין מספיק אוטובוסים לציבור החרדי לא מענין אתכם יותר מדאי .. אבל לריב על תחבורה ציבורית בתל אביב תפרקו ממשלות , ריבון העולמים במגרש שלנ
יוני
11
איתמר בן גברי הולך להיות הפתעת הבחירות הבאה תרשמו! בעזרת השם יתברך ויתעלה
אברך בן תורה מבני ברק
רגע אני לא מבין הרי בן גביר גם ירצה לגייס אז מה עשית
יוסף

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר