"מגוחך ומנותק": גפני במתקפה חריפה נגד סמוטריץ'

חבר הכנסת משה גפני ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

עימות מילולי חריף פרץ בין יהדות התורה לבין הציונות הדתית, לאחר שהוועדה אישרה את נוסח חוק המעונות הכולל סעיף המעניק תיעדוף לחיילי מילואים. בעוד שבציונות הדתית חגגו "הישג" ומחויבות כלפי לוחמי המילואים, בלשכתו של יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני בחרו להגיב בעקיצות נוקבות במיוחד.

"הניסיון הנואש של סמוטריץ' לקושש קולות באמצעות הצגת 'הישג' שכבר קיים שנים רבות הוא מגוחך ומנותק מהמציאות", תקפו גורמים בסביבת גפני. לדבריהם, מדובר במחזור של הסכמות עבר שאינן מחדשות דבר, ובניסיון פופוליסטי להציג כהישג משהו שהיה קיים זה מכבר.

ינון אזולאי מתפוצץ בוועדה - צילום: ערוץ כנסת ינון אזולאי מתפוצץ בוועדה | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 0:53

"הציבור הישראלי אינטליגנטי הרבה יותר מכפי שבציונות הדתית סבורים", הוסיפו אנשי גפני, תוך שהם מרמזים בבוטות על הקשיים הפוליטיים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקראת מערכת הבחירות הקרבה. "המאבק המתמשך סביב אחוז החסימה מעיד על כך כאלף עדים", ציינו בחריפות. מרתון בלייקווד: גדולי ישראל הגיעו לדינרים, שיעור כללי ופגישות אישיות | תיעוד חנני ברייטקופף | 16:23 כזכור, ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה במליאה, בצעד שנועד לאפשר את המשך סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס. הצעת החוק, שיזם גפני ביחד עם קבוצת חברי כנסת, מבקשת לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד.

בהרב-מיארה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

בציונות הדתית הדגישו כי הסעיף המעניק תיעדוף לחיילי מילואים הוא מחויבות בלתי מתפשרת כלפי לוחמי המילואים והציבור הלאומי. אולם, בדגל התורה רואים בכך ניסיון שיווקי גרידא. "זה לא הישג חדש, זו הסכמה ישנה שמנסים למתג מחדש", הבהירו בלשכת גפני.

העימות המילולי החריף מעיד על המתיחות הגואה בין המפלגות החרדיות לבין מפלגתו של שר האוצר, כאשר כל צד מנסה למתג את הישגיו בתוך הקואליציה לקראת המערכה הפוליטית הבאה. יהדות התורה תקפה בחריפות את הציונות הדתית גם על החרמת ההצבעה על חוק המעונות במליאה, בעוד שעוצמה יהודית של בן גביר דווקא תמכה בחוק.

הדיון בוועדת הכספים התנהל על רקע התנגדות נחרצת של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, שעורר התפרצות חריפה של ח"כ ינון אזולאי מש"ס. "אתה קורא לי פופוליסט? תתבייש לך!", זעק אזולאי לעבר לימון במהלך הדיון הסוער.