במהלך מחאת הרכבים בכביש 1, ציר התנועה המרכזי המוביל מירושלים לתל אביב והפוך, שלף לכאורה אחד מהנהגים החילוניים אקדח לעבר מפגינים חרדים.

בתיעוד שפורסם על ידי דוברות המחאה, נראה האזרח כשהוא יושב ברכבו ונוסע באיטיות עם רכבו, כאשר הוא מתקרב לעבר אזור בכביש שבו עמדו מספר צעירים חרדים - ובידו אקדח מכוון.

דוברות המחאה כינתה את האירוע "איום ברצח" וקראה למשטרה "לפעול באופן מיידי נגד המסיתים והמוסתים. די לאלימות!". נציין כי לא נורו כל יריות באירוע.

שליפת האקדח הוא לא האירוע החמור היחיד שתועד בהפגנה היום. מוקדם יותר דווח כי סגר"ע ביתר עילית ויו"ר הסיעה החסידית גדליהו אייזנשטיין הותקף באלימות קשה במהלך שיירת המחאה מביתר עילית. מעדויות של נוכחים במקום עולה כי אדם מוסת התנגש ברכבו, ואז החל לחנוק את סגר"ע באלימות.

כמו כן מוקדם יותר דווח כי נהג משאית ירד מרכבו באמצע נתיבי איילון, הסתער לעבר אחד מרכבי שיירת המחאה שיצא מבני ברק, כשהוא חמוש בסכין ובמקלות. התוקף לא הסתפק באיומים, אלא החל להכות בברוטליות ברכב ולדפוק בעוצמה על החלונות לעיניהם של הנוסעים המבועתים שחשו סכנה מיידית אך שמרו על איפוק בהתאם להנחיות. הנוסעים ההמומים חייגו בזמן אמת למוקד המשטרה, ואנו מקווים בכל לב כי גורמי האכיפה פועלים בנושא ברגעים אלו ועוצרים את המפגע האלים לאלתר.

במקביל, הוועדה המארגנת טענה במהלך ההפגנה כי התקבלו דיווחים מנהגים על ניסיונות המשטרה לפגוע בזכות המחאה ואף חלוקת דוחות. "מדובר בניסיון חמור לפגיעה בזכות יסוד במדינה דמוקרטית ולא נעבור על כך בשתיקה", מסרו. "הצוות המשפטי מטעם הוועדה יפעל בכל הדרכים בכדי להילחם בפגיעה החמורה בחופש הביטוי והמחאה".