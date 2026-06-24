כיכר השבת
"מסיתים ומוסתים"

תיעוד חמור: נהג שולף אקדח לעבר מפגינים חרדים בשיירת הרכבים | צפו

אזרח נהג שלף אקדח לעבר מפגינים חרדים שהשתתפו בשיירת המחאה בכביש 1. בתיעוד הוא נראה חולף ברכב ליד המפגינים ומוציא מהחלון את האקדח | מארגני העצרת: "קוראים למשטרה לפעול באופן מיידי" | צפו (בארץ)

11תגובות
| צילום: צילום: דוברות המחאה

במהלך מחאת הרכבים בכביש 1, ציר התנועה המרכזי המוביל מירושלים לתל אביב והפוך, שלף לכאורה אחד מהנהגים החילוניים אקדח לעבר מפגינים חרדים.

בתיעוד שפורסם על ידי דוברות המחאה, נראה האזרח כשהוא יושב ברכבו ונוסע באיטיות עם רכבו, כאשר הוא מתקרב לעבר אזור בכביש שבו עמדו מספר צעירים חרדים - ובידו אקדח מכוון.

דוברות המחאה כינתה את האירוע "איום ברצח" וקראה למשטרה "לפעול באופן מיידי נגד המסיתים והמוסתים. די לאלימות!". נציין כי לא נורו כל יריות באירוע.

שליפת האקדח הוא לא האירוע החמור היחיד שתועד בהפגנה היום. מוקדם יותר דווח כי סגר"ע ביתר עילית ויו"ר הסיעה החסידית גדליהו אייזנשטיין הותקף באלימות קשה במהלך שיירת המחאה מביתר עילית. מעדויות של נוכחים במקום עולה כי אדם מוסת התנגש ברכבו, ואז החל לחנוק את סגר"ע באלימות.

כמו כן מוקדם יותר דווח כי נהג משאית ירד מרכבו באמצע נתיבי איילון, הסתער לעבר אחד מרכבי שיירת המחאה שיצא מבני ברק, כשהוא חמוש בסכין ובמקלות. התוקף לא הסתפק באיומים, אלא החל להכות בברוטליות ברכב ולדפוק בעוצמה על החלונות לעיניהם של הנוסעים המבועתים שחשו סכנה מיידית אך שמרו על איפוק בהתאם להנחיות. הנוסעים ההמומים חייגו בזמן אמת למוקד המשטרה, ואנו מקווים בכל לב כי גורמי האכיפה פועלים בנושא ברגעים אלו ועוצרים את המפגע האלים לאלתר.

במקביל, הוועדה המארגנת טענה במהלך ההפגנה כי התקבלו דיווחים מנהגים על ניסיונות המשטרה לפגוע בזכות המחאה ואף חלוקת דוחות. "מדובר בניסיון חמור לפגיעה בזכות יסוד במדינה דמוקרטית ולא נעבור על כך בשתיקה", מסרו. "הצוות המשפטי מטעם הוועדה יפעל בכל הדרכים בכדי להילחם בפגיעה החמורה בחופש הביטוי והמחאה".

אקדחמחאת הרכבים
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0 תגובות

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9
המשטרה ביום תשחרר אותו מה נראה לכם המשטרה נגד חרדים מהו חושב לעצממו אסור לתת לכל אדם רישיון נשק
דני
8
אתם גורמים לשנאה גדולה כלפיכם
אליהו
7
מקור ההסתה המרכזי נגד חרדים וציבור הימין היא חברת החדשות n12 (אין 12) שבשליטת משפחת ורטהיים בשליטת המשפחה גם קוקה קולה, פריגת, נביעות, ובירה קרלסברג וכן חברת טרה המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה להפסיק לקנות בחברות אלו שכל אחד ישתדל לקנות מותגים אחרים
Yona
נא לא להכניס את החרדים עם הימין..ממשלת ימין על מלא היא מקור הרשע וכל הצרה הזו
נונו
6
האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה ???
רן
ומה עם 80% לא לוחמים ? הכל צביעות
בור ועם הארץ
5
מעניין אם היו ככה מתנהגים בקפלן מה היו אומרים איזה כתבות כל שערי העיתון וואוו וואוו חרדי מתקרב לקפלן רוע רועי רוע רק שנאה יש להם אין על החרדים בעולם בורא עולם ישמור עליהם
מיכל
4
האמת שזה כבר לא מפתיע, כל ההסתה הזאת בטלוויזיה מחלחלת לאנשים לתוך הראש. היום זה אקדח, מחר זה סכין, והמשטרה? עושה כאילו היא לא רואה, פשוט בושה למערכת אכיפת החוק שלנו.
יונה
3
בואו נחזור בתשובה ונתחזק בשלום בינינו. כל המריבות האלה הן רק כדי להחליש אותנו, אסור לתת לאלימות הזאת לחדור אלינו הביתה, שה' יאיר את דרכנו.
זאב
2
מה זה האכזריות הזאת? בן אדם חונק סגן ראש עיר לעיני כולם. אנחנו לא נכנע לאלימות, אבל זה מפחיד לראות איך אנשים מאבדים צלם אנוש בגלל פוליטיקה.
איתי
1
אני זוכר מראות דומים מהגלות ההיא, איך שהשנאה פשוט הרעילה את הרחובות. לראות יהודי מכוון נשק על יהודי בארץ ישראל זה כאב שלא נגמר, כאילו לא למדנו כלום מההיסטוריה שלנו.
אפרים

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