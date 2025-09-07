"אין כזה באף אומה": הגר"י זילברשטיין בחן את דור העתיד של גור

מופלגי אברכי חסידות גור בשכונת רמה ג' בעיר בית שמש, הגיעו למעונו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', ביחד עם בחירי ילדי הקהילה, למבחן מעמיק על תלמודם אותו רכשו בעמל וביגיעה בזמן קיץ האחרון, כאשר הגר"י מקדיש מזמנו במשך שעה ארוכה, לבחון את האברכים הבקיאים בשו"ע חושן משפט בעל פה.

הגר"י זילברשטיין הציג בפניהם כמה שאלות מחודדות בדיני חושן משפט, ובמשך זמן רב נהנה והתפעל מידיעותיהם של האברכים, והשליטה החזקה אותה הפגינו בכל חלקי שו"ע חושן משפט עם הנושאי כלים.

מה נפלא היה המחזה, לראות את הגר"י בגיל זקנה ושיבה, היושב על כסא הדיינות בכולל 'בית דוד' עשרות שנים, אשר עיניו ראו מאות ואלפי דיני תורה, הגר"י שחתך והכריע באלפי פסקי דינים המבוססים על שו"ע חושן משפט, יושב ונושא ונותן בעומקה של הלכה עם צורב צעיר, שזה עתה סיים לראשונה בחייו את שו"ע חו"מ, עד שהרואה ידמה כי מדובר בחברותא היושבים ולומדים יחדיו סוגיא.

לאחר שהזמן התארך מעל המצופה, בעוד הרב זילברשטיין שקוע בתלמודו, בפלפול ארוך בדברי רבי עקיבא אייגר והנתיבות המשפט, פנה מקורבו של הרב, הרב ישראל לייזרזון, והזכיר להרב: 'הילדים השקיעו חודשים בשביל להגיע לרגע הזה, לזכות להיבחן אצל הרב, אני לא רוצה שבסוף חס וחלילה הם לא יקבלו זמן מהרב...', הרב הגיב בחיוך: 'בינתיים הם רואים שמדברים בלימוד, זה גם שווה משהו'...

לאחר מכן התפנה הרב לבחון את ילדי החמד, הבקיאים בדפי גמרא רבים בעל פה, כאשר בזה אחר זה ניגשו ילדי תשב"ר בחיל ורעדה אל הרב, והציעו בפניו את השקלא וטריא בדפי הגמרא אותם חזרו ושיננו במשך זמן הקיץ.

כשראה הרב זילברשטיין על אחד מהילדים כי נלחץ קמעא מגודל המעמד, ליטפו על פניו באבהיות, ולחש לו בחיוך: 'לא להיבהל, אני רואה על הפרצוף שלך שאתה יודע..., מצויין, אתה מתוק מדבש... שמעת? לי זה מספיק, אני רואה את הסגנון שלך ואני מבין...'.

לסיום המעמד המרגש, עברו כל ילדי החמד לפני הרב להתברך באופן אישי, ולקבל מידו במתנה את הספר 'אחת שאלתי'. אך בפתח הדברים פנה אליהם ואמר:

'תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו, תשמעו, אני רוצה לראות את כולם, יש פה שאלות עם ציורים, אתם רואים?, זה שאלות ותשובות, אצל אומות העולם לאף אומה אין דבר כזה, השאלות מיועדות גם לילדים קטנים וגם לילדים גדולים, והבית היהודי מפלפל בזה, תראו מה שהולך פה, יש פה שאלות מאד מעניינות, אין באף אומה דבר כזה'.

וכאן הוסיף הרב זילברשטיין בהתרגשות, כשדמעות בעיניו: 'מותר לי לדבר כעת עם הקב"ה? הקב"ה, אין באף אומה דבר כזה, תראה לי, בכל אומה יושבים בבית ליצים ומתלוצצים, ופה יושבים ילדי ישראל ושואלים הלכות בתורה הקדושה, והאמא מייחלת שהילדים יצליחו בלימוד התורה ושהילד ידע להשיב, אין דבר כזה באף אומה..., יושבים אבא עם אמא ורואים את השאלות ודנים בזה, זה מזומנים..., אני חושב שהסיפור הזה יכול להציל את העם היהודי'.

כשנשאל מה אפשר למסור להאדמו"ר מגור על המבחן, השיב עמוד ההוראה: 'שכולם מועמדים להיות מורי הוראה, המטרה של זה להיות מורי הוראה בישראל, אני יודע מה הרבי רוצה, שאתם תהיו אנשים מקדשי שם שמים!'.

וכאן פנה הגר"י למארגני המבחן, ואמר: 'על פי יושר אני צריך לשלם על הספרים שמחלקים להם, כמה זה עלה הסיפור הזה?',

מקורבו של הרב, הרב ישראל לייזרזון השיב: 'זה עלה, שעכשיו הם יחזרו לחיידר, וגם האברכים הת"ח שיודעים חו"מ יחזרו לכולל, ופתאום אהבת התורה תתפשט בכל בית שמש, מה קרה? - יגידו היה ארבעים דקות שהרב זילברשטיין נתן..., זה המתנה'.

לסיום שוררו האברכים ובניהם בהתרגשות להרב: 'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו'.