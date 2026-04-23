כיכר השבת
״פגיעה בסמלי המדינה״

ביזה דגל ישראל ביום העצמאות: חרדי קיצוני נעצר, המשטרה תבקש להאריך את מעצרו

שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב בית שמש בן 27 בחשד שביזה ושרף דגל ישראל במהלך יום העצמאות • החשוד הועבר לחקירה ויובא להארכת מעצר | המשטרה: נפעל בנחישות נגד פגיעה בסמלי המדינה (חרדים)

שריפת הדגל, אתמול (צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים עצרו אתמול (רביעי) חשוד בן 27 מבית שמש, בחשד שביזה ופגע בדגל המדינה במהלך יום העצמאות בירושלים, כאשר על פי החשד שרף את הדגל בפומבי.

המעצר בוצע בעקבות דיווחים שהתקבלו במשטרה על ביזוי פומבי של סמל המדינה באזור הבירה. החשוד הועבר לחקירה בתחנת , ובהמשך היום צפוי להיות מובא בפני בית משפט השלום לדיון בהארכת מעצרו.

האירוע מתרחש על רקע מתיחות מסורתית סביב יום העצמאות בקרב חלקים מהציבור החרדי הקיצוני. כידוע, בקהילות הנמנות על "העדה החרדית" והחוגים הקנאיים ציינו את היום כיום אבל ותענית, תוך קיום עצרות קינה ותפילה במקומות שונים בירושלים.

יצוין כי זה לא המקרה הראשון בימים האחרונים בו נעצרים חשודים בביזוי דגלי ישראל. ערב יום הזיכרון נעצרו שני קיצוניים בבית שמש שנצפו כשהם תולשים ומבזים דגלי ישראל שהוצבו בעיר, במעשה שתואר במשטרה כ"חמור ובזוי".

החשודים שנעצרו (צילום: דוברות המשטרה)

במשטרה הדגישו את חומרת המעשה וציינו: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל אדם שינסה לפגוע בסמלי השלטון ובערכי המדינה". גורמים במשטרה הבהירו כי מדובר בעבירה פלילית חמורה, במיוחד כאשר היא מבוצעת בעיתוי רגיש כמו יום העצמאות.

החקירה נמשכת, והמשטרה בוחנת את נסיבות המקרה המדויקות ואת זהות החשוד. בשעות הקרובות יוכרע גורלו של החשוד בבית המשפט, שם תידון בקשת המשטרה להארכת מעצרו.

מאה שעריםיום העצמאותדגל ישראלקנאיםמשטרהמבצע שאגת הארי

3
אותו אחד אין ל מה לעשות במקום ללמוד תורה מתעסק בשריפת דגלים מה הרויח בזה פשוט חילול ה
עילום שם
2
מדינת ישראל מבזה את היהדות יום יום
שימי
1
כמה מיותר..ועוד עצוב שהמדינה ברדיפה אחר לומדי תורה גרמה להקצנה ברוב הציבור החרדי...חבל שקורעים את החוט הדק
פח

