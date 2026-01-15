כיכר השבת
"בלי סנקציות ובלי יעדים"

המועצת החסידית פרסמה החלטה משנת תשע"ט | 'המודיע' מדווח על החלטה להצביע נגד חוק הגיוס

סערה מאחורי הקלעים באגודת ישראל: לאחר ויכוחים פנימיים וניסיון של חסידות בעלז למנוע החלטה חדשה - הוחלט לשלוף את 'הנשק יום הדין' • נוסח תשע"ט חוזר לשולחן: "בלי סנקציות ובלי יעדים - נתנגד בכל תוקף" • צפו בנוסח המלא והדרמטי כפי שיופיע מחר ב'המודיע' (חרדים, פוליטי)

כינוס מועצת גדולי התורה - טבת תשפ"ו (צילום: אנשיל בעק)

סערת חוק הגיוס - רגע ההכרעה: בצל הלחצים הפוליטיים והאיומים המשפטיים, עולם התורה החסידי מבהיר הערב (שלישי) כי לא תהיה כל פשרה על חשבון לומדי התורה. ל'חדשות הבית' נודע על מאחורי קלעים סוער במיוחד בתוך 'מועצת גדולי התורה' של אגודת ישראל, סביב ניסוח התגובה לגזירות הגיוס המרחפות מעל ראשיהם של בני הישיבות.

המאבק הפנימי: בעלז מול גור?

על פי הדיווחים הראשונים ב'חדשות 12', שמעוררים הדים רבים בקרב הציבור החרדי, בתוך כותלי המועצה התנהל ויכוח נוקב. בעוד חלק מהחסידויות דחפו לקו תקיף, חסידות בעלז בלמה את פרסומה של החלטה מעודכנת.

הפתרון היצירתי שנמצא כדי לשמור על אחדות השורות מחד, ועל קו אידיאולוגי בלתי מתפשר מאידך: שליפת החלטת המועצה ההיסטורית משנת תשע"ט - לפני כ-6 שנים - ופרסומה מחדש כעמדה הרשמית והמחייבת של יהדות התורה.

להלן עיקרי ההחלטה הדרמטית:

  • זעזוע מההתנכלות: "מועצת גדולי התורה מביעה את דאגתה בכאב עמוק על מסע התנכלות ללומדי התורה ע"י הרשויות השונות... דבר ההולך ונעשה חמור יותר ויותר".הקו האדום: חזרה על ההחלטה מתשע"ט - "יש להסדיר את מעמדם של לומדי התורה... בלי סנקציות אישיות ומוסדיות ובלי מעצרים".פסילה על הסף: "כל חקיקה אחרת שפוגעת בלומדי תורה... וקובעת יעדים – אינה מקובלת. ויש להתנגד לה בכל תוקף

