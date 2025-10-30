הכרזת החלטות העצרת ( צילום: שוקי לרר )

עצרת מחאה המונית של הציבור החרדי נגד גיוס בני ישיבות ופגיעה בעולם התורה התקיימה לאורך מספר שעות בכניסה לירושלים, החל משעות הצהריים המוקדמות התכנסו רבבות בראשות גדולי ישראל מכל העדות והכינוס נערך באחדות גדולה.

העצרת נערכה לאורך הצירים המרכזיים של הכניסה לירושלים – מגשר המיתרים ועד תחנת הדלק, וכללה את רחוב ירמיהו, הצבי, שדרות שז"ר, רחוב יפו, שרי ישראל ומלכי ישראל. קריאת פרקי תהילים בתחנונים, אמירת סליחות וקבלת עול מלכות שמים העצרת נפתחה בדברי תפילה וזעקה, אמירת פרקי תהילים, סליחות ובסיום קבלת עול מלכות שמים וקריאת שמע ברוב עם. ולאחר מכן הוכרזו חמש החלטות מרכזיות בשם הרבנים, שהביעו מחאה חריפה נגד "הפגיעה בלומדי התורה".

ההמונים בדרכם לעצרת ( צילום: אבשלום ששוני פלאש 90 )

בין ההחלטות: קריאה לשמור על ההסדרים הקיימים עבור בני הישיבות, מחאה נגד מעצר תלמידי ישיבות, וגינוי חריף כלפי מערכת המשפט והממשלה שלטענת הרבנים "נוהגות בעזות מצח נגד התורה".

בהצהרה נוספת נכתב: "אחינו, היתכן שבדיוק בארץ הקודש ירדפו את לומדי התורה?". הרבנים בירכו את בני הישיבות והאברכים: "חזקו ואמצו, אל תחתו – ברכת עם ישראל מלווה אתכם".

שוטר נפצע בתאונה בדרך להפגנה

במהלך ההיערכות לעצרת, שוטר נפצע בינוני לאחר שאוטובוס שנסע לאחור במחלף מוצא פגע בו. האוטובוס היה בדרכו להפגנה בירושלים. השוטר פונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים הדסה עין כרם כשהוא סובל מחבלת ראש. במשטרה בודקים את נסיבות התאונה.

ראש הישיבה הגר"ד לנדו באמירת י"ג מידות ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

המונים בדרכם לעצרת ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

אמירת תהילים ( צילום: דוברות ועדת עצרת זעקת התורה )

חסימות תנועה נרחבות ושיבושי תחבורה

המשטרה הציבה כ-2,000 שוטרים ולוחמי מג"ב לאבטחת האירוע. כבר משעות הצהריים נחסמו לתנועה הרחובות יפו, ירמיהו, שרי ישראל ושדרות שז"ר, וכן היציאה מכביש 1 לירושלים.

תחנת הרכבת "יצחק נבון" נסגרה בצהריים, אך נפתחה מחדש לאחר מספר שעות. לפי הערכות רכבת ישראל, כ-20 אלף נוסעים עשו דרכם לבירה באמצעות הרכבות.

מתיחות בשטח ואלימות נגד עיתונאים

במהלך העצרת נרשמו גם עימותים נקודתיים. כתב חדשות 12 גלעד שלמור וצוות הצילום שלו הותקפו בידי קבוצה של מפגינים, שניסו למנוע מהם לסקר את האירוע. בהמשך נרשמה תקרית נוספת, כאשר כתבת N12 ענבר טויזר ספגה השלכת בקבוקי מים במהלך שידור חי.

עוד לפני תחילת העצרת, מאות צעירים חרדים צעדו מגשר המיתרים לכיוון מרכז העיר כשהם נושאים שלטי מחאה נגד גיוס בני ישיבות וקוראים קריאות גנאי נגד המדינה.

בסיום האירוע, צוותי כיבוי והצלה מתחנת האומה פעלו בשדרות שזר בירושלים, בעקבות בקשת סיוע שהתקבלה מהמשטרה לאחר שמספר אנשים עלו לעגורן וסירבו לרדת ממנו.

לסיכום

עצרת המחאה, שנועדה להביע התנגדות גורפת לכל שינוי במעמד בני הישיבות, הסתיימה בטרגדיה קשה של נפילת צעיר כבן 20 מגובה רב אל מותו, לצד אירועים של אלימות ועומסי תנועה.