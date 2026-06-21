כיכר השבת
"נותרנו בלא כלום"

"עיזה עיוורת" | נתניהו מפזר את הכנסת ומשאיר את החרדים ללא חוקי המעצרים ויסוד לימוד תורה

בכירים בש"ס ויהדות התורה נדהמו לגלות שנתניהו מתכנן לפזר את הכנסת ללא חוק המעונות, או חוק המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה • "אין לנו במה לאיים על רה"מ, הוא זה שמפזר את הכנסת", הודו בכירים בסיעות החרדיות והוסיפו: "נכשלנו בהכל" (חדשות חרדים)

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דרעי וגפני במליאה | ארכיון (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

הלם, לא פחות, פקד אמש (מוצאי שבת) את הסיעות החרדיות, לאחר שנחשף כי ראש הממשלה מתכנן לפזר את הכנסת כבר בשבוע הקרוב - ללא העברת אף אחד מהחוקים שהחרדים דרשו.

בכירים בש"ס וביהדות התורה הביעו תסכול עמוק מהמצב שנוצר, כשחלקם אף הודו בגלוי: "נכשלנו בהכל".

לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי חוק המעונות לא יעבור בשל "מורדים" בקואליציה, קיוו בש"ס כי ראש הממשלה לפחות יאפשר את העברת חוק המעצרים של יו"ר ש"ס אריה דרעי ואת חוק יסוד לימוד תורה. אלא שאמש התברר כי מאחורי הקלעים נתניהו כבר נערך לפיזור מיידי של הכנסת - ללא העברת אף אחד מהחוקים.

"אין לנו כבר במה לאיים עליו", אמר בכיר חרדי בתסכול רב. "מהרגע שיהדות התורה הסכימה לבחירות ב-20 באוקטובר כפי שנתניהו דרש - לא נותר לנו במה לאיים. נשארנו בלי כלום, וכעת הוא זה שבכלל בוחר מתי לפזר את הכנסת".

"שיחק בנו כעיזה עיוורת"

בכיר נוסף בסיעות החרדיות הביע הלילה תסכול עמוק מהמצב שנוצר: "נכשלנו בהכל, אין לנו מה להציג לבוחרים שלנו, נכשלנו. אפילו בניסיון האחרון נכשלנו - עם מה נבוא לבחירות? נתניהו שיחק בנו ושיחק בנו, והלכנו אחריו כעיזה עיוורת".

כזכור, בימים האחרונים הודיע נתניהו לבכירים בסיעות החרדיות כי חוק המעונות לא יעבור בקדנציה הנוכחית. ההודעה עוררה סערה בקרב חברי הכנסת החרדים, שראו בכך הפרת הסכמות קואליציוניות. בתגובה, הודיע יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני כי שני נציגי דגל התורה בוועדת הכספים יצביעו נגד כל ההעברות התקציביות.

בתנועת דגל התורה הגיבו אז בזעם: "הייתה התחייבות של ראש הממשלה והליכוד להביא לאישור את חוק המעונות. אנו עומדים על כך בתוקף ולא נקבל כל דחייה או נסיגה ממנה". באגודת ישראל הדגישו: "אי העברה של החוק - משמעותה הודאה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות".

חברי הכנסת במליאה, אתמול (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

אמש דיווח עמית סגל כי גורמים בכירים בקואליציה מפעילים לחץ מוגבר על נתניהו לפזר את הכנסת כבר השבוע. הבכירים מעבירים מסר ברור לראש הממשלה: "ככל שאתה מתעכב, החקיקה החרדית תיפגע בך. עדיף לך לפזר את הכנסת כבר השבוע ולהיכנס לממשלת מעבר".

יצוין כי נתניהו טרם קיבל החלטה סופית בנושא מועד הפיזור המדויק. ראש הממשלה נמצא בדילמה בין הלחץ לפזר את הכנסת לבין שיקולים פוליטיים נוספים. עם זאת, בקרב הסיעות החרדיות כבר התפשטה התחושה כי הפיזור יתבצע ללא העברת החוקים שהובטחו להם.

בנימין נתניהוחוק המעונותפיזור הכנסתחוק יסוד לימוד תורהבחירות 2026

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7
הגיע הזמן להודות האדמור מסטמר צדק בכל, לא היינו צריכים לקשור את גורלנו במוסדות המדינה, כיום רוב הציבור החרדי מזדהה עם שיטת סטמר ור' שמואל אוירבך, רק ההודעה הרשמית עדיין לא הוכרזה
יעקב
6
נשאר רק את הג'בוים לילדים
יש את הג'בוים
5
העיקר ששיגעו אותנו עם "חוב קדוש", בבחירות הבאות אנו לא משתתפים
יוסי מביתר
גם אני בעזרת ה' בלי נדר לא אשתתף יותר, המפלגות החרדיות פשוט בגדו בנו, אנו חיים כיום כאנוסים, פחד פחדים כל פעם שבני בדרכים, מי יודע אם לא יתפסו ויעצרו בעוון לימוד התורה, אני לא ישנה בלילות
אסתר מצפת
4
מתי שנבין שאין לנו על מי להישאן אלא רק על אבינו שבשמיים אז הכל יסתדר
יוני
לפני שתישאן, תלמד להישען
משענת
3
ימין על מלא ממשלה הגרועה מקום המדינה
בוקר טוב
2
גם איפשרתם אוטבוסים בשבת בחינם וגם לאעושים כלום- למה שנבחר בכם ונהיה שותפים החילול שבת ??
אין לאכול בצל בצום
1
מגיע להם מטומטמים החכ"ים החרדים מהתחלה היו צריכים לשים לו גבול ולהחליט קודם כל לומדי תורה מעל הכל!!!! לא לקדם שום דבר לפני.... טיפשים לא דאגו לנו עוצרים בחורי ישיבות והם לא עושים כלום בושה!!!!! לא בוחר יותר בהם לעולם כבר לא מייצגים את עולם התורה
אהרון

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