כיכר השבת
למרות הזעם על היועמ"שית

בכירים חרדים: לא נתמוך בפיצול היועמ"ש ללא חוק התורה והמעצרים

בכירים בסיעות החרדיות מבהירים: למרות עמדתנו על הייעוץ המשפטי, לא נתמוך בפיצול תפקיד היועמ"ש ללא חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים (חדשות, חרדים)

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נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

בכירים בסיעות החרדיות אמרו בצהריים (חמישי) ל'כיכר השבת' כי "למרות עמדתנו העקרונית בנושא הייעוץ המשפטי לממשלה, לא נתמוך בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אם לא נקבל תמורה ברורה - העברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים".

האולטימטום החרדי מגיע על רקע המתיחות הגוברת בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה בנושא החקיקה החרדית.

כפי שדווח לראשונה ב'כיכר השבת' שלשום התקיימה פגישה דרמטית בין יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לבין נתניהו, במהלכה דרשו השניים קידום מהיר של שני החוקים המרכזיים לציבור החרדי.

במהלך הפגישה הציגו דרעי וגפני דרישה ברורה: קידום מיידי של חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, לצד התחייבות מפורשת של להשגת רוב להעברתם במליאת הכנסת. השניים אף איימו כי ללא קידום מיידי של החקיקה החרדית, הסיעות החרדיות ידרשו פיזור מיידי של הכנסת.

יצוין כי במידה והקואליציה רוצה לקדם את חוק המעצרים של , החוק שנועד להפסיק את מעצר לומדי התורה, הרי שנדרש להפיץ את נוסח החוק כבר היום, מה שעד כה טרם קרה.

בנימין נתניהואריה דרעימשה גפניחוק יסוד לימוד תורהמעצר תלמידי ישיבה

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עוד פעם יריה עצמית.... כל מה שיכולים לדפוק אותנו הם עושים!!!
השתגעתם

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