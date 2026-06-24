כיכר השבת
"אין דבר כזה

גולדקנופף מוביל שיירה בכביש 1: "נמשיך במחאות האלה" | צפו בדבריו ברכב

יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, שיגר מסר תקיף מתוך רכבו במהלך שיירת המחאה בכביש 1 | "נמשיך במחאות האלה, עד שיפסיקו לבצע את המעצרים" | צפו בדברים המלאים מתוך הרכב (חרדים)

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| צילום: צילום: דוברות

את שיירת המחאה ההמונית בכביש 1, ציר התנועה המרכזי המוביל לירושלים, מוביל בין היתר יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופף. הוא תועד במהלך הדרך, משגר מסר נחרץ מתוך רכבו הנע עם אלפי המוחים.

בדבריו ביקש גולדקנופף להבהיר את המניע העמוק שמאחורי היציאה לרחובות ואת הציות המוחלט להנהגה הרוחנית, על רקע מה שהוא מגדיר כרדיפה חסרת תקדים נגד לומדי התורה ועליית מדרגה בצעדי האכיפה והמעצרים של תלמידי הישיבות.

בדבריו הדגיש יו"ר יהדות התורה כי המהלך אינו יוזמה פוליטית עצמאית, אלא יישום ישיר של הנחיות גדולי הדור. "אנחנו כעת מקיימים את מצוותם ובהוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, מכל החוגים והעדות", הצהיר, כשתפאורת המחאה והרכבים הרבים מקיפים אותו.

לדבריו, האחדות מקיר לקיר בקרב המנהיגים הרוחניים של כלל המגזרים ביהדות החרדית – חסידים, ליטאים וספרדים כאחד – מבטאת את עומק השבר והזעזוע לנוכח המעצרים האחרונים של בחורי הישיבות, אירועים שנתפסים בציבור החרדי כפגיעה קשה בציפור הנפש של המגזר.

"מביעים מחאה על רדיפת עולם התורה, ועצירת לומדי תורה, בחורים צעירים, עוצרים אותם על לא עוול בכפם – אלא על כך שהם קיבלו את התורה והם לומדים את התורה", אמר.

הוא המשיך באמירה נחרצת לגבי המשך הצעדים הבאים, תוך שמבהיר שהציבור החרדי לא ירתע ולא יתקפל בפני הלחצים והמעצרים. "אין דבר כזה בעולם, ולא ניתן שבארץ ישראל יעצרו לומדי תורה", קבע, והוסיף אזהרה ברורה לגבי העתיד: "נמשיך במחאות האלה, עד שיפסיקו לבצע את המעצרים".

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