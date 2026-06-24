האלימות נגד המוחים החרדים לא עוצרת: סגן ראש עיריית ביתר עילית ויו"ר הסיעה החסידית בעיר, גדליהו אייזנשטיין, הותקף היום (רביעי) באלימות וברוטליות במהלך נסיעה בשיירת המחאה שיצאה מביתר עילית.

על פי עדויות דרמטיות של נוכחים שהיו עדים למתרחש בזירה, אדם מוסת התנגש עם רכבו באופן מכוון ברכבו של סגן ראש העיר, ולאחר מכן לא הסתפק בכך, יצא מרכבו והחל לחנוק את אייזנשטיין בחוזקה ובאלימות.

בעקבות התקיפה, פונה סגן ראש העיר לסדרת בדיקות רפואיות דחופות בבית החולים על מנת לשלול פגיעות פנימיות. כך נמסר מדוברות הועדה.

בעקבות מקרה התקיפה החמור והמזעזע, יו"ר תנועת שלומי אמונים, חבר הכנסת מאיר פרוש, קיים שיחה טלפונית עם סגן ראש העיר המותקף, בעודו שוהה בבדיקות הרפואיות בבית החולים. במהלך השיחה ביקש ח"כ פרוש לחזק את ידיו באופן אישי, והביע זעזוע עמוק מהקלות הבלתי נסבלת שבה מופנית אלימות פיזית קשה נגד נציגי ציבור ומשתתפי מחאה חרדים. ח"כ פרוש הדגיש בפניו כי הוא עומד לצדו בכל הנדרש וכי הציבור כולו מחזק את פועלו ואת עמידתו האיתנה.

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"גדליה, אתה בתפקיד ציבורי מקדש שם שמיים, על ידך התקדש שם שמים" אמר פרוש. "המטרה היא לקדש שם שמיים, ככה צריך לנהוג. הרבנים אמרו לצאת למחות – יוצאים למחות, לא בודקים מה יהיה בדרך ואיך יהיה, ירביצו לנו או לא ירביצו לנו. אנחנו נאבקים פה כדי שלומדי התורה לא ייעצרו בכלא, זה מה שאנחנו רוצים. וכל הכבוד, אשריך שנתפסת על דברי תורה".

האירוע הקשה עורר גל של תגובות נסערות וקריאות נוקבות מצד הנהגת הציבור החרדי, המפנות אצבע מאשימה ברורה לעבר רשויות אכיפת החוק. גורמים שונים קוראים למשטרת ישראל להפסיק לאלתר את מה שהם מגדירים כהתנכלות מכוונת למחאה הלגיטימית, השקטה והחוקית של הציבור החרדי, ובמקום זאת להתחיל לפעול במלוא חומרת הדין, בנחישות וללא פשרות, נגד גילויי האלימות המופנים כלפי המשתתפים. לדבריהם, הכתובת נמצאת על הקיר ואי טיפול שורש בתוקפים המוסתים עלול להוביל חלילה לאסון כבד, ועל כן יש לעצור את המגמה המסוכנת הזו באופן מיידי.