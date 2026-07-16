המלכוד החרדי: חוקים והוראות שעה - כשההתרסקות מעבר לפינה

מליאת הכנסת השבוע ( צילום: דוברות הכנסת | נועם מושקוביץ ודני שם טוב )

התזמון אינו מקרי. הוא אכזרי. הכנסת הנוכחית מתפוררת בדיוק כשהעם מתכנס לימי אבל על חורבן הבית – הפעם, החורבן אינו היסטורי, הוא כאן ועכשיו.

החום הלוהט בחוץ הוא תזכורת לטמפרטורה הרותחת במסדרונות השלטון ובמרכז הערים. בזמן שצה"ל מדמם בגבולות, השבר מול המגזר החרדי לא רק מעמיק – הוא מאיים להטביע את הספינה כולה. התהייה המהדהדת היום אינה אם המצב יכול להידרדר, אלא כמה מהר נגיע לקריסה המוחלטת. אנחנו לא מדברים על משבר פוליטי רגיל; אנחנו מדברים על מלחמה פנימית שמתנהלת בזמן שהאויב בחוץ עדיין לא הניח את הנשק. הבומרנג הפוליטי שריסק את ההתבדלות אבסורד: הכנסת חוקקה חוק להפרדה באקדמיה - יהדות התורה החרימה כיכר השבת | 14:01 סערה פוליטית | באופוזיציה עולים להתקפה בעקבות הריאיון הבלעדי של דרעי ל'כיכר' ישי כהן | 13:37 הכנסת ה-25 יורדת מהבמה, אבל מתחת לפני השטח, זה היה אמור להיות ה'מאני-טיים' של המכונה הפוליטית החרדית המשומנת. הממשלה לא סיפקה את הסחורה - למרות כותרות השמחה האדירה שמילאו אז את כלי התקשורת. הח"כים, הלוביסטים, הארגונים המגויסים – כולם היו שם, בתוך תוככי קואליציית ימין-על-מלא, עם כל הקלפים ביד. הציפיות היו בשמיים, אבל המציאות התרסקה על הקרקע: במקום הישגים, הם הציגו דשדוש. במקום כוח, הם הפגינו אוזלת יד מביכה מול השותפים לקואליציה, שנראו כמי שמנהלים את האירוע מעל לראשם של נציגי הציבור החרדי. התוצאה? נחמת שוטים. חוקים חסרי שיניים, כמו הניסיון העקר לחוקק מניעת מעצרים, שנראו כמשחקי ילדים בתוך סערה לאומית. רעיון שהוקפא מיידית בבג"ץ. המפלגות החרדיות, שחשבו שהן מחזיקות את המפתחות, גילו שהן נשארו עם דלתות נעולות. השבר הזה הוא לא תוצאה של מהלך אחד פוליטי שהשתבש, וגם לא של הצבעה כזו או אחרת בקדנציה האחרונה. הוא הרבה יותר עמוק מזה. הוא תוצאה: אדישות שהשתלטה על המערכת, שאננות מסוכנת שחלחלה לכל דרג, ועיוורון ציבורי שהפך לדרך חיים. הם היו בתוך החדר, אבל הם שכחו איך נראה מאבק. בעוד הציבור שבחר בהם הביט בהם מהצד ותהה – איפה אתם?

צעקות 'בושה!' מספסלי האופוזיציה לאחר ששר הביטחון הצביע בעד הצעת החוק להקפאת מעצרים - צילום: ערוץ כנסת צעקות 'בושה!' מספסלי האופוזיציה לאחר ששר הביטחון הצביע בעד הצעת החוק להקפאת מעצרים | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 1:52

כלכלה פוליטית של חיכוך: בעל המאה הוא בעל הדעה

מבחינת המדינה, הממסד החרדי-שמרני היה אמור להיות שומר הסף של הזהות היהודית. המטרה הייתה פשוטה: לאפשר לכל אזרח לחיות על פי אמונתו, להציב את ערכי התורה במקומם המכובד, ולייצר דו-קיום בתוך מסגרת מדינתית מתפקדת. אבל בפועל? המכונה הפוליטית החרדית הפכה את היוצרות. במקום שותפות, היא החלה לפעול באופן שיטתי נגד האינטרסים הבסיסיים של המדינה, תוך סחיטת תנאים מופרכים וחסרי היגיון רק כדי לאפשר לשבטים השונים לחיות כאן יחד.

פשיטת הרגל המובהקת ביותר של הממסד הזה היא החיבור האבסולוטי, הלא-טבעי, לגוש פוליטי אחד. תחת מסווה ציני של "הצלת עולם התורה", הפוליטיקאים החרדים רמסו ברגל גסה את אחד מעקרונות היסוד של הציבור שלהם: ההתבדלות. הם מכרו את העצמאות הערכית – זו שאמורה להיות נקייה מהשפעות חיצוניות – תמורת חיבוק דוב פוליטי שאין בינו ובין צורכי ההלכה דבר וחצי דבר.

כשעסקנים חרדים מתייצבים היום מול המיקרופונים וזועקים שהיריבים הפוליטיים "מתנכלים" להם רק בגלל הברית העיוורת עם ראש הממשלה, הם צודקים באבחנה – אבל משקרים בזהות האשם. האשמה אינה מוטלת על מתנגדי הממשלה, אלא על נציגי החרדים עצמם. ההתמכרות לאינטרס פוליטי צר וטשטוש הגבולות המוחלט הם המחדל. וכשהפוליטיקאים לקחו את זעקות ה"געוואלד" ממסדרונות הממשלה ופרקו אותן ישירות על שולחנם של גדולי ישראל והמנהיגות הרוחנית – הבומרנג הזה חזר בעוצמה וריסק את הציבור כולו.

בסופו של יום, ההיצמדות הנואשת לכיסאות עור הצבי ולמנעמי השררה עיוורה לחלוטין את שיקול הדעת של הפוליטיקאים החרדים. תאוות השלטון חסמה אותם מלהציג בפני 'דעת תורה' את המציאות נכוחה, והפכה אותם מעבדי ציבור לעבדים של הפוליטיקה.

חברי הכנסת החרדים בהצבעה על הוראת שעה מניעת המעצרים ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

הון, שלטון, כישלון

שורש הכשל המערכתי פשוט ומכעיס: בעזרת מימון מדיני נדיב, הצליח הציבור החרדי על כל גווניו לבנות מנגנון כוח – פוליטי ומוניציפלי – שכל מטרתו היא לא לפתור קונפליקטים, אלא לייצר אותם. המדינה מממנת, במישרין ובעקיפין, את הכלי שבו היא מוכה מדי יום ביומו. זוהי כלכלה פוליטית של חיכוך, שבה בכל מקום שבו נפגשים חילונים וחרדים, במקום דיאלוג, מופעל כוח גס.

גם בלי להיכנס לביצה הרותחת של חוק הגיוס, השטח בוער בכל פינה. קחו למשל את המאבק על המרחב הציבורי בשבת. זה לא רק ויכוח הלכתי, זהו מאבק על שליטה. חוק המרכולים, המלחמות על תחבורה ציבורית בשבת – אלו לא מהלכים של "שמירה על קדושת היום", אלא ניסיונות של כוח פוליטי מאורגן לכפות אורח חיים במקומות שבהם הציבור הכללי מבקש רק לחיות את חייו.

הדוגמה המובהקת ביותר, זו שמהדהדת את השבר הלאומי כולו, היא מתווה הכותל. שם, בלב ליבה של הזהות היהודית, הוכרע הקרב: הממסד החרדי מסרב לראות בכותל אתר לאומי, היסטורי ומאחד. מבחינתם, הכותל הוא בית כנסת פרטי, הפועל לפי ההלכה שלהם בלבד. כשהתפיסה הזו מושלכת על המציאות, ההשלכות הן איומות. ברגע שהמרחב הציבורי הכי קדוש לעם היהודי נתפס כנחלה פרטית של מגזר אחד, אנחנו מאבדים את השפה המשותפת. הניסיון להכריח את כלל הציבור להתיישר לפי קודים של קבוצה אחת – בשבת, בכותל או בחינוך – הוא שמרסק את הדו-קיום ומציב את החרדים לא כשותפים לדרך, אלא כגורם עויין במרחב הציבורי.

התנגשות ברחובות ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

על פי תהום: חוזה חדש או מלחמת אחים

הגיע הזמן לחשבון נפש: ההליכה הזו "ראש בקיר" – הניסיון להמשיך להוציא מהמדינה עוד תקציב, עוד פטור, עוד שליטה, בלי לתת דבר בתמורה – הגיעה לקצה.

אם ההנהגה החרדית תמשיך בקו הלוחמני, המדשדש והמנותק שלה, התוצאה לא תהיה "עוד מאבק פוליטי". התוצאה תהיה קריעה חברתית אלימה.

אנחנו כבר לא מדברים על תרעומת סלונית או על פוסטים זועמים ברשת; אנחנו בדרך המהירה למלחמת אזרחים שבה הרחובות יבערו, והפעם – אף משטרה לא תוכל להחזיר את הסדר על כנו.

הציבור הישראלי, על כל גווניו, הגיע לנקודת רתיחה. הטענה שהצליחה למרבה הצער לחלחל היא שיש מי שחיים כאן כבני חסות, נהנים מכל העולמות אך מסרבים לשאת בעול המשותף, הפכה למטען חבלה שמתקתק בכל פינה.

מי שחושב שהכוח הפוליטי יגן עליו מפני זעם הציבור, טועה בטעות מרה. כשהגב יקיר, החוקים וההסכמים הקואליציוניים הם דף נייר דק שממנו אי אפשר לבנות חומת הגנה.

מה חייב להשתנות בממשלה הבאה? הכל. זה מתחיל בקביעת קווי יסוד חדשים, על בסיס חוזה חברתי.

מפוליטיקה סקטוריאלית לאחריות לאומית, הממשלה הבאה חייבת להפסיק את שיטת ה"כספים הקואליציוניים" ככלי לשימור כוח. התקציבים חייבים להיות מותנים בסטנדרטים לאומיים – ליבה, תרומה לכלכלה והשתלבות בשוק העבודה. מי שלא משתתף בנטל – לא יכול לצפות למלוא תקציב המדינה.

שקיפות מלאה - סוף לעידן הדילים בחדרי חדרים. המדיניות החרדית חייבת לעבור לאור השמש. הציבור החרדי זכאי להנהגה שתדבר איתו אמת, שתסביר שהעתיד של הילדים שלהם תלוי ביכולת שלהם לחיות כאן כחלק מהחברה הישראלית, ולא כמי שחיים עליה.

המשבר סביב כספי אופק חדש היוצר מתיחות ענקית בין משרד החינוך והייעוץ המשפטי לבין רשתות החינוך החרדיות מזכיר שהשקיפות הנדרשת מהציבור החרדי היא בעיקר נאמנות לחוזים שנחתמים מול הממשלה - מתוך רצון למינהל תקין וישיר ולא חקיקה שתנסה למצוא פתרון למפרע.

ובמילים פשוטות: המסקנה היא פשוטה, כואבת, אך בלתי נמנעת - או שנשכיל לנסח חוזה ישראלי חדש, שבו החרדים הם שותפים לדרך ולא "נוסעים חופשיים", או שהמסלול הנוכחי יוביל אותנו לתהום. הנהגת הציבור החרדי עומדת בפני בחירה היסטורית, האם להמשיך להחזיק בכיסאות עד שהמבנה כולו יתמוטט עליהם, או להוביל שינוי כואב, אך הכרחי, למען ההישרדות של כולנו. השעון מתקתק.