סוכנות שינוי? סכנה רוחנית? הנשים החרדיות שזועקות על העוול

הדים רבים הגיעו למערכת "כיכר השבת" בימים האחרונים בעקבות המאמר שעסק בנשים החרדיות היוצאות לשוק העבודה. המילים שנכתבו שם, על נשים ש"זונחות את הערכים" או "דורסות את הבית", חרכו את ליבן של אלפי קוראות. התגובות לא איחרו לבוא: כאב, תסכול ותחושה עמוקה של חוסר ייצוג. פנייה אחת שהגיעה לכיכר השבת תמצתה את הכל: "אנחנו מחזיקות עול של עולמות, ובסוף מוצגות כמי שאיבדו את הדרך?".

אז בואו נשים את הדברים על השולחן: כן, התופעה שתוארה קיימת. אי אפשר לעצום עיניים. יש מי שבתוך המרוץ המטורף אחרי הקריירה וה"עולם הגדול" מאבדת את המצפן, שוכחת שהעבודה היא האמצעי והבית הוא המטרה. כשהאישה הופכת למנכ"לית בבית והבעל והתורה נדחקים לפינה, זו בהחלט החטאה של המטרה המקודשת. אבל וזה אבל גדול שצריך להדהד: המקרה הזה הוא ממש לא המייצג. הוא היוצא מן הכלל המעיד על הכלל כולו.

אם אתם רוצים לראות את ה"כלל", בואו איתי לסיבוב קצר בשעה שש וחצי בבוקר. בזמן שהעולם עוד מנמנם, תוכלו לראות אותן צועדות בשולי הכבישים המובילים להר חוצבים או בואכה בני ברק. אמהות למשפחות ברוכות ילדים, לבושות בצניעות מוקפדת, צועדות בגאון לצד מגדלי הזכוכית של ההייטק. הן לא שם כי הן מחפשות "מימוש עצמי" זר; הן שם כי הן הלוחמות של הדור הזה.

הנשים הללו חיות בשותפות אמת. כשהן יוצאות מהבית, הבעל הוא זה שנשאר לחלק את הסנדוויצ'ים ולשלוח את הילדים למוסדות ואז ממשיך לכולל. הן עושות זאת לא מתוך כפייה ולא מתוך חולשה, אלא מתוך הבנה עמוקה של ערך התורה. זו שותפות של קודש שבה כל אחד יודע את תפקידו במערכה.

הטעות הבסיסית ביותר של המבקרים היא הניסיון להפריד בין "הקריירה שלה" ל"לימוד שלו" כמאבק כוחות אינדיבידואלי. הבית היהודי הוא לא זירת התגוששות, הוא יחידה אורגנית אחת. כשהאישה נמצאת במגדלי ההייטק, היא לא שם כאדם פרטי; היא שם כשגרירה. הפרנסה ברווח היא משימה משותפת לטובת בניין רוחני. כשהיא מביאה את לחמה ביושר ובכבוד, היא לא "קונה כוח", היא בונה יחד עם בעלה היכל שתנאי החיים בו מאפשרים יישוב הדעת.

צריך לומר ביושר: המהפכה הזו לא שייכת רק לנשות אברכים. היום, ברוב הבתים החרדיים - גם אלו שבהם הבעל משולב בשוק העבודה, האישה היא שותפה מלאה לפרנסה. וכאן טמון עומק נוסף: כשהאישה מרוויחה ברווח, היא הופכת לשכפ"ץ הרוחני של הבית. היא מאפשרת לבעלה, גם אם הוא עובד, להשאיר את הלחץ מחוץ לדלת ולקבוע עתים לתורה בראש רגוע. היא זו שמאפשרת ל"אווירת הכולל" להמשיך ולנשב בבית, גם כשהשעון מראה שהיום היה עמוס בענייני חולין.

גם התיקון של עולם התעסוקה משחק כאן תפקיד. שנים של "ניצול חרדי" בתחום החינוך, שבו נשים עבדו בתנאים מחפירים רק כי לא הייתה ברירה, הולכות ומתפוגגות. (לא, אני לא קוראת לנטוש את מקצועות הקודש - כבר כתבתי על חשיבותם בעבר). אישה שטוב לה ומתוגמלת כראוי, היא אישה שמחה שבנויה להעניק יותר לביתה. במציאות שבה היוקר מאמיר וגזרות כלכליות מאיימות על עולם התורה, היכולת הזו היא תנאי הישרדות בסיסי.

בין כוח כלכלי לסמכות רוחנית

המקרה או הטענה על "דריסת הבעל" נובעת מבלבול עמוק בין כוח פיזי לסמכות רוחנית. נכון, כסף הוא כוח, אבל אישה חרדית עם ערכי הבית היהודי יודעת לעשות את ההפרדה: היא יכולה לנהל פרויקטים במיליונים בחוץ, ובשנייה שהיא עוברת את מפתן הדלת, היא בוחרת במודע להכפיף את המעמד המקצועי שלה בפני ערכי התורה של הבית. זו לא חולשה; זו עוצמה נשית יהודית במיטבה.

חשוב להבהיר: מי שלא חי בתוך העולם החרדי ונקלע לכתבה הזאת, אולי לא יבין את הדיון הזה. זה לא ויכוח בין פרוגרס לשמרנות; זו שפה פנימית, חרדית נטו.

אנחנו מודעים לכך שבחוץ יש סכנה רוחנית ממשית. המרחב התעסוקתי המודרני מציב אתגרים לא פשוטים, ואנחנו לא עוצמים עיניים. במקום בו אישה מרגישה שהסביבה מאיימת על עולמה הרוחני או על שלמות הבית, חובתה לעצור, לדבר על כך עם בעלה ולהתייעץ עם רב. המטרה היא להביא לחם הביתה, לא להחטיא את המטרה בדרך לכסף.

הצדעה, לא ביקורת

אז במקום לעמוד עם סטופר ולמדוד מי 'חרדית' יותר ומי פחות, אולי פשוט נתחיל להסתכל על המציאות בעיניים? הניסיונות שם, הם קיימים והם בוערים, ומי שמרגישה שהיא טובעת בחוץ חייבת לעצור ולחשב מסלול מחדש עם הבעל ועם דעת תורה. אבל לקחת את המקרים האלו ולהשליך אותם על ציבור שלם של נשות חיל? זה עוול.

הנשים האלו, שחוזרות הביתה מהמשרד ודבר ראשון בודקות מה הילד למד בחיידר ומה הוא אכל, הן הנס של הדור שלנו. לראות אותן שומרות על השפה ועל הצניעות בלב סביבה זרה, זה ה'קידוש השם' הכי גדול שיש. הן לא עוזבות את הבית - הן הלוחמות ששומרות עליו מול כל הסערות שבחוץ, ומבטיחות שבזכותן, ובזכות המשכורת שהן מביאות ביושר, מנורת התורה בבית שלהן לא תכבה לעולם.