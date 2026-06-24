סדרת סרטוני הסברה ייחודיים בערבית, שמפעיל שלום דובער כובש (24), בנו של שליח חב"ד בהונגריה הרב שלמה כובש, מצליחה לעורר בימים אלו הדים נרחבים ותהודה עצומה ברחבי העולם המוסלמי.

המיזם, שרושם נתוני צפייה חסרי תקדים של מאות אלפי ומילוני צפיות, מנגיש את מושגי היהדות הבסיסיים ביותר לדוברי השפה הערבית בגובה העיניים, ומייצר שיח מפתיע, מרתק ורווי סקרנות אותנטית – דווקא בתקופה ביטחונית רגישה ומתוחה זו.

הרב שלום דובער כובש, בן 24, נולד וגדל בבית של שליחות בהונגריה, וספג מגיל צעיר את השאיפה להשפיע ולקרב לבבות בהשראת הרבי מליובאוויטש. הוא סיפר למדור "חיים יהודיים" בגיליון "שיחת השבוע" האחרון כי בהיותו בן 14 יצא ללמוד בישיבות חב"ד באנטוורפן שבבלגיה ובהמשך בקרית גת, ולאחר מכן המשיך ללימודי סמיכה לרבנות בעיר האבות חברון.

לצד לימודי הרבנות, פיתח כובש עניין עמוק בלימוד שפות. "מגיל צעיר התעניינתי בלימוד שפות. אולי בשל התיירים הרבים שביקרו בבית חב"ד של ההורים שלי, ואולי ראיתי את הבחורים שבאו לשליחות ב'בין הזמנים' ודיברו בשפות רבות. בתקופת הקורונה חזרתי להונגריה, והחלטתי לנצל את שעות הפנאי ללימוד שפה חדשה. כבר שלטתי בהונגרית, אנגלית ועברית, ורציתי ללמוד ערבית. כשסיפרתי לאבא הוא חייך ואמר שזה רעיון מצוין", סיפר למנחם כהן בשיחת השבוע.

ההחלטה להעמיק בשפה קיבלה תפנית מעשית עם חזרתו לארץ ולימודיו במכון הסמיכה בחברון, שם המגע היומיומי עם האוכלוסייה הערבית המקומית עורר בו מחדש את הרצון לשלוט בשפה. הוא החל להשקיע שעות רבות בלימוד עם מורה מקצועי לאחר סדר הלימודים בישיבה, דבר שפתח בפניו צוהר להבנת צורת החשיבה והניואנסים התרבותיים של החברה הסובבת. לדבריו, במיוחד לאחר הטבח הנורא בשמחת תורה, התחדדה אצלו התובנה כי קיימת חשיבות עליונה להבין את הראש של הצד השני, מה מניע אותו וכיצד הוא תופס את המציאות ואת העם היהודי.

מתוך הניסיון שצבר, עומד כובש על ההבדלים המהותיים בין האנטישמיות המערב-אירופית לזו הערבית. בעוד שהאנטישמיות באירופה מושרשת עמוק בדנ"א התרבותי והנוצרי ומחריפה כעת בשל גלי ההגירה ההמוניים ואיבוד הרצון של המקומיים להילחם על עתידם, האנטישמיות הערבית היא אלימה יותר אך נחשבת לחדשה יחסית, ומתוחזקת בעיקר על ידי תעמולה שיטתית ושקרית. הוא מציין לטובה את המצב בהונגריה, שם הקהילה היהודית הגדולה מהווה חלק טבעי מהנוף ומדיניות ההגירה הנוקשה של הממשלה מונעת את התהליכים הקשים שעוברים על מערב היבשת.

המיזם הדיגיטלי עצמו נולד כמעט במקרה, לאחר מפגש אקראי עם אזרח ערבי בתור למספרה בהונגריה. השיחה הספונטנית בערבית קולחת וההפתעה של בן השיח מכך שמדובר ביהודי שחי בארץ, הובילו להבנה כי קיים צמא עצום וסקרנות בקרב דוברי הערבית להכיר את היהדות האמיתית. לאחר שאביו אישר כי רמת השפה שלו גבוהה מספיק, יצא המיזם לדרך. מדי שבוע מועלה לרשתות החברתיות סרטון קצר של דקה, המציג בצורה פשוטה, כנה ובגובה העיניים, מושגים בסיסיים כמו תפילין, טלית, שבת, גמרא, מקווה וצניעות, ללא כל עיסוק בנושאים פוליטיים נפיצים.

התגובות למיזם ברחבי העולם הערבי מפתיעות בהיקפן ובטיבן. חלק מהסרטונים כבר נושקים לרף מיליון הצפיות וגוררים אלפי תגובות. להפתעתו של כובש, לצד גילויי שנאה צפויים, רוב התגובות מאופיינות בסקרנות אותנטית ובשאלות ענייניות על אורח החיים היהודי. עבורו, מדובר בהמשך ישיר לחינוך שקיבל בבית הוריו – לנצל כל כלי וכל הזדמנות כדי להביא אור, להשפיע בצורה חיובית ולעשות למען השליחות בכל מקום בו הוא נמצא.