תיעוד: הלוחמים החרדים מחשמונאים עצרו מחבל מיחידת כוח רדואן | צפו

כוחות חטיבת החשמונאים זיהו מחבל מכוח רדואן שתכנן פיגוע נגד לוחמי צה"ל • המחבל נכנע והועבר לחקירה ביחידה 504 | פעילות נרחבת להשמדת תשתיות טרור (חרדים)

תיעוד ממעצר המחבל (צילום: דובר צה"ל)

לוחמי חטיבת החשמונאים ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, כאשר אתמול (יום ד') הצליחו הכוחות לזהות ולעצור מחבל מיחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה, שתכנן לבצע פיגוע נגד כוחות בטווח הזמן המיידי.

על פי הנמסר מצה"ל, הכוחות פועלים באופן שוטף דרומית לקו ההגנה הקדמי במטרה לאתר אמצעי לחימה ולטהר תשתיות של ארגון הטרור , תוך מניעת איום ישיר על יישובי הצפון.

זמן קצר לאחר הזיהוי, המחבל נכנע לכוחות והועבר לחקירה ביחידה 504. כידוע, כניעתו של המחבל הגיעה לאחר פעילות נרחבת של כוחות צה"ל במרחב להשמדת תשתיות טרור, שככל הנראה השפיעה על החלטתו להיכנע.

חטיבת חשמונאים בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

פעילות מתמשכת נגד חיזבאללה

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להגנת מרחב קו ההגנה הקדמי ולהסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל". הצהרה זו מגיעה על רקע פעילות מבצעית מתמשכת של כוחות צה"ל בדרום .

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יש לי בן שנלחם שם. אני כל כך שמחה שאחרי שהוא התבזבז בישיבה הוא החליט להתגייס - והוא מתעלה ברוחניות וגשמיות. אבא תודה!
נועה
איזה אמא מסכנה שאומרת על הבן שלה התבזבז, שהשם ישמור אותו
השם אחד
אני מאוד מזדהה איתך. כר"ם בישיבה אני בהחלט ממליץ לאלו מתלמידי שלא לומדים ומתבזבזים להתגייס לחשמונאים. מנסיון אני רואה שבחשמונאים הם עולים ומתחזקים. מצווה לפרסם
הרב נחמיה

