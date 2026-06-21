מתחם ביג גלילות ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

המאבק על צביונה של השבת בישראל מגיע לשיא חדש ומתוח. לאחר תקופה ארוכה של סטטוס-קוו שברירי, משרד הפנים יוצא למתקפה חזיתית נגד פעילות המסחר במתחם "ביג פאשן" גלילות, בצעד המאיים לטלטל את המערכת המוניציפלית ואת עולם הקמעונאות כאחד.

מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, שלח בסוף השבוע מכתב תקיף לראש עיריית רמת השרון, בדרישה חד-משמעית לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על פתיחת עסקים ביום המנוחה. המהלך מגיע על רקע ניסיונות העירייה לתקן את חוק העזר, צעד שנועד, לפי החשד, להכשיר בדיעבד את פעילות המתחם שפועל בניגוד לחוק הקיים.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן ( צילום: לע"מ )

"חוטא לא ייצא נשכר" וְהָיִיתָ מְשֻׁגָּע | תשובה מדהימה של הגר"י זילברשטיין על נשיא ארה"ב ש"התהפך" חיים רוזנבוים | 15:24 סערה בבני ברק: מורה בתלמוד תורה הכה שני ילדים - וחזר ללמד כרגיל משה בשן | 14:18 "אם מטרת התיקון היא להתאים את המצב המשפטי למציאות הנוהגת, עולה מכך שלכאורה המצב בפועל, שתולדתו בעבירה על הוראות החוק, הוא שהכתיב ויצק את התוכן להסדר המוצע", הטיח אוזן במכתבו. הוא הוסיף מסר בלתי מתפשר: "אין מקום להסכים ולהשלים עם מצב פסול שבו חוטא ייצא נשכר". המכתב משקף עמדה עקרונית של משרד הפנים, הרואה בניסיון העירייה לשנות את חוק העזר משום כניעה למציאות בלתי חוקית. לפי הגישה הזו, אין להתיר למי שהפר את החוק במשך זמן ממושך ליהנות מהפרתו באמצעות שינוי רטרואקטיבי של הכללים. "המתחם יישאר פתוח" בצד של רמת השרון, התגובה לא איחרה לבוא. יורם אברהמי, מנכ"ל העירייה, הבהיר הבוקר (ראשון) בריאיון למאקו כי העירייה אינה מתכוונת להיכנע לדרישות משרד הפנים. "המתחם יישאר פתוח", הצהיר בתקיפות. אברהמי תקף את הסלקטיביות של משרד הפנים באכיפה, וציין כי בעוד שהם דורשים אכיפה דרקונית בשבת, הם מתעלמים מהפרות אחרות של חוק העזר העירוני, כגון פתיחת מספרות בימי שני. המחלוקת אינה חדשה - כבר בשנה שעברה קבע היועץ המשפטי של העירייה כי הפעילות במתחם אינה חוקית, אך העירייה העדיפה להמשיך בקו של הימנעות מקנסות ותכנון תיקוני חקיקה.

זעקת השבת בגלילות ( צילום: מכתב )

החרם החרדי מתרחב

ברחוב החרדי, הזעם מתורגם למעשים. מועצות גדולי התורה פרסמו בזמנו מכתב חסר תקדים, המגדיר את פתיחת המתחם כ"רמיסה בפרהסיה של קדושת השבת". הקריאה הציבורית שלא לקנות במתחמי "ביג" או ברשתות הפועלות בו צוברת תאוצה, כשעשרות רבנים מכל רחבי הארץ מצטרפים למחאה ומטילים חרם צרכני משמעותי.

בכירי רבני העיר בית שמש | מימין: הרב גולדשטיין (הליטאי), הרב קופשיץ (החסידי) והרב זעפרני (הספרדי) חתמו על המכתב ( צילום: משה גולדשטיין, יעקב כהן, ארכיון כיכר )

בשבועות האחרונים, גדולי רבני העיר בית שמש, בראשות הגאון רבי מרדכי גולדשטיין (הליטאי), הגאון רבי נתן קופשיץ (החסידי) והגאון רבי שלמה זעפרני (הספרדי), חתמו על מכתב הקורא להדיר רגלים מהקניון בעיר. המכתב החריף והיוצא דופן קורא לתושבי העיר להימנע מרכישת מוצרים ברשתות המחללות את השבת, כמו גם להימנע מעריכת קניות בסניפים שכן שומרים את השבת, אך בעליהן רומסים את כבוד השבת ברשת הארצית.

המכתב מגיע ברקע החיזוק העצום שנרשם בקרב הציבור היהודי למען שמירת השבת, בעקבות מכתב גדולי ישראל נגד פריצת השבת במתחם הקניות ביג בגלילות. מדובר בקריאה דרמטית, שכן הקניון בבית שמש כן סוגר את שעריו בשבת, אך ההנהגה הרבנית קוראת להחרים את כל הרשת בשל חילול השבת במתחם גלילות.

מערכה משפטית צפויה

העימות בין משרד הפנים לעיריית רמת השרון צפוי להגיע לשיאו בשבועות הקרובים. מצד אחד, משרד הפנים מחזיק בסמכויות פיקוח ובקרה על הרשויות המקומיות, ויכול להפעיל לחצים משמעותיים. מצד שני, העירייה נחושה בדעתה להמשיך בקו שלה, ומסתמכת על תמיכה ציבורית מקומית.

המאבק על צביון השבת במתחם גלילות הפך לסמל של מערכה רחבה יותר על אופייה של מדינת ישראל. בעוד שהציבור החרדי רואה בפתיחת המתחם בשבת משום פגיעה קשה בערכי היהדות, גורמים אחרים טוענים כי מדובר בחופש עיסוק ובזכות הציבור לקנות מתי שירצה. עדכונים נוספים בהמשך.