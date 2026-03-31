הצהרת תובע: כך מנהל הכולל מירושלים פגע קשות בארבעה קטינים

​חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון במחוז ירושלים השלימו בימים האחרונים את חקירתו של חשוד בן 60, תושב ירושלים, בגין עבירות חמורות וקשות שבוצעו כלפי 4 קטינים.

​החשוד, נעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים לפני כשלושה שבועות בנמל התעופה בן גוריון עם נחיתתו בארץ. במסגרת חקירה רגישה ומורכבת שניהלה היחידה ללחימה בפשיעה במרחב ציון, נאספו ראיות ועדויות בגין חשד לביצוע עבירות חמורות ומעשים קשים בקטינים לאורך מספר שנים.

​מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט לטובת מיצוי פעולות החקירה. אתמול, עם סיום גיבוש התשתית הראייתית, הוגשה לבית המשפט הצהרת תובע מטעם פרקליטות מחוז ירושלים בכוונה להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים.

מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט עד ליום שישי.

רס"מ, שלומציון מרקס, רכזת חקירות יל"פ ציון, אמרה כי "מדובר בחקירה בעלת רגישות יוצאת דופן, נוכח העובדה שמדובר בעבירות חמורות שבוצעו על פי החשד כלפי קטינים חסרי ישע לאורך זמן".

היא סיפרה כי "אחד האתגרים המשמעותיים שעמדו בפנינו היה העובדה שהחשוד שהה מחוץ לגבולות המדינה. פעלנו בנחישות ובדרכים מגוונות, תוך קיום קשר רציף עם גורמים בינלאומיים רלוונטיים, במטרה להביא למעצרו המיידי עם נחיתתו בארץ ולמנוע ממנו את המשך השהות בחו"ל והתחמקות מהדין".

רס"מ מרקס הוסיפה כי "הגשת הצהרת התובע היא צעד משמעותי בהגנה על הקורבנות ובמיצוי הדין עם מי שפגע בהם".