"יהרג ואל יעבור": אלפים מחו ב'כיכר השבת' נגד מעצר בחורי הישיבות בכלא הצבאי | תיעוד ענק
אלפים מבני היהדות הנאמנה מחו הערב במחאה אדירה נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי ישיבות ואברכי כוללים בכלא הצבאי | המחאה האדירה נערכה ע"פ 'כיכר השבת' בירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי הישוב הישן | במהלך המחאה פרצו כוחות משטרה בין הקהל באמצעות פרשים ומכת"זית | דוד ארזני השתתף ומגיש תיעוד ראשוני ועוצמתי (חרדים)
אלפים מבני היהדות החרדית, תושבי עיה"ק בירושלים, גדשו הערב - ליל שישי האחרון של שנת תשפ"ה, את 'כיכר השבת', במעמד מחאה אדירה נגד מעצרם המתמשך של גיבורי החייל החרדים, הכלואים זה למעלה מחודשיים בעוון עמידה על עקרונות הקדושה והמסורה.
המחאה נערכה בראשות מרנן ורבנן, מנהיגי היישוב הישן אשר נשאו דברים נרגשים והביעו את זעקת הדור על הרדיפה נגד לומדי התורה ושומרי הגחלת.
בין הרבנים שנשאו דברים: ראש הישיבה, הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין. הגאון רבי יהודה פישר, חבר בד"ץ העדה החרדית. והאדמו"רים ממשכנות הרועים, וקהל חסידי ירושלים.
ברוב כבוד ויראה קידמו האלפים את פני קודשו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, שקיבל עול מלכות שמים ברוב עם הדרת מלך, כשזעקתו עולה עד לב השמים.
