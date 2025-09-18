כיכר השבת
"יהרג ואל יעבור": אלפים מחו ב'כיכר השבת' נגד מעצר בחורי הישיבות בכלא הצבאי | תיעוד ענק

אלפים מבני היהדות הנאמנה מחו הערב במחאה אדירה נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי ישיבות ואברכי כוללים בכלא הצבאי | המחאה האדירה נערכה ע"פ 'כיכר השבת' בירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי הישוב הישן | במהלך המחאה פרצו כוחות משטרה בין הקהל באמצעות פרשים ומכת"זית | דוד ארזני השתתף ומגיש תיעוד ראשוני ועוצמתי (חרדים)

מחאת הקנאים בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני)

אלפים מבני היהדות החרדית, תושבי עיה"ק בירושלים, גדשו הערב - ליל שישי האחרון של שנת תשפ"ה, את '', במעמד מחאה אדירה נגד מעצרם המתמשך של גיבורי החייל החרדים, הכלואים זה למעלה מחודשיים בעוון עמידה על עקרונות הקדושה והמסורה.

המחאה נערכה בראשות מרנן ורבנן, מנהיגי היישוב הישן אשר נשאו דברים נרגשים והביעו את זעקת הדור על הרדיפה נגד לומדי התורה ושומרי הגחלת.

בין הרבנים שנשאו דברים: ראש הישיבה, הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין. הגאון רבי יהודה פישר, חבר בד"ץ העדה החרדית. והאדמו"רים ממשכנות הרועים, וקהל חסידי ירושלים.

ברוב כבוד ויראה קידמו האלפים את פני קודשו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, שקיבל עול מלכות שמים ברוב עם הדרת מלך, כשזעקתו עולה עד לב השמים.

אחרי שעה של הפגנה מאופקת פרצו עימותים בין כוחות לחלק מהמפגינים שהבעירו פחי אשפה וחסמו צירי תנועה מרכזיים בעיר.

ההפגנה, שנערכה במחאה על מעצר עריק מצה"ל, התפתחה במהירות לאירוע אלים שהשבית את התנועה באזורים רחבים.

כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום בניסיון לפזר את ההמון, תוך שימוש בפרשים, מכת"זית והתזת מים. עדי ראייה דיווחו על עימותים פיזיים בין השוטרים למפגינים, ועל מספר עצורים במקום.

המשטרה מסרה כי "מדובר בהתקהלות בלתי חוקית שגרמה לשיבוש הסדר הציבורי וסיכון משתמשי הדרך". עוד נמסר כי הכוחות פועלים בנחישות להשבת הסדר ולפתיחת הצירים.

תנועת הרכבת הקלה באזור שובשה, וכבישים מרכזיים נסגרו לתנועה. תושבי האזור נקראו להימנע מלהגיע לאזור ההפגנה ולהשתמש בדרכים חלופיות.

