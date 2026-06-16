הדרמה הלילית בירושלים: שוחררו בני ישיבה שנעצרו באלימות

זירת המעצר הלילית ( צילום: באדיבות חדשות נייעסטון )

אירוע חריג שהתרחש אמש (בין שני לשלישי) במרכז ירושלים הסתיים בניצחון משפטי לבני ישיבה אמריקאים שנעצרו ברחוב פינס. בית המשפט הורה על שחרורם של כלל העצורים, למרות דרישת המשטרה להאריך את מעצרם בחמישה ימים נוספים. כוחות המשטרה הוזעקו אמש לרחוב פינס בעקבות דיווחים על "הפרת סדר" ורעש במקום. במהלך הטיפול בזירה, עצרו השוטרים מספר בחורי ישיבה, אזרחי ארצות הברית, ששהו באזור. העצורים הובאו לתחנת המשטרה, והמשטרה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם של שניים מהם בחמישה ימים.

זירת המעצר בלילה - צילום: באדיבות חדשות נייעסטון זירת המעצר בלילה | צילום: צילום: באדיבות חדשות נייעסטון 10 10 0:00 / 0:27

בעקבות המעצר, נכנס לפעולה העסקן שמעון שישא, שפעל במרץ לשחרור הבחורים. במקביל, ייצג את העצורים עו"ד עידן גמליאלי, שהגיש טיעונים משפטיים מפורטים בפני בית המשפט. הפעילות המשולבת של העסקן ועורך הדין הובילה להחלטת השופט לדחות את בקשת המשטרה ולהורות על שחרור מיידי של כלל העצורים.

עם זאת, למרות החלטת בית המשפט, ביקשה המשטרה לעכב את ביצוע השחרור עבור אחד מהבחורים. על פי הנמסר, הטענות על אלימות במהלך המעצר המקורי עמדו במרכז הדיון המשפטי שהתקיים.