לוין: מעולם לא ביקשתי להמתין עם חוק הגיוס | צפו לוין: מעולם לא ביקשתי להמתין עם חוק הגיוס | צפו 10 10 0:00 / 2:15 לוין: מעולם לא ביקשתי להמתין עם חוק הגיוס | צפו

במהלך השנתיים האחרונות השמיעו בכירים חרדים טענות לפיהן ההיגררות אחרי רפורמת המשפט של שר המשפטים יריב לוין הובילה למצב שבו חוק הגיוס לא עבר לבקשתו, טענות שנשמעו גם מראשי המפלגות החרדיות עצמם.

אלא שבריאיון, באולפן 'כיכר השבת', הכחיש השר לוין את הטענות וטען כי מדובר בשקרים שכן לדבריו מעולם הוא לא ביקש להמתין עם חוק הגיוס. "הביקורת הזו שיקרית לחלוטין", התבטא לוין בריאיון: "אני באתי והצגתי את הרפורמה וכל הסיעות התחייבו אליה. אמרתי למפלגות החרדיות בפירוש: אני בעד לקדם פתרון לחוק הגיוס. אף פעם לא ביקשתי מאף אחד לחכות עם שום דבר!" השר המשיך ותקף את מבקריו: "אף אחד לא מנע לקדם חוק גיוס שיהיה מוכן לקריאה שניה ושלישית. למה לא קדמו ואז היו מביאים להצבעה למחרת אחרי הרפורמה? אין בזה גרם של אמת! אני לא מנעתי!"

השר יריב לוין באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא השר יריב לוין באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 32:27 השר יריב לוין באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

"בג"ץ פועל לטשטש את זהותה היהודית של המדינה"

בהמשך הריאיון תקף לוין בחריפות את פסיקת בג"ץ בנושא הסנקציות: "תרשה לי להיות מופתע מהפסיקה הזו, איזו הפתעה", השיב בציניות. "אני בכלל חשבתי שבג"ץ יגן על זכויות האדם, ישמור על זכויות הילדים, בוודאי על התינוקות, לא ינסה להוריד אנשים מתחת לקו העוני".

השר המשיך והטיח: "בג"ץ ומערכת המשפט בכלל הם פועלים במטרה אחת והגיע הזמן שאנשים ייראו את הדבר הזה - הם פועלים במטרה לטשטש את זהותה היהודית של מדינת ישראל. זה מה שקורה בפועל, ניסיון להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה, ניסיון לעקור מהמרחב הציבורי סממנים יהודיים".