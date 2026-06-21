רגע אמנותי ספונטני שהתרחש על הבמה במהלך מופע השקת האלבום של הזמר שמוליק קליין ב'בנייני האומה' בירושלים, הפך לסיפור מרגש של נדיבות וצדקה. הזמר ליפא שמלצר, שהשתתף באירוע, החליט לצבוע באמנות את בגדיו של המוזיקאי יואלי דיקמן במהלך המופע - ועכשיו הבגדים הללו נמכרו במכירה פומבית במחיר מפתיע.

הבגדים שעברו את טקס הצביעה המיוחד על הבמה, נמכרו במכירה פומבית בסכום של 2,200 דולר. כל הכסף שנגבה מהמכירה נתרם במלואו לצדקה, והפך את הרגע האמנותי הספונטני למעשה חסד משמעותי.

יואלי דיקמן, שעבד עם מיטב הזמרים בעולם המוזיקה החרדית, ידוע כמלחין ומעבד מוזיקלי מוערך. בין היתר, הוא הלחין והפיק את השיר "ניתאי הארבלי" לאלבום הבכורה של שמוליק קליין, וכן עבד על הגרסה הווקאלית של "שתרגילנו" מאותו אלבום. דיקמן גם שיתף פעולה עם הזמר קובי ברומר בפרויקט מיוחד שבו ביצעו מחרוזת מלהיטיו של מרדכי בן דוד.

הזמר ליפא שמלצר, שנמצא בימים אלו בתקופה פעילה במיוחד, ממשיך להפתיע את מעריציו בפעילויות מגוונות. לאחרונה הוא הוציא סינגל חדש בשם "שבתראמפ" לכבוד הכרזתו של נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ על 'השבת הלאומית', והפך לכותרות גם בעקבות שמועות שווא על אירוסיו שהפריך בסרטון מיוחד.

מופע ההשקה של אלבום הבכורה "שמואל א'" של שמוליק קליין התקיים ב'בנייני האומה' בירושלים בהשתתפות מיטב האמנים והמוזיקאים. האלבום כולל שירים שהולחנו והופקו על ידי יוצרים מובילים, ביניהם יואלי דיקמן ומוישי באקשט.

הסיפור המיוחד של הבגדים שנצבעו על הבמה והפכו לפריט אספנות שתרם לצדקה, מדגים איך יצירה אמנותית יכולים להפוך למעשה חסד משמעותי. הקונה שזכה בבגדים קיבל לא רק פריט ייחודי, אלא גם את ההזדמנות לתרום לצדקה בסכום נכבד.